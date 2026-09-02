El detalle de GTA 6 que más enorgullece a Rockstar Games: “puedes olvidar que es un juego”

El avance extendido de Grand Theft Auto VI reveló más detalles sobre el mundo abierto de Leonida. (Rockstar)

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Tras el estreno de la vista extendida de Grand Theft Auto VI (GTA 6), las redes sociales se llenaron de comentarios sobre el juego. Rob Nelson, jefe de desarrollo y codirector de estudio de Rockstar North, expresó su orgullo por el trabajo realizado en el nuevo videojuego durante una entrevista con el creador de contenido The Gaming Gorilla.

Nelson destacó la interacción entre los distintos sistemas del juego y la libertad que tendrán los jugadores para decidir cómo afrontar cada situación:

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“La forma en que todo funciona en conjunto, tenemos muchos sistemas muy complejos que trabajan de forma interconectada, y puedes olvidar que es un juego diseñado para funcionar así. Creo que te permite interpretar el rol tanto como quieras. La idea de que ahora tienes bastante libertad para elegir cómo abordar las situaciones”.

Jason y Lucía podrán alternar roles durante las misiones y los recorridos por el mapa.

“Puedes seguir causando todo el caos que puedas imaginar, ¿cómo te sientes si eso tiene un impacto en ciertas cosas? ¿Sigues queriendo hacerlo? ¿Quieres hacerlo más? ¿Quieres hacerlo menos? ¿Te importa en absoluto? Depende de ti y de lo que te importe”, agregó.

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Una de las características de GTA 6 será la posibilidad de controlar a Jason y Lucia en situaciones cotidianas, con una dinámica cercana a la de un simulador de vida.

En una entrevista con The New York Times, Nelson explicó que espera que algunos jugadores acompañen a sus personajes en rutinas diarias: “Espero que haya gente que despierte a su personaje, haga una copa de café, se duche, se vista y salga a hacer un poco de ejercicio con él”.

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Rockstar North busca que los jugadores tengan libertad para decidir cómo afrontar cada situación. (Rockstar Games/YouTube)

Según detalló, el objetivo es ofrecer una experiencia amplia, en la que los usuarios puedan “interactúen con gente, exploren y acaben metiéndose en problemas”.

Cómo es el avance extendido de GTA 6

El avance extendido de Grand Theft Auto VI mostró una nueva mirada sobre la historia, las misiones y las actividades que podrán realizar los jugadores en Leonida. La presentación profundizó en la dinámica entre sus protagonistas, Jason y Lucía, y en la escala del mundo abierto desarrollado por Rockstar Games.

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La vista extendida de GTA VI también anticipó persecuciones policiales, situaciones criminales y recorridos por una Vice City renovada. El material pone el foco en un entorno en el que las decisiones de los jugadores tendrán consecuencias dentro de las distintas actividades disponibles.

Uno de los elementos centrales será el cambio de personaje en tiempo real. Jason y Lucía podrán alternar roles y tareas tanto durante los desplazamientos por el mapa como en algunas misiones, lo que permitirá abordar los objetivos desde perspectivas diferentes.

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El videojuego incorporará rutinas cotidianas, como hacer ejercicio, vestirse o tomar café. (Grand Theft Auto 6, de Rockstar)

La historia estará atravesada por la relación entre ambos protagonistas, presentada como una dupla criminal con referencias a Bonnie y Clyde.

El avance sugiere que el vínculo tendrá un papel relevante en la narrativa y en la forma de avanzar por el mundo de Leonida.

El juego también incorporará sistemas de personalización vinculados a la alimentación, el ejercicio y otros hábitos cotidianos.

Estos elementos influirán en la apariencia y las capacidades de los personajes, además de afectar la reacción de otros habitantes del mapa.

La personalización física de Jason y Lucía influirá en su apariencia y capacidades. (Rockstar Games)

Las interacciones con los personajes no jugables serán otro aspecto destacado. Llevar armas a la vista podrá generar respuestas inmediatas y modificar la intervención policial.

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Rockstar Games confirmó que Grand Theft Auto VI llegará el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5, PS5 Pro, Xbox Series X y Xbox Series S.

La vista extendida de Grand Theft Auto VI puede verse en Netflix y YouTube, donde Rockstar Games presentó detalles sobre la historia de Jason y Lucía, las misiones, las persecuciones y otras actividades disponibles en Leonida.

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Para encontrarla en Netflix, los usuarios deben buscar Grand Theft Auto VI: una vista extendida dentro del catálogo de la plataforma y reproducirla desde allí.