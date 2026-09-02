Crimen y Justicia

Juicio a Pity Álvarez, en vivo: declaran los médicos que evaluaron al músico tras el crimen

En la audiencia también testificarán los peritos que hicieron la autopsia a Cristian Díaz. La nueva estrategia de la defensa cantante para frenar el debate

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Un hombre con anteojos oscuros en la cabeza y mangas de red sostiene su mano abierta, la cual tiene el dibujo de un ojo en la palma
Pity Álvarez en el juicio

El juicio contra “Pity” Álvarez por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz continúa este miércoles con una audiencia marcada por la prueba científica. Luego de escuchar la semana pasada a cuatro policías que intervinieron durante las primeras horas de la investigación, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 recibirá ahora a médicos y peritos que participaron de distintas medidas realizadas después del crimen.

Está previsto que declaren Angélica Cristina Bustos, quien realizó la autopsia de Díaz; Manuel Oscar Martín, licenciado en Criminalística; Melina Brenda Michel, técnica universitaria en Balística y Armas Portátiles; Mariela Biazoni Rolla, médica legista; y los médicos del Cuerpo Médico Forense Esteban Toro Martínez y Celminia Guzmán.

Al mismo tiempo, la defensa de “Pity” Álvarez abrió una nueva vía judicial para intentar frenar el juicio: sus abogados, Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro, presentaron un recurso de inconstitucionalidad y solicitaron que se suspenda de inmediato el debate hasta que se determine si el músico se encuentra actualmente en condiciones de afrontarlo.

13:28 hsHoy

Demorada la quinta audiencia del juicio a “Pity” Álvarez

La quinta audiencia del juicio a Cristian “Pity” Álvarez se encuentra demorada. Estaba previsto que comenzara a las 10, pero pasadas las 10.20 el músico todavía no había llegado a los tribunales.

Mientras tanto, sus abogados Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro entran y salen del pasillo que comunica la sala de audiencias con la vereda, a la espera de su arribo.

Ya se encuentran en el lugar el presidente del tribunal, Gustavo Goerner; el fiscal Sandro Abraldes; y los representantes de la querella Fernando Burlando, Fabián Améndola y Alejandro Díaz.

Como sucede desde que comenzó el juicio, un pequeño grupo de fanáticos del músico se concentró en la puerta de los tribunales con banderas para expresarle su apoyo. Este miércoles se sumó una nueva, con un mensaje directo: “Libertad para Pity”.

13:28 hsHoy

“Un recital no es un juicio”: nuevo intento de la defensa de “Pity” Álvarez para frenar el debate

Es el cuarto pedido para detener el proceso desde los días previos a su inicio. Los abogados del músico alegaron como “hechos nuevos” los episodios de somnolencia durante las audiencias y cuestionaron que sus recitales sean utilizados para evaluar su capacidad

"Pity", llegando al Tribunal (Foto/Maximiliano Luna)
"Pity", llegando al Tribunal (Foto/Maximiliano Luna)

A poco de que inicie la quinta audiencia, la defensa de “Pity” Álvarez abrió una nueva vía judicial para intentar frenar el juicio contra el músico por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz. Sus abogados, Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro, presentaron un recurso de inconstitucionalidad y solicitaron que se suspenda de inmediato el debate hasta que se determine si el músico se encuentra actualmente en condiciones de afrontarlo.

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