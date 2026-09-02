De Mauro Icardi a Karim Benzema: las 20 estrellas que están libres tras el cierre del mercado de pases en Europa

Los futbolistas David Alaba, Jadon Sancho, Karim Benzema y Mauro Icardi son agentes libres

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El cierre de los principales mercados europeos dejó disponible a un grupo de futbolistas con recorrido internacional, títulos continentales y experiencia en las ligas más competitivas. Sin necesidad de pagar una transferencia, los clubes que todavía tengan margen en su masa salarial podrían negociar incorporaciones de peso para afrontar la temporada 2026.

La condición de agente libre no equivale a una operación sin costos. Los equipos interesados deben asumir salarios, primas de firma, comisiones y la duración de los contratos. Aun así, la ausencia de una cifra de traspaso modifica el escenario para instituciones que necesitan resolver urgencias deportivas sin desembolsar millones por una ficha.

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Con esa premisa, es posible conformar un once con nombres que, hasta hace poco, formaban parte de planteles de primera línea en Europa. La lista combina jugadores en el tramo final de sus carreras con otros que aún pueden ofrecer rendimiento inmediato en torneos locales e internacionales.

James Rodríguez es uno de los agentes libres disponibles (Efe)

El arco de este equipo hipotético queda para Norberto Neto, de 37 años. El brasileño acumuló experiencia en clubes como Juventus, Valencia, Barcelona y Arsenal, una trayectoria que lo coloca como una alternativa para planteles que busquen competencia en la portería y un futbolista habituado a convivir con la presión de grandes escenarios.

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La defensa reúne perfiles distintos. Dani Carvajal, uno de los referentes de la era reciente del Real Madrid. Su presencia aportaría experiencia en partidos decisivos, conocimiento de competiciones europeas y capacidad para integrarse a una estructura que demande proyección por la banda.

El italiano Francesco Acerbi también figura en la lista, al igual que David Alaba que a fines de mayo recibió el comunicado del equipo merengue en el que ponían punto final a su acuerdo después de cinco temporadas. El austríaco suma una trayectoria extensa en el fútbol alemán y español.

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Oleksandr Zinchenko es otro de los defensores estrella. El ex jugador del Manchester City se une a otras alternativas defensivas como Diogo Leite, Raphael Guerreiro, Ricardo Rodríguez y Matteo Darmian. Incluso también podría figurar Sergio Ramos, la leyenda del Real Madrid que con 40 años aun no se retiró del fútbol profesional. La variedad permitiría elegir entre centrales de perfil físico, laterales con vocación ofensiva y futbolistas capaces de ocupar más de una posición.

La zona media cuenta con recuperación, circulación y creatividad. Yves Bissouma e Ismael Bennacer serían muy buenas alternativas para ocupar la titularidad de un equipo destacado. El brasileño Philippe Coutinho, libre recientemente tras su salida de Vasco Da Gama es otro de los candidatos que podría revolucionar un plantel. Marcelo Brozović, Paul Pogba y James Rodríguez son otras de las referencias del mediocampo que quedaron con el pase en su poder.

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El AS Monaco dio "por terminado" el contrato que tenía el centrocampista francés Paul Pogba hasta junio de 2027

El frente ofensivo concentra algunos de los nombres más reconocidos de la nómina. Jadon Sancho, con una cotización de 18 millones de euros, aparece como el futbolista libre de mayor valor de mercado. Raheem Sterling, otro atacante con recorrido en la Premier League y recursos para atacar los espacios, podría sumar experiencia en cualquier equipo de calidad, mientras que Karim Benzema, ganador del Balón de Oro, es uno de los delanteros con mayor producción de la última década.

El resto de las variantes ofensivas no es menor. Riyad Mahrez podría aportar desequilibrio desde la derecha; Mauro Icardi, presencia dentro del área; Wilfried Zaha, potencia en los duelos individuales; Andrea Belotti, movilidad y presión; y Joselu, juego aéreo y oficio como delantero de área.

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Aunque el cierre formal de las ligas principales no impide que estos jugadores firmen con cualquier club como agentes libres en las próximas semanas, las direcciones deportivas de los gigantes de Europa afrontan hoy una fecha límite crucial. El reglamento de la UEFA estipula que este miércoles 2 de septiembre a las 23:59 CET vence el plazo absoluto para inscribir futbolistas en la Champions League, Europa League y Conference League.

El denominado “Big Five” de Europa completó el cierre de sus libros de pases de forma unificada: Inglaterra (Premier League), España (LaLiga), Italia (Serie A), Francia (Ligue 1) y Alemania (Bundesliga) cerraron definitivamente sus persianas, por lo que sus clubes ya no pueden incorporar futbolistas mediante transferencias tradicionales entre instituciones. Sin embargo, el mapa continental aún mantiene luces encendidas para aquellos que buscan un destino de último momento en ligas competitivas: la competitiva Primeira Liga de Portugal (martes 15 de septiembre) y la apasionante Super Lig de Turquía (viernes 4 de septiembre) continúan formalmente con sus mercados abiertos durante los próximos días, consolidándose como los refugios principales dentro del Viejo Continente para pescar el talento remanente que todavía no ha definido su futuro.

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Sergio Ramos (REUTERS/Daniele Mascolo)

La lista de los agentes libres más relevantes del mercado

Arqueros

Norberto Neto (Brasil | 37 años)

Defensores

Francesco Acerbi (Italia | 38 años) — Defensa central

David Alaba (Austria | 34 años) — Defensa central

Sergio Ramos (España | 40 años) — Defensa central

Dani Carvajal (España | 34 años) — Lateral derecho

Oleksandr Zinchenko (Ucrania | 29 años) — Lateral izquierdo

Tyrell Malacia (Países Bajos | 27 años) — Lateral izquierdo

Volantes

Yves Bissouma (Malí | 30 años) — Pivote

Marcelo Brozović (Croacia | 33 años) — Pivote

Paul Pogba (Francia | 33 años) — Mediocentro

Georginio Wijnaldum (Países Bajos | 35 años) — Mediocentro

Renato Sanches (Portugal | 29 años) — Mediocentro

Philippe Coutinho (Brasil | 34 años) — Mediocentro ofensivo

James Rodríguez (Colombia | 35 años) — Mediocentro ofensivo

Delanteros

Jadon Sancho (Inglaterra | 26 años) — Extremo izquierdo

Raheem Sterling (Inglaterra | 31 años) — Extremo derecho

Riyad Mahrez (Argelia | 35 años) — Extremo derecho

Karim Benzema (Francia | 38 años) — Delantero centro

Mauro Icardi (Argentina | 33 años) — Delantero centro

Anthony Martial (Francia | 30 años) — Delantero centro