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Meta acordó limitar el uso adolescente de Instagram y Facebook: qué cambios implementará en Estados Unidos

El acuerdo alcanzado contempla un límite de horas, restricciones durante la madrugada y nuevos controles para usuarios menores de 18 años

Meta acordó limitar el uso adolescente de Instagram y Facebook en Estados Unidos con nuevas reglas para usuarios menores de 18 años
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Meta deberá cambiar Instagram y Facebook para limitar el uso adolescente en Estados Unidos, tras un acuerdo con estados que cuestionaron diseños asociados al consumo compulsivo y que, además de imponer nuevas reglas sobre tiempo de uso y actividad nocturna, no bloquea las demandas particulares de familias afectadas.

El alcance inicial de las medidas llegaría a 55 estados, y el entendimiento podría influir en países que analizan regulaciones sobre plataformas digitales y adolescentes. Entre los territorios mencionados aparece California, vinculada en la explicación del especialista con la presencia de Silicon Valley.

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Manuel Urdapilleta, sociólogo especialista en big data e integrante de la Asociación Conciencia Digital, dio otra cifra y afirmó en Infobae A las Nueve que “Meta se compromete a pagar USD 12.700 millones”.

La diferencia entre ambos montos aparece en el material original, que también incorpora una precisión. Las partes alcanzaron un acuerdo, pero ese entendimiento no frena las acciones individuales ni las demandas colectivas de personas damnificadas.

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El acuerdo con 55 estados fija para adolescentes un límite de hasta dos horas diarias en Instagram y Facebook REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
El acuerdo con 55 estados fija para adolescentes un límite de hasta dos horas diarias en Instagram y Facebook REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Límites diarios y bloqueo de notificaciones de madrugada

La modificación más concreta sobre el funcionamiento de las plataformas consiste en un límite de hasta dos horas diarias para adolescentes. Al mismo tiempo, el acuerdo incluiría un bloqueo de notificaciones entre las 00:00 y las 06:00.

El objetivo de esas restricciones es reducir estímulos que extienden la permanencia de los jóvenes en las aplicaciones. La propuesta se concentra sobre todo en Instagram y Facebook, las dos plataformas mencionadas en el acuerdo.

Urdapilleta sostuvo que el cambio puede alterar el funcionamiento de ambas redes porque las aplicaciones ya disponen de herramientas para modificar la experiencia de uso, aunque hasta ahora no siempre se aplicaban como una obligación predeterminada. Según detalló, la revisión alcanzará mecanismos como el desplazamiento infinito, la reproducción automática y las notificaciones.

Ese es el punto central de la discusión: no se trata de una prohibición total de las redes sociales, sino de intervenir sobre funciones diseñadas para sostener la atención de los usuarios a través de una secuencia constante de contenidos. El propio especialista lo resumió así: “Las redes sociales son una herramienta que vino para quedarse”.

Meta deberá bloquear las notificaciones de Instagram y Facebook entre las 00:00 y las 06:00 para reducir la actividad nocturna adolescente REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo
Meta deberá bloquear las notificaciones de Instagram y Facebook entre las 00:00 y las 06:00 para reducir la actividad nocturna adolescente REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

La demanda y el generar adicción

Urdapilleta describió que el eje de las demandas de estados y familias contra Meta está en el uso de mecanismos orientados a generar adicción en jóvenes. La acusación, según explicó, no se limita a la cantidad de horas frente a una pantalla, sino a la estructura misma de las aplicaciones y a las condiciones que crean para captar atención.

Al exponer el argumento de las denuncias, el sociólogo dijo: “Ustedes están implementando diseños que tienen como finalidad generar adicción en los jóvenes”. Añadió que las presentaciones judiciales también mencionan trastornos asociados con esos consumos.

El especialista sostuvo que las familias atribuyen a esos mecanismos problemas de salud, de ánimo y de socialización. También señaló que las plataformas aprovechan los datos obtenidos de los usuarios para ampliar sus ingresos publicitarios.

Las auditorías externas y los controles de edad

El acuerdo incorpora auditorías externas para verificar que la empresa cumpla con las medidas anunciadas, de acuerdo con la explicación de Urdapilleta. “Facebook se compromete a recibir auditorías externas”, afirmó el integrante de la Asociación Conciencia Digital.

Esos controles quedarían en manos de actores ajenos a la compañía. La intención, según se indicó, es comprobar que la empresa no encuentre mecanismos para eludir las exigencias pactadas.

Medidas de Meta contra adicción a redes sociales
Las medidas sobre Instagram y Facebook apuntan a modificar funciones como el desplazamiento infinito, la reproducción automática y las notificaciones (Reuters)

Las medidas también buscarían limitar el uso de cuentas secundarias y perfiles falsos, una vía por la que los adolescentes podrían esquivar restricciones de tiempo o edad.

Entre otras cosas, Urdapilleta citó el caso de Australia, donde se discutieron restricciones de acceso para jóvenes y las validaciones de edad generaron conflictos porque numerosos usuarios lograron evadir los mecanismos establecidos. También mencionó a Brasil, donde, según dijo, la ley ECA Digital prohíbe el desplazamiento infinito y la reproducción automática para adolescentes, aunque las configuraciones pueden depender de cada usuario.

Al mismo tiempo, Urdapilleta afirmó que las compensaciones económicas reparan daños ya producidos, pero no resuelven el origen del problema porque los diseños de las plataformas dependen de decisiones técnicas y empresariales. El sociólogo también cuestionó la disposición de las compañías para reconocer responsabilidades. Sobre esa actitud de las plataformas, indicó: “No creo que sean receptivas”.

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