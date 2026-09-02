Qué dice la canción contra Kicillof que Máximo Kirchner “agitó” en el acto frente al balcón de Cristina Kirchner

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“Una más, a ver, una vuelta más, dale”, pidió Máximo Kirchner. Y agitó: “No se escucha”. El diputado nacional estaba parado sobre un pequeño escenario montado en la intersección de las calles San José y Humberto 1°, en la Ciudad de Buenos Aires, a pocos metros del ingreso al departamento donde vive su mamá, la ex presidenta Cristina Kirchner, quien cumple allí arresto domiciliario por la condena que recibió en la causa Vialidad.

Máximo Kirchner fue el único orador de un acto que se convocó a cuatro años del atentado que sufrió la expresidenta cuando regresaba a su domicilio (en aquel entonces en el barrio de Recoleta) y Fernando Sabag Montiel intentó dispararle en la cara. Afortunadamente, el tiro no salió y la entonces vicepresidenta salvó su vida de milagro.

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Y la canción que cantaban los fanáticos y que el líder de La Cámpora decidió fomentar no es cualquier canción. Fue creada por la militancia a mediados de 2024 como un mensaje de respuesta al gobernador Axel Kicillof, que por aquel entonces empezaba a mostrar aires independentistas y pedía en público dejar atrás “los viejos grandes éxitos” y cambiarlos por composiciones nuevas.

La obra, que toma como base musical la pegadiza cumbia “La Vecina”, de “Amar Azul”, uno de los grupos más exitosos del género de principios de los 2000, tiene un estribillo elocuente: “Cristina es la conducción / Vamos a ver si lo entienden / Somos soldados de Perón / Y la Patria no se vende / Yo siempre te voy a seguir / No me importa lo que digan / Y si querés otra canción / Veni, te presto la mía”.

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La canción de La Cámpora con un mensaje hacia Kicillof

Los mensajes del tema

El tema, que se cantó por primera vez hace casi dos años en La Plata, incluye una respuesta directa a un planteo de Kicillof, que durante la última campaña electoral había reconocido la necesidad de renovar las ideas y los liderazgos del peronismo.

“No tengo ninguna duda de que los años de Perón, Evita, Néstor y Cristina son los momentos más gloriosos que vivió nuestro país, pero tenemos que ir dándole un carácter de época nuevo. No podemos vivir más de eso y no es justo, tiene tufillo de esas bandas de rock que toca los viejos grandes éxitos; va a haber que componer muchachos. Va a haber que componer una nueva, no una que sepamos todos”, había dicho el gobernador.

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Foto de archivo de Máximo Kirchner en La Plata. De fondo una frase de una canción de Callejeros: "Armar de Nuevo"

La canción de La Cámpora también remarca en Cristina Kirchner “es la conducción” ante las críticas de algunos sectores, principalmente del núcleo duro que conforman algunos intendentes y funcionario bonaerenses como Andrés “Cuervo” Larroque.

“¿Qué es la conducción de Cristina: que tres ñatos te manden un WhatsApp? Yo no quiero esa conducción de Cristina, quiero la conducción con movimiento popular, cuadros auxiliares de conducción, mesas de discusión, con debate, con programa, con método y movilización”, había planteado el ex camporista, distanciado ahora de Máximo Kirchner.

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La letra completa de la canción:

La Banda más grande de Argentina,

Que va con la jefa a todos lados

Yo no soy gorila libertario

Son pingüino hasta morir.

Aunque algunos quieran imitarnos

Este amor con nada se compara,

Queremos que el Fondo Monetario

Se vaya de este país.

Cristina es la conducción,

Vamos a ver si lo entienden,

Somos soldados de Perón,

Y la Patria no se vende.

Yo siempre te voy a seguir,

No me importa lo que digan,

Y si querés otra canción,

Vení, te presto la mía.

La canción original