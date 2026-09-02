Estados Unidos

Más de 70.000 personas sin electricidad tras una emergencia por inundaciones repentinas en EEUU debido a la depresión tropical Edouard

La empresa informó que sus cuadrillas trabajan en turnos durante las 24 horas para recuperar el suministro y pidió evitar cables caídos, mientras continúa la evaluación de daños en la red

La depresión tropical Edouard mantuvo el riesgo de lluvias intensas e inundaciones repentinas en el sureste de Texas tras tocar tierra en Luisiana. (REUTERS/Shahrzad Rasekh)
La depresión tropical Edouard mantuvo el riesgo de lluvias intensas e inundaciones repentinas en el sureste de Texas tras tocar tierra en Luisiana. (REUTERS/Shahrzad Rasekh)
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La depresión tropical Edouard mantuvo este miércoles el riesgo de lluvias intensas e inundaciones repentinas en el sureste de Texas, después de tocar tierra el martes cerca de Johnson Bayou, en Luisiana, como tormenta tropical. El fenómeno avanzaba sobre el interior del estado, mientras las autoridades mantenían vigilancias y advertencias meteorológicas en zonas que incluyen Houston.

El sistema también afectó el suministro eléctrico. Entergy Texas informó que alrededor de 70.000 clientes se encontraban sin servicio a las 19:15 CDT del martes 1 de septiembre. La empresa señaló que sus cuadrillas trabajaban durante las 24 horas para restablecer la red en las áreas afectadas.

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A las 4:00 CDT del miércoles 2 de septiembre, el centro de Edouard se ubicaba a unos 115 kilómetros al noroeste de Beaumont y a 50 kilómetros al sur-suroeste de Lufkin. El sistema presentaba vientos máximos sostenidos de 55 km/h, con ráfagas más fuertes, y una presión central mínima de 1004 milibares, según el último aviso disponible del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Dónde tocó tierra la tormenta tropical Edouard en Estados Unidos

Edouard tocó tierra a las 14:20 CDT del martes cerca de Johnson Bayou, una localidad del suroeste de la parroquia de Cameron, en Luisiana. El punto de ingreso se ubicó a unos 24 kilómetros al sur-sureste de Port Arthur, Texas, y a aproximadamente 50 kilómetros al oeste-suroeste de Cameron, Luisiana.

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El Centro Nacional de Huracanes confirmó el impacto a partir de datos de radar de las oficinas del Servicio Meteorológico Nacional en Lake Charles, Luisiana, y Houston, Texas. Al tocar tierra, el ciclón tenía vientos máximos sostenidos de 95 km/h y una presión central mínima de 996 milibares.

La tormenta se desplazaba hacia el noroeste a unos 13 km/h. Horas después, el centro avanzó sobre la frontera entre Texas y Luisiana y comenzó a perder intensidad al quedar completamente sobre tierra.

A las 15:00 CDT del martes, el organismo situó el centro de Edouard a unos ocho kilómetros al sur de Port Arthur. La estación del Servicio Nacional del Océano instalada en esa ciudad registró vientos sostenidos de 64 km/h y una ráfaga de 79 km/h.

Otra estación del Servicio Nacional del Océano, ubicada cerca de Texas Point, había informado antes vientos sostenidos de 92 km/h y una ráfaga de 114 km/h. El Centro Nacional de Huracanes también indicó que el aeropuerto regional del sureste de Texas, entre Beaumont y Port Arthur, registró una ráfaga de 111 km/h durante el paso del centro del fenómeno.

Mapa meteorológico del océano Atlántico y el continente americano con un círculo rojo marcando la depresión Edouard en Texas.
Edouard tocó tierra el martes cerca de Johnson Bayou, en Luisiana, a unos 24 kilómetros de Port Arthur, Texas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo se convirtió Edouard en depresión tropical

Edouard perdió la categoría de tormenta tropical durante la noche del martes 1 de septiembre. En el aviso emitido a las 4:00 CDT del miércoles, el sistema ya figuraba como una depresión tropical, con vientos máximos sostenidos de 55 km/h.

El centro se movía hacia el norte-noroeste a unos siete km/h. El Centro Nacional de Huracanes anticipó que esa trayectoria continuaría durante las siguientes 24 horas, con un debilitamiento progresivo a medida que el sistema avanzara por el este-central de Texas.

La previsión oficial contemplaba la disipación de Edouard durante la noche del miércoles. El organismo dejó de emitir avisos costeros por tormenta tropical, aunque sostuvo que podían producirse ráfagas con fuerza de tormenta tropical cerca del centro durante algunas horas.

La pérdida de intensidad no eliminó los riesgos asociados a la lluvia. El organismo meteorológico señaló que las bandas de precipitaciones se desplazarían gradualmente desde la costa alta de Texas y el suroeste de Luisiana hacia el interior, con efectos previstos hasta el jueves por la mañana en sectores del este-central texano.

