Panamá

Tres detenidos por el asesinato de un empresario suizo-español en Panamá

La Operación Destello permitió localizar a los sospechosos en Pacora y San Miguelito, casi cinco meses después del ataque contra Miguel González

La Operación Destello incluyó diligencias en Pacora, Las Cumbres y el distrito de San Miguelito. Cortesía MP
La Operación Destello incluyó diligencias en Pacora, Las Cumbres y el distrito de San Miguelito. Cortesía MP
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Poco se conocía sobre los avances de la investigación por el asesinato del empresario suizo-español Miguel González, ocurrido en abril en la ciudad de Panamá.

Casi cinco meses después, el Ministerio Público informó que tres personas fueron aprehendidas por su presunta vinculación con el crimen, durante una operación desarrollada en varios sectores de la capital.

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La denominada Operación Destello fue dirigida por la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana, con apoyo de la Dirección de Investigación Judicial y la Dirección de Inteligencia Policial.

Las autoridades realizaron diligencias en Pacora, Las Cumbres y el distrito de San Miguelito, donde capturaron a cinco personas por diferentes investigaciones.

Entre los aprehendidos se encuentran dos hombres y una mujer presuntamente relacionados con el homicidio doloso agravado de González.

Las capturas vinculadas directamente con este expediente fueron efectuadas en Pacora y San Miguelito, según detalló la Procuraduría General de la Nación, que también mencionó una investigación por el delito de asociación ilícita.

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González, de 60 años, fue atacado el 15 de abril de 2026 en Llano Bonito, corregimiento de Juan Díaz, cerca de uno de los accesos al Corredor Sur.

Dos hombres y una mujer fueron aprehendidos por su presunta vinculación con el homicidio del ejecutivo financiero. Cortesía MP
Dos hombres y una mujer fueron aprehendidos por su presunta vinculación con el homicidio del ejecutivo financiero. Cortesía MP

El empresario conducía un vehículo Kia Sportage gris cuando fue interceptado y perseguido por sujetos armados, de acuerdo con los reportes conocidos después del crimen.

Las primeras versiones indicaron que los agresores viajaban en un sedán blanco y utilizaban vestimenta similar a la policial. Algunos portaban chalecos parecidos a los empleados por agentes de la Dirección de Investigación Judicial.

Después de cerrarle el paso, realizaron múltiples disparos contra el automóvil del ejecutivo financiero, quien perdió el control y chocó contra un poste.

El empresario recibió varios impactos de bala en la espalda, el muslo izquierdo y la cadera. Tras el ataque fue auxiliado en el lugar y trasladado en una ambulancia al Hospital San Miguel Arcángel, donde los médicos confirmaron su fallecimiento aproximadamente a las 12:25 p. m.

Primer plano de un casquillo de bala dorado tirado sobre pavimento oscuro y agrietado, que brilla con la luz reflejada en la superficie húmeda.
Peritos del Ministerio Público recuperaron más de 15 casquillos de arma de fuego en la escena del crimen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la inspección de la escena, los peritos de Criminalística del Ministerio Público recuperaron más de 15 casquillos de arma de fuego. La cantidad de disparos, la persecución y la indumentaria utilizada por los atacantes reforzaron inicialmente la hipótesis de una acción planificada y dirigida específicamente contra González.

Pese a estas características, las autoridades evitaron adelantar públicamente cuál habría sido el móvil del homicidio o quién ordenó su ejecución.

En los días posteriores al ataque se conoció que los investigadores evaluaban distintas líneas, entre ellas un posible intento de secuestro o robo, sin confirmar oficialmente ninguna.

González tenía más de tres décadas de experiencia en la banca internacional y el mercado financiero. Era cofundador, miembro de la junta directiva y director ejecutivo de Firmus Financial Inc., una casa de valores con operaciones en Panamá. Además, poseía licencias como ejecutivo principal y corredor de valores desde 2015.

El financista se había graduado en Economía y Derecho en la Universidad de Ginebra, en Suiza, y desarrolló parte de su trayectoria profesional en entidades financieras con presencia en Bahamas.

Mano de una persona con túnica negra sosteniendo un mazo de madera sobre una base redonda en un escritorio de madera.
Los sospechosos serán presentados ante un tribunal de garantías para las audiencias correspondientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de establecerse en Panamá, ocupó cargos directivos y administrativos en compañías vinculadas con la banca privada internacional.

González llevaba más de una década residiendo en el país y mantenía sus oficinas en la Torre Financial Park, ubicada en Costa del Este. Según la información conocida después de su muerte, viajaba frecuentemente a países sudamericanos por razones laborales y no registraba antecedentes penales en Panamá. Su asesinato generó inquietud dentro del sector financiero.

La Operación Destello también permitió la captura de un hombre por otro homicidio ocurrido el 12 de julio de 2026, en el sector de Tierra Prometida, corregimiento de Ernesto Córdoba Campos. Esta aprehensión se produjo en Las Cumbres y corresponde a un expediente distinto del asesinato del empresario suizo-español.

En otra diligencia efectuada en Pacora, los fiscales localizaron una sustancia que presuntamente sería ilícita y aprehendieron a un quinto hombre. El Ministerio Público aclaró que los cinco capturados serán presentados ante tribunales de garantías, donde los fiscales formularán las solicitudes correspondientes según cada investigación.

Las audiencias permitirán conocer qué elementos de convicción relacionan a los tres sospechosos con el homicidio de González y si enfrentarán imputaciones y medidas cautelares. Aunque las aprehensiones representan el primer avance público relevante del caso, todavía no se ha identificado oficialmente el móvil ni la participación atribuida a cada detenido.

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