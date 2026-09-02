Binance lanzó Agent OS: plataforma para desarrolladores que conecta IA con trading, wallets y datos de mercado

Binance es una plataforma de intercambio de criptomonedas disponible fundada en 2017. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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Binance lanzó Agent OS, una plataforma para desarrolladores que conecta aplicaciones de inteligencia artificial (IA) con trading, datos de mercado, wallets, pagos y herramientas on-chain.

La compañía busca ofrecer una capa de acceso común para que grupos de tecnología financiera, desarrolladores de IA y operadores cuantitativos creen agentes capaces de interactuar con la infraestructura de la compañía en mercados de criptoactivos y finanzas tradicionales.

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Agent OS admite integraciones prediseñadas y agentes propios de los usuarios. A través de aplicaciones compatibles, estos sistemas podrán consultar datos, revisar cuentas y ejecutar operaciones dentro de permisos y límites definidos previamente por cada cliente.

Binance concentra en una misma capa técnica herramientas que antes requerían integraciones separadas para aplicaciones financieras basadas en IA. (Foto: Binance)

Qué problema se intenta resolver con esta plataforma

La herramienta apunta a la fragmentación técnica que afrontan quienes desarrollan aplicaciones financieras con IA. Hasta ahora, la conexión con servicios de trading, billeteras digitales, pagos y datos requería integraciones diferenciadas según el producto, el mercado y el proveedor utilizado.

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Agent OS reúne en un mismo espacio las interfaces de programación de aplicaciones de Binance, sus funciones de wallet, pagos programables y recursos on-chain.

“Binance Agent OS aborda la fragmentación que enfrentan los desarrolladores al crear aplicaciones de finanzas agénticas en los mercados cripto y tradicionales”, señaló Jeff Li, VP de Producto en Binance.

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Agregó: “Ofrece a todos, desde desarrolladores hasta traders cuantitativos, los datos confiables, la infraestructura de baja latencia y las interfaces estandarizadas que necesitan para desplegar estrategias impulsadas por IA”.

La plataforma es compatible con aplicaciones como ChatGPT y Claude. (Foto: Europa Press)

De qué forma se conectan los agentes de IA con la plataforma

Binance integró Agent OS con herramientas compatibles como ChatGPT, Claude Code, Codex y Cursor. Desde esas aplicaciones, los usuarios podrán autorizar a un agente para obtener datos de mercado, acceder a determinada información de cuenta y realizar actividades de trading permitidas.

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La conexión se apoya en el Model Context Protocol (MCP), un estándar abierto que permite que aplicaciones de IA utilicen herramientas externas. Con este protocolo, los desarrolladores pueden vincular sus aplicaciones con Binance sin crear integraciones independientes para cada producto o función.

La implementación inicial del servidor MCP habilita tres grupos principales de tareas: consulta de datos de mercado, acceso de solo lectura a información de cuentas y ejecución de operaciones.

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El diseño separa la aplicación de IA de la infraestructura de Binance. La compañía procesa las interacciones habilitadas en su plataforma, mientras que el funcionamiento interno del agente queda bajo la gestión del proveedor de inteligencia artificial elegido por el usuario.

La plataforma reúne API, servicios de pagos programables, recursos para wallets y funciones vinculadas con operaciones on-chain. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles herramientas integra la nueva capa para desarrolladores

Agent OS agrupa las API de Binance, el Binance Wallet Agentic Hub, Binance x402 para pagos programables, Binance Skill Hub y el soporte para MCP. Cada componente cubre una parte de la interacción entre los agentes de IA y los servicios financieros de la compañía.

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Las API permiten que las aplicaciones se comuniquen con las funciones de trading y datos. El Wallet Agentic Hub aporta recursos vinculados con billeteras digitales y operaciones on-chain. x402, por su parte, está orientado a pagos programables, mientras que Skill Hub reúne herramientas para ampliar las capacidades de los agentes.

La plataforma pretende reducir el trabajo técnico necesario para conectar agentes con servicios financieros distintos. Para los grupos de desarrollo, esto supone una estructura única desde la cual pueden definir flujos de consulta, análisis y ejecución de órdenes dentro de las opciones habilitadas.

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Los agentes pueden revisar saldos, carteras e historiales de transacciones de las cuentas habilitadas, sin acceso a datos personales o de KYC. (Foto: Binance)

Qué información pueden consultar los agentes autorizados

Los agentes vinculados a una subcuenta pueden revisar saldos, composición de cartera e historial de transacciones de esa cuenta. Pueden acceder a información de saldo y portafolio de la cuenta principal, según los permisos que haya definido el titular.

No tendrán acceso al correo ni a los datos de verificación de identidad, conocidos como KYC, ni a otra información personal que no esté relacionada con las actividades de trading.

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Asimismo, el usuario puede crear una subcuenta dedicada para cada agente. Esta alternativa permite aislar fondos y operaciones, de modo que la actividad automatizada quede diferenciada de otras posiciones o movimientos realizados desde la cuenta principal.

La configuración de permisos determina qué información y qué capacidades estarán a disposición de la aplicación de IA. El titular puede ajustar ese alcance antes de autorizar la conexión y revocarlo en cualquier momento a través de las herramientas previstas por la plataforma.