El Centro Nacional de Huracanes también mantuvo la posibilidad de uno o dos tornados breves durante las primeras horas del miércoles en partes del sureste de Texas y el suroeste de Luisiana.

Cuánta lluvia dejó y dejará Edouard en Texas

La principal amenaza de Edouard pasó a ser la acumulación de agua. El pronóstico oficial previó lluvias totales de entre 10 y 20 centímetros a lo largo de la trayectoria del sistema, con máximos de hasta 30 centímetros en partes de la costa alta y del este-central de Texas.

El Centro Nacional de Huracanes advirtió que esas precipitaciones podían provocar inundaciones repentinas en áreas urbanas, zonas bajas y sectores donde el drenaje resulta insuficiente. El parte también contempló la posibilidad de crecidas de ríos.

El Servicio Meteorológico Nacional de Houston/Galveston señaló que en el área bajo vigilancia podían registrarse entre ocho y 15 centímetros de lluvia, con acumulados aislados de entre 25 y 38 centímetros. La oficina local alertó que las precipitaciones más fuertes podían alcanzar ritmos de entre ocho y 10 centímetros por hora.

Esa intensidad puede anegar calles, carreteras, arroyos y áreas bajas en períodos cortos. La autoridad meteorológica recomendó no conducir ni caminar por caminos cubiertos por agua, ya que la profundidad puede impedir el cruce seguro incluso cuando el área inundada parece limitada.

Las observaciones realizadas durante la mañana del miércoles reflejaban condiciones inestables en el sureste de Texas. En Cleveland se informó lluvia intensa con tormentas eléctricas y una ráfaga de 37 km/h. En Galveston, las estaciones registraron lluvia fuerte, niebla y una ráfaga de 61 km/h.

FILE PHOTO: A woman surrounded by floodwater waits to be rescued after Hurricane Harvey inundated the Texas Gulf coast with rain causing widespread flooding, in Houston, Texas, U.S. August 28, 2017. Picture taken August 28, 2017. REUTERS/Nick Oxford/File Photo
FILE PHOTO: A woman surrounded by floodwater waits to be rescued after Hurricane Harvey inundated the Texas Gulf coast with rain causing widespread flooding, in Houston, Texas, U.S. August 28, 2017. Picture taken August 28, 2017. REUTERS/Nick Oxford/File Photo

Houston bajo vigilancia por inundaciones hasta el miércoles por la noche

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo una vigilancia por inundaciones hasta las 19:00 CDT del miércoles para una amplia zona del sureste de Texas, incluida Houston. El aviso abarcó condados costeros e interiores, entre ellos Harris, Montgomery, Liberty, Chambers, Polk, San Jacinto, Trinity, Walker, Galveston, Brazoria y Fort Bend.

La alerta también alcanzó los condados de Brazos, Grimes, Madison y Waller. El organismo explicó que las lluvias asociadas al sistema podían causar desbordamientos en ríos, arroyos y cursos de agua, además de inundaciones en áreas urbanas con drenaje deficiente.

La oficina del Servicio Meteorológico Nacional de Houston/Galveston sostuvo además una advertencia por vientos hasta las primeras horas de la tarde en los condados de Liberty, Polk, San Jacinto, Trinity, Walker y Houston. El pronóstico contemplaba vientos de entre 24 y 40 km/h, con ráfagas de entre 48 y 64 km/h.

La inclusión de Houston en la vigilancia amplió el alcance de la emergencia meteorológica respecto del punto de impacto de Edouard. La ciudad se encuentra al oeste de Port Arthur y de la zona costera cercana a Johnson Bayou, donde el ciclón ingresó el martes.

Cuántos clientes quedaron sin luz tras el paso de Edouard

Entergy Texas comunicó que aproximadamente 70.000 clientes no tenían electricidad a las 19:15 CDT del martes. La cifra corresponde al informe difundido por la compañía durante la noche posterior al ingreso de Edouard en tierra.

La empresa informó que sus equipos operaban en varios turnos para sostener cobertura durante las 24 horas y avanzar con la restitución del servicio. También recomendó a los residentes mantenerse alejados de cables caídos y tratarlos como si estuvieran energizados.

El número de usuarios afectados puede modificarse a medida que la compañía complete la evaluación de la red y las cuadrillas logren acceder a las zonas afectadas. La actualización del mapa de interrupciones de Entergy Texas permite conocer el estado del servicio por área.

El debilitamiento de Edouard reducirá de forma gradual el riesgo de vientos, pero las autoridades meteorológicas mantuvieron las advertencias por lluvias y anegamientos como la principal preocupación para el miércoles. La evolución del sistema y de las alertas locales dependerá de la cantidad de agua que acumulen las bandas de lluvia sobre el este de Texas.

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