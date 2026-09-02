Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 2 de septiembre

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar minorista sigue ofrecido este miércoles a $1.535 para la venta, un máximo nominal ya alcanzado en recientes ruedas de agosto. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.533,63 para la venta y $1.482,08 para la compra.
El BCRA compró USD 15 millones en el mercado
El BCRA compró el martes USD 15 millones en el mercado spot, apenas el 2,2% del volumen operado. Las reservas internacionales brutas de la entidad crecieron en unos USD 1.948 millones, a USD 50.250 millones, básicamente por el regreso a cuentas del BCRA de divisas de cartera propia de los bancos, que por movimientos técnicos salen de los encajes a fin de mes y se reintegran a reservas con el inicio del mes siguiente.
El primer día operativo de septiembre llegó con la buena noticia de un monto de operaciones que se mantiene en elevado nivel en el mercado de contado. Este martes la oferta alcanzó los USD 670,5 millones, mientras que el dólar mayorista avanzó 4,50 pesos o 0,3%, a 1.513 pesos.
La cotización internacional de la soja superó los 480 dólares por tonelada y alcanzó su valor más alto en la gestión del presidente Javier Milei, impulsada por la sostenida demanda compradora de China y las mejores expectativas de consumo industrial en Estados Unidos.