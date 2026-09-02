Dinamarca envía reclutas a Groenlandia ante el aumento de las tensiones en el Ártico

El despliegue de soldados con uniformes de camuflaje en exteriores en diversas posiciones

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Dinamarca desplegó reclutas en Groenlandia por primera vez en la historia reciente, en un momento en que el país se dispone a reforzar su presencia en el Ártico tras las exigencias de Estados Unidos de adquirir dicho territorio.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha planteado en repetidas ocasiones hacerse con el control de esta isla danesa semiautónoma, alegando motivos de seguridad nacional y acusando a Copenhague de descuidar la defensa del Ártico. Dinamarca y Groenlandia han rechazado rotundamente la propuesta.

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Un soldado apunta durante el ejercicio militar de la primera promoción de reclutas daneses en Groenlandia.

Soldados participan del ejercicio militar de la primera promoción de reclutas daneses en Groenlandia, cerca de Kangerlussuaq.

La capitana Laura Jepsen, de la 1ª Compañía de Infantería del Regimiento Slesvig, prepara un ejercicio con la primera promoción de reclutas daneses en Groenlandia.

Arthur, uno de los reclutas daneses, posa para la cámara durante el ejercicio de la primera promoción enviada a Groenlandia.

Los reclutas forman parte de la primera promoción del nuevo programa danés de servicio militar obligatorio ampliado, cuyo objetivo es formar soldados capaces de operar en una de las regiones más importantes desde el punto de vista estratégico y más difíciles del reino.

“Demuestra que estamos aquí y que no solo pensamos en nuestro propio bienestar, sino también en la gente de Groenlandia”, dijo a Reuters David, un recluta de 19 años.

Soldados participan del ejercicio militar de la primera promoción de reclutas daneses en Groenlandia, cerca de Kangerlussuaq.

Un recluta toma su fusil durante el ejercicio militar de la primera promoción de soldados daneses en Groenlandia.

Un recluta danés se resguarda durante una caminata nocturna, parte del ejercicio militar de la primera promoción enviada a Groenlandia.

Reclutas avanzan por el paisaje ártico durante el ejercicio "Arctic Endurance", que entrena a los soldados daneses para el combate y la supervivencia en condiciones de frío extremo.

Un cartel del Comando Ártico en Kangerlussuaq, la base danesa que ahora recibe a los primeros reclutas enviados a Groenlandia en medio de las presiones de Trump por controlar la isla.

Un avión frente a un edificio del Comando Ártico en Kangerlussuaq, la base que Dinamarca refuerza en el marco de su plan de miles de millones de dólares para la defensa del Ártico.

Copenhague ha prometido miles de millones de dólares para reforzar las defensas del Ártico después de que el ministro de Defensa danés reconociera años de falta de inversión en la región.

“Por supuesto, formamos parte de un panorama más amplio de comunicación estratégica sobre Groenlandia, pero nuestro papel aquí se limita a continuar con el entrenamiento de los reclutas y los soldados, y a adquirir más experiencia con el entrenamiento en el terreno y el clima árticos”, dijo la capitana Laura Jepsen, comandante de la compañía.

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Soldados entrenan en el marco de "Arctic Sentry", la misión de la OTAN lanzada este año para reforzar la presencia de la alianza en el Ártico tras las declaraciones de Trump sobre Groenlandia.

Soldados participan del entrenamiento en un paisaje de roca desnuda al norte del círculo polar ártico, uno de los escenarios más difíciles para operar del reino danés.

Arthur, uno de los reclutas que integran la primera promoción del nuevo programa de servicio militar obligatorio ampliado que impulsa Dinamarca.

La capitana Laura Jepsen, comandante de la compañía, en la base de Kangerlussuaq desde donde aseguró que el rol de los reclutas "se limita a continuar con el entrenamiento" y ganar experiencia en el terreno ártico.

Reclutas conversan durante una pausa del entrenamiento, en un despliegue que Dinamarca describe como una muestra de que "no solo pensamos en nuestro propio bienestar, sino también en la gente de Groenlandia".

Los reclutas participan en “Arctic Endurance”, un ejercicio militar danés que entrena a los soldados para el combate y la supervivencia en condiciones de frío extremo.

El ejercicio forma parte de “Arctic Sentry”, una misión de la OTAN puesta en marcha este año para reforzar la presencia de la alianza en el Ártico y aliviar las tensiones dentro de la OTAN tras las declaraciones de Trump sobre Groenlandia.

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Rusia, que mantiene la mayor presencia militar del Ártico, ha criticado la creciente actividad de la OTAN en la región, calificándola de amenaza directa para la seguridad que aumenta el riesgo de confrontación.

Un recluta se resguarda durante una caminata nocturna, parte del entrenamiento que busca preparar a los soldados daneses para el combate en condiciones de frío extremo.

David, el recluta de 19 años que aseguró que el despliegue "demuestra que estamos aquí" y que Dinamarca también piensa en la gente de Groenlandia.

Anton, de 22 años, el recluta que consideró que el despliegue "transmite el mensaje de que Dinamarca se está reforzando de cara al futuro".

Soldados participan del ejercicio militar que forma parte de "Arctic Endurance", el entrenamiento danés para el combate y la supervivencia en el frío extremo del Ártico.

Soldados avanzan por el terreno ártico durante el entrenamiento de la primera promoción de reclutas daneses enviada a Groenlandia.

China ha incrementado su actividad en esta región rica en minerales, principalmente en colaboración con Moscú.

Durante el entrenamiento al norte del círculo polar ártico, los reclutas se desplazaron por un paisaje de roca desnuda y extensiones abiertas sin árboles a la vista.

“Creo que esto transmite el mensaje de que Dinamarca se está reforzando de cara al futuro”, dijo Anton, de 22 años, uno de los reclutas.

(Con información de Reuters. Fotos Tim Barsoe)