Así es la tecnología de Nvidia de gráficos hiperrealistas para videojuegos

Nvidia apuesta por el renderizado neuronal para acercar los videojuegos a la imagen cinematográfica - REUTERS/Dado Ruvic/

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Nvidia lanzará DLSS 5, una tecnología de gráficos hiperrealistas para videojuegos basada en inteligencia artificial que debutará en NBA 2K27. La herramienta incorpora un sistema de renderizado neuronal guiado en 3D, con el que la compañía busca mejorar la iluminación, los materiales y los detalles visuales sin alterar la estructura creada por los estudios.

La actualización estará disponible el 3 de septiembre a las 21:00, hora del Pacífico, para los ordenadores y portátiles con tarjetas gráficas GeForce RTX serie 50. También llegará a los usuarios de GeForce NOW Ultimate que accedan al juego desde servidores equipados con GeForce RTX 5080. Su estreno marca un nuevo uso de la IA en la producción de imágenes en tiempo real.

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Un renderizado cinematográfico para los videojuegos

Hasta ahora, las herramientas DLSS se centraban principalmente en elevar el rendimiento. La nueva versión incorpora una función distinta: generar respuestas de luz y materiales que el motor gráfico no puede calcular de forma completa dentro del tiempo disponible para cada fotograma. Nvidia sostiene que el sistema permite acercar la imagen de un videojuego a referencias visuales propias del cine.

El modelo trabaja sobre información producida por el motor del videojuego y aplica mejoras controladas en iluminación y materiales, con un comportamiento determinista que evita cambios impredecibles entre imágenes consecutivas - crédito Nvidia

El renderizado neuronal guiado en 3D no crea escenas desde una indicación de texto. Parte del fotograma ya generado por el motor del videojuego, junto con datos como geometría, texturas, color, iluminación, vectores de movimiento y normales de superficie.

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Esta información funciona como una base que determina la disposición de personajes, objetos y escenarios. A partir de ella, DLSS 5 añade detalles relacionados con la luz, las sombras y la reacción de los materiales. Nvidia afirma que el modelo reconoce elementos de la escena, como superficies, fuentes de luz y relaciones espaciales.

El objetivo consiste en evitar uno de los problemas de los modelos generativos convencionales: la variación impredecible. Un sistema de difusión puede generar resultados diferentes frente a una misma instrucción. En un videojuego, esa falta de consistencia podría modificar el rostro de un personaje o producir cambios visuales entre un fotograma y otro.

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Nvidia señala que su tecnología opera de manera determinista. Esto significa que, ante un mismo cuadro de entrada, debe entregar el mismo resultado. El modelo utiliza además los vectores de movimiento proporcionados por el motor del juego para mantener la estabilidad temporal mientras el jugador desplaza la cámara o controla a un personaje.

La IA añade detalles de piel, cabello y superficies

La empresa plantea que los gráficos tradicionales deben simplificar ciertos elementos para sostener una tasa de imágenes fluida. En películas con efectos visuales, un fotograma puede requerir horas o incluso días de procesamiento. En un juego, el sistema debe generar más de 60 fotogramas por segundo para evitar interrupciones en la experiencia.

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La nueva tecnología gráfica de Nvidia promete detalles más realistas sin alterar la escena creada por los desarrolladores - crédito Nvidia

Esa diferencia obliga a reducir detalles en materiales complejos. El cabello puede representarse con geometrías más simples y la piel puede perder profundidad en la iluminación. Según Nvidia, el renderizado neuronal busca compensar esas limitaciones mediante efectos como la dispersión subsuperficial, que simula cómo la luz atraviesa parcialmente materiales como la piel, las orejas, el cabello o el follaje.

También incorpora sombras de contacto y ajustes en la oclusión ambiental. Estos recursos buscan reforzar las zonas donde dos superficies se encuentran, como los pliegues de una prenda, el borde de un rostro o la unión entre un objeto y el suelo.

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La calidad de la salida depende, sin embargo, del material de origen. Nvidia explica que DLSS 5 puede trabajar con gráficos rasterizados, pero obtiene información más precisa cuando el juego ya utiliza trazado de rayos o path tracing. La tecnología no sustituye el motor gráfico, sino que se sitúa al final de la cadena de renderizado.

Los desarrolladores podrán definir dónde se aplica la mejora

La herramienta incorpora controles destinados a los estudios. Los equipos podrán seleccionar modelos distintos según el tipo de escena, con opciones para exteriores con vegetación, interiores o secuencias cinemáticas. También podrán ajustar la intensidad de estructura y de tono.

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NBA 2K27 será el primer videojuego compatible con el renderizado neuronal guiado en 3D de Nvidia - crédito Nvidia

El primer control modifica detalles de alta frecuencia, como reflejos, oclusión ambiental y dispersión subsuperficial. El segundo interviene en aspectos de baja frecuencia, como la iluminación general y la respuesta del color. Los desarrolladores podrán establecer hasta qué punto la IA modifica el resultado original.

DLSS 5 también incluye máscaras semánticas para identificar objetos dentro de la escena. Con ellas, los estudios podrán aplicar el efecto sobre el entorno y limitarlo en los personajes, o realizar el proceso inverso. El sistema permite aislar accesorios, cristalería, gotas de agua o grupos concretos de recursos.

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NBA 2K27 será el primer juego con la nueva tecnología

El estreno llegará con NBA 2K27, desarrollado por Visual Concepts y publicado por 2K. Nvidia indica que el juego utilizará el renderizado neuronal para ajustar la iluminación de la piel, la transmisión de luz a través del cabello y las sombras en los modelos de los jugadores.

La función requerirá un nuevo controlador GeForce Game Ready, que se publicará el 3 de septiembre a las 21:00, hora del Pacífico. Una vez instalado, los jugadores podrán activar la opción “DLSS Neural Rendering” desde la configuración de vídeo o alternarla durante las partidas y las repeticiones con la tecla F9.

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Nvidia afirma que DLSS 5 funciona en una sola tarjeta de la serie GeForce RTX 50 y puede operar hasta en resolución 4K. La compañía anticipó nuevas actualizaciones del modelo para los próximos meses, mientras otros estudios evalúan su integración mediante Nvidia Streamline o el complemento para Unreal Engine 5.

Con DLSS 5, Nvidia amplía el papel de la inteligencia artificial en los videojuegos: ya no se limita a reconstruir imágenes o generar fotogramas adicionales, sino que interviene en la iluminación y los materiales a partir de la información creada por el motor gráfico. Su adopción dependerá de la integración de los estudios y de la disponibilidad de tarjetas GeForce RTX serie 50.