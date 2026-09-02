Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 2 de septiembre

El billete al público se mantiene ofrecido a $1.535 para la venta en el Banco Nación. El blue es negociado a $1.545. Las reservas del BCRA volvieron a superar los USD 50.000 millones

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13:09 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar minorista sigue ofrecido este miércoles a $1.535 para la venta, un máximo nominal ya alcanzado en recientes ruedas de agosto. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.533,63 para la venta y $1.482,08 para la compra.

13:09 hsHoy

El BCRA compró USD 15 millones en el mercado

El BCRA compró el martes USD 15 millones en el mercado spot, apenas el 2,2% del volumen operado. Las reservas internacionales brutas de la entidad crecieron en unos USD 1.948 millones, a USD 50.250 millones, básicamente por el regreso a cuentas del BCRA de divisas de cartera propia de los bancos, que por movimientos técnicos salen de los encajes a fin de mes y se reintegran a reservas con el inicio del mes siguiente.

13:09 hsHoy

El dólar arrancó septiembre en alza y con un importante volumen operado

El tipo de cambio mayorista subió a $1.513, con una oferta de USD 670 millones. Al público subió a $1.535 para la venta en el Banco Nación

El dólar sube 4% en el transcurso de 2026.
El dólar sube 4% en el transcurso de 2026.

El primer día operativo de septiembre llegó con la buena noticia de un monto de operaciones que se mantiene en elevado nivel en el mercado de contado. Este martes la oferta alcanzó los USD 670,5 millones, mientras que el dólar mayorista avanzó 4,50 pesos o 0,3%, a 1.513 pesos.

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13:09 hsHoy

El precio de la soja subió con fuerza y tocó el nivel más alto en la era Milei

La cotización internacional superó los USD 480 por tonelada e impulsó los precios de la oleaginosa a sus valores más altos en lo que va de la gestión actual

La reactivación de las compras por parte de China y el dinamismo en las exportaciones estadounidenses motorizan el alza de la oleaginosa. (REUTERS/Martin Cossarini)
La reactivación de las compras por parte de China y el dinamismo en las exportaciones estadounidenses motorizan el alza de la oleaginosa. (REUTERS/Martin Cossarini)

La cotización internacional de la soja superó los 480 dólares por tonelada y alcanzó su valor más alto en la gestión del presidente Javier Milei, impulsada por la sostenida demanda compradora de China y las mejores expectativas de consumo industrial en Estados Unidos.

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