Los robotaxis de Waymo continúan su expansión: Denver, San Diego y Tampa serán sus próximos destinos

Waymo se expande a otras ciudades de Estados Unidos. REUTERS/Mike Blake

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Waymo ha comenzado a extender su servicio de robotaxis al público en Denver, San Diego y Tampa, una expansión que eleva a 14 el número de ciudades de Estados Unidos en las que la compañía propiedad de Alphabet mantiene operaciones comerciales.

La empresa anunció que el acceso se habilitará de manera gradual mediante invitaciones, siguiendo una estrategia que ya ha utilizado en anteriores lanzamientos.

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Esta expansión supone un nuevo avance para la compañía en su objetivo de consolidar una red de transporte autónomo en varias ciudades estadounidenses. Waymo también ha ampliado su flota, que ahora supera los 4.000 vehículos autónomos entre los Jaguar I-Pace y su nueva minivan Ojai.

Waymo supera los 4.000 unidades. REUTERS/Mike Blake

La llegada a Denver, San Diego y Tampa se produce además en un momento de creciente competencia en el mercado de los robotaxis. Tesla continúa expandiendo sus servicios de transporte autónomo con vehículos Model Y en varias ciudades, entre ellas Austin, Dallas, Houston, Miami, Orlando y Tampa, mientras prepara el despliegue de su Cybercab, un vehículo diseñado específicamente para este tipo de servicio y que no cuenta con volante ni pedales.

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Acceso gradual para nuevos usuarios

Waymo ha señalado que comenzará a invitar a usuarios en las tres nuevas ciudades y que ampliará el acceso de forma progresiva. Esta estrategia permite a la empresa aumentar el número de pasajeros y vehículos mientras continúa supervisando el funcionamiento de su servicio en cada mercado.

El proceso de expansión suele seguir varias etapas. Primero, Waymo realiza trabajos de mapeo y pruebas en las calles de una ciudad. Posteriormente, elimina gradualmente al operador humano de seguridad de sus vehículos y, antes de abrir el servicio de forma más amplia, permite que empleados, medios de comunicación e invitados utilicen los robotaxis.

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La ampliación de Waymo a otras ciudades será gradual. REUTERS/ Mike Blake/File Photo

La velocidad con la que un mercado pasa de las pruebas a los viajes comerciales depende también de las regulaciones locales. En algunos estados, las empresas deben obtener permisos específicos tanto para operar vehículos completamente autónomos en vías públicas como para cobrar a los pasajeros.

El lanzamiento en Denver, San Diego y Tampa forma parte de una estrategia de crecimiento que se aceleró durante los últimos 18 meses y permitió a Waymo reforzar su posición en el mercado estadounidense.

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De Phoenix a una red de 14 ciudades

La empresa operó durante años en Phoenix antes de recibir, en agosto de 2023, los permisos necesarios para ofrecer viajes sin conductor y cobrar a los usuarios en San Francisco.

A partir de ese momento, su presencia en California comenzó a crecer. Waymo amplió primero su cobertura dentro de San Francisco y posteriormente extendió sus operaciones hacia otras zonas del Área de la Bahía, incluyendo las autopistas que conectan distintos puntos de la región.

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En 2024, la empresa inició su expansión hacia Los Ángeles. Sin embargo, uno de los principales puntos de inflexión llegó en marzo de 2025, cuando abrió su servicio de robotaxis en Austin mediante una alianza con Uber.

Waymo cuenta con planes de expansión internacional. REUTERS/Mike Blake

Desde entonces, Waymo ha acelerado su llegada a nuevos mercados. La compañía ha puesto en marcha servicios comerciales en ciudades como Atlanta, Dallas, Houston, Miami, Nashville, Orlando y San Antonio.

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El siguiente paso también podría llegar a Nevada. El mes pasado, la Autoridad de Transporte de Nevada aprobó un permiso que permitirá a la compañía operar hasta 1.000 vehículos autónomos durante el próximo año en el condado de Clark, donde se encuentra Las Vegas.

La expansión tampoco se limita a Estados Unidos. Waymo tiene planes para llevar su servicio de robotaxis a Londres y Múnich, lo que supondría una nueva etapa en su presencia internacional.

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Waymo acelera su presencia en otros mercados. REUTERS/Mike Blake

Ojai, el nuevo vehículo para reducir costes

La expansión hacia Denver y San Diego tendrá una característica particular. En ambas ciudades, los usuarios utilizarán exclusivamente el nuevo robotaxi Ojai, una minivan fabricada por Zeekr que incorpora la sexta generación del sistema de conducción autónoma de Waymo.

El vehículo está diseñado para reducir los costes de fabricación, operación y mantenimiento. Este aspecto será relevante para la empresa a medida que intenta combinar una rápida expansión territorial con la búsqueda de rentabilidad.

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Por ahora, la flota de Ojai es considerablemente menor que la de los Jaguar I-Pace. Se estima que existen alrededor de 300 unidades de la nueva minivan, pero Waymo espera aumentar esa cifra a medida que acelera su producción y despliegue.

Ojai es el nuevo vehículo autónomo de Waymo. (Allen J. Schaben/Los Angeles Times)

La llegada a Denver, San Diego y Tampa confirma que la estrategia de la compañía ya no se limita a probar la conducción autónoma en unas pocas ciudades. El objetivo comienza a orientarse hacia la creación de una red comercial cada vez más amplia.

Con una flota que supera los 4.000 vehículos y presencia en 14 ciudades estadounidenses, Waymo continúa ampliando su ventaja en un mercado que atrae a un número creciente de competidores. El reto ahora será mantener el ritmo de expansión, cumplir con las regulaciones locales y demostrar que el transporte autónomo puede convertirse en un negocio rentable a gran escala.