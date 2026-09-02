Mundo

Cerraron una estación de tren en Alemania tras la explosión y el hallazgo de objetos sospechosos

Las autoridades indicaron que el primer objeto no identificado explotó en un pasillo de un edificio. Varias personas sufrieron heridas leves

Una estación de tren en Augsburgo. Estación central de tren de Augsburgo, Alemania. REUTERS/Michaela Rehle
Una estación de tren en Augsburgo. Estación central de tren de Augsburgo, Alemania. REUTERS/Michaela Rehle
Guardar

La policía cerró por completo la estación de tren de la ciudad de Augsburgo, en el sur de Alemania, el miércoles por la mañana tras la explosión de un objeto y el hallazgo de otro sospechoso cerca. Los trenes dejaron de circular.

Las autoridades indicaron que el primer objeto no identificado explotó en un pasillo de un edificio. Varias personas sufrieron heridas leves debido al fuerte estruendo de la explosión y se registraron daños en ventanas.

PUBLICIDAD

Expertos en explosivos de la oficina de policía criminal del estado de Baviera investigaban en el lugar.

La policía dijo en X que el tráfico vial y el transporte público en las inmediaciones de la estación también estaban cortados.

Por el momento no había más información acerca de la explosión ni del segundo objeto sospechoso, que no estalló.

Augsburgo es una ciudad de 308.000 habitantes en Baviera, a unos 78 kilómetros (48 millas) al noroeste de Múnich.

La Policía de Potsdam ha abierto una investigación por terrorismo tras un intento de sabotaje contra la red eléctrica del estado federado oriental de Bradenburgo.

PUBLICIDAD

“De momento hay unidades en el lugar de los hechos recabando pruebas. De momento no se pueden proporcionar más informaciones para no afectar las investigaciones”, señaló la Policía de la capital de Brandeburgo en un comunicado difundido este miércoles, un día después del intento de sabotaje.

Central eléctrica de Jaenschwalde, tras el hallazgo de artefactos explosivos en una subestación cercana, en Turnow-Preilack, Alemania, el 1 de septiembre de 2026. REUTERS/Axel Schmidt
Central eléctrica de Jaenschwalde, tras el hallazgo de artefactos explosivos en una subestación cercana, en Turnow-Preilack, Alemania, el 1 de septiembre de 2026. REUTERS/Axel Schmidt

El ministro de Interior de Bradenburgo, Jan Redmann, dijo ante Comisión de Interior del Parlamento regional que había tenido mucha suerte ante un incidente en el que se evitó que hubiera un apagón.

En la subestación eléctrica afectada se encontraron cerca de media docena de objetos, similares a cohetes, con explosivos.

Dicha infraestructura se encuentra cerca de la central térmica de lignito de Jänschwalde, en el este de Alemania y la cuarta más grande del país.

En su comparecencia ante la Comisión de Interior, Redmann expuso que todavía no está claro quién está detrás del ataque y, aunque en el pasado ha habido atentados de grupos de extrema izquierda contra instalaciones eléctricas, no se puede descartar que sea una “acción de poderes extranjeros o de actores que desconocemos”.

La Policía alemana también investiga un posible acto de sabotaje dirigido por un Estado extranjero o por el extremismo de izquierdas en una subestación eléctrica en las inmediaciones de Rommerskirchen, cerca de Colonia, en el oeste del país, un día después del hallazgo de artefactos explosivos en otra instalación de este tipo en el estado oriental de Brandeburgo.

El incidente, que se produjo el martes por la noche, tuvo repercusiones en el funcionamiento de las líneas de suministro de las centrales eléctricas y, como consecuencia, se produjeron fallos en varias instalaciones de RWE Power, informó en un comunicado la empresa energética propietaria de la subestación, Amprion.

La Policía de Alemania halla indicios de un posible "acto delictivo" tras una avería eléctrica en Colonia
La Policía de Alemania halla indicios de un posible "acto delictivo" tras una avería eléctrica en Colonia

El suministro eléctrico general no se vio afectado sin embargo y la estabilidad del sistema estuvo siempre garantizada, añadió.

La causa del incidente está siendo investigada actualmente por la Policía, pero “con una alta probabilidad, cabe suponer que se debió a una acción externa”, indicó la compañía.

“Según el estado actual de las investigaciones, los autores provocaron deliberadamente un cortocircuito al colocar material conductor, presumiblemente cables, sobre la línea eléctrica aérea”, afirmó el ministro del Interior de Renania del Norte-Westfalia, Herbert Reul, ante los medios.

“No se trató de un interruptor averiado, fue intencionado, fue un delito. Existe una sospecha inicial de sabotaje contrario al orden constitucional. Estamos investigando en dos direcciones: un posible sabotaje dirigido por un Estado extranjero y el extremismo de izquierdas. En estos momentos no podemos descartar ninguna de las dos hipótesis”, recalcó.

