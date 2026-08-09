Apple y Microsoft se unen: función mágica de copiar y pegar llega para Mac, iPhone y PC con Windows

La función de copiar y pegar entre dispositivos llegará por primera vez de iPhone a Windows en la Unión Europea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La función de copiar y pegar entre dispositivos Apple dejará de ser exclusiva del ecosistema y llegará por primera vez a ordenadores con Windows en la Unión Europea.

Este cambio responde a una serie de regulaciones impuestas por Bruselas que buscan abrir los ecosistemas cerrados y facilitar la interoperabilidad entre plataformas de distintos fabricantes.

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Hoy, las funciones como Handoff y el Portapapeles Universal permiten a usuarios de Apple copiar texto, imágenes, enlaces o contraseñas en un dispositivo —por ejemplo, un iPhone— y pegarlos en otro, como un Mac o un iPad, sin pasos adicionales y con una experiencia fluida.

En qué consiste la función de copiar y pegar entre iPhone y Windows

La función que se prepara para cruzar las fronteras del universo Apple es la capacidad de copiar y pegar contenido entre un iPhone y un PC con Windows. Hasta ahora, esta posibilidad estaba reservada únicamente a quienes usaban exclusivamente productos de la marca, específicamente entre iOS y macOS.

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Apple extenderá a Windows una función similar al Portapapeles Universal que hoy opera entre iPhone, Mac y iPad. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El mecanismo es sencillo para el usuario: se selecciona un texto, una imagen o un enlace en el iPhone, se copia y, sin necesidad de abrir aplicaciones adicionales ni realizar acciones manuales cada vez, se puede pegar directamente en un ordenador Windows emparejado, y viceversa.

La sincronización del portapapeles se realizará como una capacidad continua y liviana, sin requerir la activación repetida de aplicaciones o permisos por cada acción.

El procedimiento tendrá un requisito de seguridad: será necesario que el usuario dé un consentimiento único para que el PC emparejado pueda acceder al portapapeles del iPhone. Esta autorización se gestionará mediante un sistema similar al que Apple ya utiliza en la Unión Europea para emparejar accesorios de terceros, como relojes inteligentes.

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El desarrollo de la función estará basado en el kit de configuración de accesorios, lo que permitirá gestionar los permisos necesarios para compartir el portapapeles con cada dispositivo autorizado.

La sincronización del portapapeles entre iPhone y Windows funcionará de forma continua sin activar aplicaciones ni permisos en cada acción. (MICROSOFT)

Hoy en día, solo las aplicaciones que están en primer plano y con una acción explícita del usuario pueden acceder al portapapeles del iPhone. Con la nueva función, la sincronización será continua y no dependerá de que la aplicación esté activa o de una acción manual en cada ocasión.

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Microsoft planteó que las restricciones actuales dificultan la productividad y limitan la experiencia en flujos de trabajo que requieren transferencias rápidas entre dispositivos.

Cómo y cuándo llegará la función a Windows

La función de copiar y pegar entre iPhone y Windows estará disponible exclusivamente en la Unión Europea. De acuerdo a la documentación presentada, Apple tendrá tiempo hasta el otoño de 2027 para implementar y ofrecer esta interoperabilidad a los desarrolladores y fabricantes de software en el espacio europeo.

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El despliegue se realizará en varias etapas. Primero, la nueva función estará disponible en una versión beta para desarrolladores, lo que permitirá realizar pruebas y ajustes antes de su lanzamiento al público general. Si la función debuta hacia el final del otoño de 2027, los usuarios podrían tener acceso a ella a principios de 2028.

Apple deberá implementar la función en la Unión Europea antes del otoño de 2027 y los usuarios podrían verla en Windows a principios de 2028. (Microsoft)

No se espera que esta apertura llegue a otros mercados fuera de la Unión Europea, al menos en las etapas iniciales. Aunque Apple ha extendido algunas funciones exigidas por la DMA a nivel global, como la transferencia de eSIM de iPhone a Android, la sincronización de portapapeles podría quedar limitada a los países europeos. Otras funciones, como el emparejamiento tipo AirPods o la notificación de accesorios de terceros, se han mantenido exclusivamente dentro de la UE.

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Queda pendiente saber cómo integrará Microsoft esta capacidad en el entorno de Windows. Una de las opciones más probables es que la función se incorpore en la aplicación Enlace Móvil, que ya permite consultar notificaciones, enviar mensajes y acceder a fotografías del iPhone desde un PC con Windows.