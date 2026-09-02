Murió Mario Falak, el empresario que “revivió” el Hotel Alvear Palace y fue amigo personal de Carlos Menem

Falak adquirió relevancia pública por su gestión con el Hotel Alvear Palace y su amistad con Carlos Menem.

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El empresario que le devolvió al Hotel Alvear Palace su lugar entre los establecimientos de lujo más reconocidos del país, Mario Falak, murió a los 82 años. Su nombre quedó asociado no solo a la hotelería de alta gama, sino también a una etapa particular de la vida política argentina, marcada por su cercanía con el expresidente Carlos Menem.

Falak falleció el viernes 28 de agosto, según trascendió en las últimas horas. Mantuvo hasta el final un perfil bajo, en línea con la forma en que se manejó durante buena parte de su trayectoria pública. Había nacido el 1° de enero de 1944 en Lanús, en el seno de una familia de inmigrantes judíos sirios. Antes de dedicarse a los negocios que lo harían conocido, trabajó en el ámbito financiero, donde se especializó en el descuento de cheques para empresarios textiles del barrio porteño de Once.

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De la noche porteña a la hotelería de lujo

Ese recorrido en las finanzas le permitió tejer vínculos que, a comienzos de la década de 1980, lo llevaron a sumarse como socio a un proyecto vinculado al entretenimiento nocturno. Junto a los hermanos Ricardo y Oscar Fabre, Falak participó de la creación de New York City, una discoteca ubicada sobre la avenida Álvarez Thomas que abrió sus puertas en diciembre de 1980. La propuesta buscaba reproducir en Buenos Aires el modelo de los grandes clubes nocturnos estadounidenses, con Studio 54 como principal referencia. La inauguración incluyó la presencia de The Police, banda que en ese momento atravesaba un ascenso sostenido en la escena internacional.

Falak fue uno de los inversores que estuvo detrás de la creación de la discoteca New York City.

El local se convirtió rápidamente en un punto de encuentro habitual de la vida nocturna porteña. Sin embargo, el mayor salto en la carrera de Falak llegaría poco después, de la mano de un negocio completamente distinto.

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En 1983, el empresario se asoció con David Sutton Dabbah, fundador del grupo perfumista Cannon Puntana, para adquirir el Hotel Alvear Palace. El establecimiento, inaugurado en 1932, atravesaba en ese momento una situación financiera crítica, con un pedido de quiebra en trámite. Bajo la conducción de Falak y Sutton, el hotel recuperó protagonismo y se transformó, con el correr de los años, en uno de los principales referentes de la hotelería de lujo en la Argentina. La sociedad entre ambos empresarios se extendería durante décadas y sería la base de gran parte de los negocios posteriores de Falak.

La cercanía con Menem y la polémica por Galerías Pacífico

Durante la década de 1990, la figura de Falak trascendió el ámbito estrictamente empresarial. Su vínculo personal con Carlos Menem, que se había forjado años antes, cuando el entonces gobernador de La Rioja solía frecuentar el barrio de Recoleta, se profundizó una vez que Menem llegó a la presidencia. El Alvear Palace pasó a funcionar como un espacio habitual de encuentros entre empresarios, dirigentes políticos y funcionarios, y distintas publicaciones de la época ubicaron a Falak entre los integrantes del círculo cercano al mandatario. Su carrera no estuvo exenta de polémicas como la concesión de las Galerías Pacífico en 1989.

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Mario Falak fue amigo personal del presidente Carlos Menem. (Foto: NA)

Los últimos movimientos empresariales

Los negocios de Falak no se limitaron a Buenos Aires. De la mano de sus socios del grupo Sutton, extendió su presencia al sector hotelero de la Patagonia. En el año 2000, ese grupo adquirió a IRSA tanto el edificio de Galerías Pacífico como el 50% del hotel Llao Llao, en Bariloche, uno de los establecimientos más tradicionales de la hotelería argentina. De esta manera, quedó asociado con la propia IRSA en la explotación del complejo patagónico.

Con el correr de los años, y una vez concluido el período de mayor exposición pública que le había dado su relación con Menem, Falak retomó el perfil reservado que lo había caracterizado en sus primeros años de actividad. Más allá de la diversificación de sus negocios hacia el entretenimiento, los centros comerciales y otros emprendimientos hoteleros, su nombre quedó ligado principalmente a la recuperación del Hotel Alvear Palace, que continúa siendo, más de cuatro décadas después de aquella adquisición de 1983, uno de los establecimientos de mayor jerarquía del país.

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