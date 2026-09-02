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El influencer que conoció a Moria Casán gracias a unos calzoncillos con su cara: “Desde niño quise ser como ella”

El creador de contenido Fabrizio Andreucci relató cómo una cadena de casualidades le cumplió el sueño de encontrarse con la diva hace diez años

La historia de Fabrizio Andreucci y Moria Casán

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El influencer Fabrizio Andreucci reveló cómo un calzoncillo estampado con la imagen de Moria Casán fue el punto de partida de su vínculo con la artista, que arrancó en 2016 y que él mismo describió en detalle. Un emprendimiento personal, una cómplice inesperada y el sueño de conocer a la diva.

Según el creador de contenido, fue clave el rol de la periodista Marcela Tauro, amiga de su madre, quien movió sus contactos para que a Moria le llegue una foto con el producto en cuestión. Esa imagen desencadenó un intercambio en redes sociales entre Andreucci y Casán, que derivó en una charla telefónica y, finalmente, en un encuentro cara a cara en el programa Intrusos.

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Según el relato de Andreucci, su madre le insistió para que le muestre los calzoncillos a Tauro: “Se los muestro como un chiste, y me dice: ‘Déjame, por favor, que le mande una foto a Moria’”, detalló.

Un joven sonriente sostiene un teléfono móvil para tomarse una foto junto a una mujer que lleva un sombrero gris y una gargantilla negra
Andreucci contó en Instagram que su vínculo con Moria Casán comenzó en 2016 por un calzón con la cara de la artista

A partir de ese momento, la anécdota escaló. De acuerdo con el testimonio de Fabrizio, Tauro le envió la imagen a Moria y la reacción de la diva fue inmediata.

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“Tauro le mandó una foto. Moria le dice: ‘No lo puedo creer, quiero hablar con este chico. Pasame su Twitter, así lo etiqueto’”, recordó el creador de contenido en el video que compartió con su comunidad.

Ese gesto derivó en un mensaje público que todavía conserva en la memoria. “Y termina tuiteando esto, con su nombre escrito: ‘Gracias, Andreucci, por poner mi cara en tu calzón y un beso’”, contó entusiasmado, mostrando como prueba el mensaje en la red social que por entonces era Twitter.

Hombre con bigote, aro en la nariz y camiseta deportiva roja, situado detrás de un micrófono de estudio
El influencer dijo que Moria Casán reaccionó con asombro ante la idea de que su cara estuviera en un calzón

Con el paso del tiempo, el episodio quedó instalado como una de las anécdotas más recordadas de su relación como admirador de la diva. Al sintetizarla, el influencer eligió una frase que condensó el tono de toda la secuencia. “Y así fue como Moria se enteró de que estaba en calzones”, resumió entre risas.

Después, explicó cómo ese episodio empezó a convertirse en una referencia dentro de ese vínculo. “Y a partir de este momento empezó esa cosa medio mística de que Moria estaba en calzones. Ella se fascinó”, contó.

En ese tramo de su relato también recordó una conversación telefónica con la artista. “Me hicieron hablar por teléfono con Moria una vez y ella me dice, bien con su estilo: ‘Hola, papi, ¿cómo estás?’. No puedo creer lo del calzón. No puedo creer que pongas mi cara en un calzón’”, contó Andreucci.

Captura de pantalla de una publicación en X donde un hombre sostiene unos calzoncillos oscuros con estampado repetido
Marcela Tauro recibió una foto del calzón de Moria Casán y se la envió a la diva, según relató Fabio Andreucci

Aunque aclaró que no conserva todos los detalles de ese intercambio, sí explicó qué percepción le quedó. “No me acuerdo mucho qué me dijo, pero era un sentido de ella indignada, en el buen sentido, fascinada con lo que es su fama”, señaló

La admiración por la diva

Más allá del tono descontracturado de la anécdota, dejó en claro que detrás de ese episodio hay una admiración profunda por Moria. De hecho, definió aquel encuentro como uno de esos que quedan para siempre en la memoria.

Fue uno de los días más icónicos y felices de mi vida porque no es joda que yo a la señora Moria Casán la amo, pero la amo de verdad”, afirmó. Luego explicó qué representa la artista para él. “Me parece admirable, me parece increíble, me parece fascinante. En gran parte, yo quiero ser un poco como ella, desde niño”, sostuvo.

Sobre el final, también aclaró que nunca habló de Moria por una búsqueda de repercusión en redes. “No es que yo hice un video de ella para robar likes, o para boludeces. Hice un video de ella porque la admiro. Yo hago videos de la gente que admiro”, concluyó Andreucci.

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