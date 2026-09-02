Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 2 de septiembre

Últimas noticias

La calificadora de riesgo S&P le dio la nota máxima a la Ciudad de Buenos Aires y la volvió elegible para los fondos del FAL La decisión se apoyó en el desempeño fiscal, las reservas de liquidez y la resiliencia financiera del distrito. Es la segunda agencia de riesgo en asignarle un rating AAA, el más alto posible, lo que vuelve a la deuda porteña elegible para las inversiones del fondo creado por la reforma laboral para el pago de indemnizaciones

El embajador de EEUU en la Argentina elogió el plan económico de Milei en el Día de la Industria Peter Lamelas envió un mensaje de apoyo al presidente a través de sus redes sociales, reafirmando el vínculo entre ambos países

La nueva pirámide social de Argentina: cuánto debe ganar un hogar para ser de clase alta, media o baja La clasificación, elaborada a partir de los ingresos mensuales de los hogares, divide a la población en cinco segmentos y muestra cuánto se necesita para acceder a cada nivel

Un banco nacional se adelanta y baja las tasas de sus créditos hipotecarios antes de las licitaciones que anunció el Gobierno La línea está dirigida a clientes que cobran el sueldo en la entidad y a sus hijos, para compra, ampliación o refacción, con alcance nacional y plazos de hasta 20 años