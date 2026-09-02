Juicio a Pity Álvarez, en vivo: declaran los médicos que evaluaron al músico tras el crimen

Pity Álvarez en el juicio

El juicio contra “Pity” Álvarez por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz continúa este miércoles con una audiencia marcada por la prueba científica. Luego de escuchar la semana pasada a cuatro policías que intervinieron durante las primeras horas de la investigación, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 recibirá ahora a médicos y peritos que participaron de distintas medidas realizadas después del crimen.

Está previsto que declaren Angélica Cristina Bustos, quien realizó la autopsia de Díaz; Manuel Oscar Martín, licenciado en Criminalística; Melina Brenda Michel, técnica universitaria en Balística y Armas Portátiles; Mariela Biazoni Rolla, médica legista; y los médicos del Cuerpo Médico Forense Esteban Toro Martínez y Celminia Guzmán.

Al mismo tiempo, la defensa de “Pity” Álvarez abrió una nueva vía judicial para intentar frenar el juicio: sus abogados, Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro, presentaron un recurso de inconstitucionalidad y solicitaron que se suspenda de inmediato el debate hasta que se determine si el músico se encuentra actualmente en condiciones de afrontarlo.