El incidente se produce un día después de que desconocidos intentaran provocar cortocircuitos en líneas eléctricas de muy alta tensión cerca de la central de carbón de Jänschwalde, en Brandeburgo.

Según las autoridades, lo consiguieron en dos ocasiones y la Policía investiga los hechos como un posible acto de sabotaje.

En los últimos meses se han registrado otros ataques contra infraestructuras eléctricas en Alemania, como el de enero pasado cuando presuntos autores de extrema izquierda incendiaron líneas de alta tensión cerca de una central eléctrica en el suroeste de Berlín.

(Con información de AFP y EFE)

Temas Relacionados

Alemaniaexplosiónobjetos sospechosos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las 10 personas más ricas del mundo en septiembre de 2026, según Forbes

El patrimonio conjunto del grupo alcanzó los USD 2,8 billones, con importantes movimientos asociados a la cotización de grandes compañías tecnológicas, en un escenario que estuvo marcado por cambios en las posiciones y la ausencia de dos figuras históricas del ranking

Las 10 personas más ricas del mundo en septiembre de 2026, según Forbes

Rusia ayuda en secreto a Irán a desarrollar misiles supersónicos capaces de amenazar buques de guerra de Estados Unidos

Una investigación del Financial Times reconstruyó, a partir de correspondencia filtrada, cómo especialistas rusos asisten a Teherán en el desarrollo de un motor clave para obtener el arma

Rusia ayuda en secreto a Irán a desarrollar misiles supersónicos capaces de amenazar buques de guerra de Estados Unidos

Dos marineros filipinos murieron tras un ataque a un petrolero saudita en el estrecho de Ormuz

La naviera Bahri confirmó la pérdida de tripulantes de la embarcación SIDR, alcanzada durante su paso por la vía clave para el transporte de crudo. No dio detalles de los daños que sufrió el buque ni quién perpetró el bombardeo

Dos marineros filipinos murieron tras un ataque a un petrolero saudita en el estrecho de Ormuz

“Los chicos aprenden en casa y trabajan la tierra”: la familia que dejó Estados Unidos para criar a seis hijos en la selva

William y Natalie Porter se instalaron en la provincia ecuatoriana de Napo, donde transformaron una antigua escuela en su hogar y organizaron su vida cotidiana entre la educación, los cultivos y el cuidado de animales

“Los chicos aprenden en casa y trabajan la tierra”: la familia que dejó Estados Unidos para criar a seis hijos en la selva

El régimen iraní afirmó que dos petroleros se incendiaron en Ormuz tras chocar contra minas

“La Armada de la Guardia Revolucionaria ya había advertido sobre los peligros de transitar por el canal minado”, sostuvo el comunicado del cuerpo militar de Irán

El régimen iraní afirmó que dos petroleros se incendiaron en Ormuz tras chocar contra minas
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 2 de septiembre: Luisa María Alcalde Luján desglosa las reformas de la mandataria federal

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 2 de septiembre: Luisa María Alcalde Luján desglosa las reformas de la mandataria federal

Avance de ‘Sueños de libertad’ del jueves 2 de septiembre: Beatriz se acerca cada vez más a Gabriel y Pablo teme por su vida

Los posibles tratamientos a los que Aldo Rendón se tiene que someter en un hospital tras dejar La Casa de los Famosos

Tormentas eléctricas elevan el riesgo en México: conoce las zonas donde hay mayor vulnerabilidad

Ana Cristina Restrepo aseguró que su programa en Blu Radio fue cancelado por presión del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “Le incomodaba”

DEPORTES

Emmitt Smith, leyenda de los Cowboys, acusado de fraude: una entidad nativa americana denuncia un esquema Ponzi por USD 2,5 millones

Emmitt Smith, leyenda de los Cowboys, acusado de fraude: una entidad nativa americana denuncia un esquema Ponzi por USD 2,5 millones

Tiger Woods se declaró culpable por conducción temeraria y perdió su licencia de conducir por cinco años

Impacto en Europa: una figura que jugó el Mundial deberá someterse a una operación de corazón

De Mauro Icardi a Karim Benzema: las 20 estrellas que están libres tras el cierre del mercado de pases en Europa

La particular reacción de Erling Haaland tras enterarse del fichaje de Enzo Fernández en Manchester City

ENTRETENIMIENTO

Dylan Sprouse comparó los foros de Disney Channel con “minas de carbón” y reflexiona sobre las secuelas mentales de crecer en Hollywood

Dylan Sprouse comparó los foros de Disney Channel con “minas de carbón” y reflexiona sobre las secuelas mentales de crecer en Hollywood

Nicole Kidman apuesta por la sensualidad a los 59 años: así es el vestido de Versace que lució en Los Ángeles

Disney+ renueva Furia y confirma una segunda temporada

“Trabajaré todo el tiempo que pueda”: Morgan Freeman explicó por qué no piensa retirarse a los 89 años

“Manipulación emocional”: la insólita foto con la que Andrew Garfield conquistó el papel de Spider-Man