Copilot para Excel añade vista previa de celdas para prevenir modificaciones no deseadas en el libro

Copilot para Excel muestra previamente las celdas que modificará antes de escribir en la hoja de cálculo. (Gemini)

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Copilot para Excel añade una vista previa de las celdas que prevé modificar antes de ejecutar una tarea dentro del libro. La función permite comprobar el alcance de cada intervención, solicitar ajustes o autorizar el cambio, con el objetivo de reducir alteraciones no deseadas en datos, fórmulas y referencias ya existentes.

La novedad acompaña el paso de Microsoft Copilot hacia un funcionamiento agéntico en Excel. El asistente ya no se limita a responder peticiones aisladas, como proponer una fórmula o resumir información: puede organizar una secuencia de acciones y aplicarla dentro de un mismo archivo cuando el usuario describe el resultado que busca.

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Copilot para Excel muestra previamente las celdas que modificará antes de escribir en la hoja de cálculo. Esta comprobación permite validar el área afectada por una tabla, una fórmula, un gráfico o un análisis, y evita que una acción automática cambie por error contenidos que debían permanecer intactos.

La novedad acompaña el paso de Microsoft Copilot hacia un funcionamiento agéntico en Excel. REUTERS/Dado Ruvic

Vista previa de celdas en Copilot para Excel

La vista previa funciona como una instancia de revisión previa a la ejecución. Cuando se solicita una operación, Copilot identifica las celdas sobre las que actuará y muestra esa información antes de modificar el contenido del libro.

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El usuario puede ver qué parte de la hoja quedará involucrada en la tarea solicitada. Si el alcance coincide con lo que esperaba, puede aprobar la operación. Si observa que el asistente pretende tocar una zona distinta, tiene la opción de pedir una modificación antes de que se aplique el cambio.

Este comportamiento cambia la relación entre el usuario y la automatización de Excel. La herramienta puede preparar acciones más amplias que una fórmula aislada, pero no escribe de inmediato sin que exista una oportunidad para revisar el resultado previsto.

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Una característica principal de Microsoft 365 Copilot es la redacción automática de borradores en aplicaciones como Word. (MICROSOFT)

La medida resulta útil cuando las hojas contienen información que no debe desplazarse, sobrescribirse ni transformarse sin una verificación previa. Una tabla nueva, una fórmula extendida a varias filas o una reorganización de datos puede afectar elementos ya construidos dentro del libro.

La vista previa también permite comprobar si la tarea solicitada encaja con la estructura real de la hoja. Un análisis de tendencias, por ejemplo, puede requerir que Copilot seleccione un rango específico de datos. Antes de aplicar el análisis, el usuario puede confirmar que el asistente ha identificado las celdas correctas.

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Copilot agéntico en Excel y tareas automáticas

El cambio se relaciona con la capacidad agéntica que Copilot incorporó en Excel en abril de 2026. Hasta entonces, cada solicitud al asistente tendía a producir una respuesta individual: una sugerencia de formato, una fórmula, un resumen o una respuesta puntual sobre los datos disponibles.

El usuario puede pedir un resultado general y Copilot organiza las operaciones necesarias para alcanzarlo dentro del libro. REUTERS/Dado Ruvic

Con el nuevo comportamiento, una misma instrucción puede derivar en una serie de acciones conectadas. El usuario puede pedir un resultado general y Copilot organiza las operaciones necesarias para alcanzarlo dentro del libro.

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Entre esas acciones se encuentra la creación de una tabla a partir de un conjunto de datos. Tras preparar esa estructura, el asistente puede aplicar una fórmula sobre la información y utilizar el resultado para generar un gráfico, todo como parte de la misma petición.

También puede encargarse de crear una tabla dinámica y acompañarla con su gráfico correspondiente. Antes, estas tareas exigían que el usuario realizara varias intervenciones, con órdenes separadas para cada etapa del proceso.

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Una característica principal de Copilot en Excel es su capacidad para analizar datos y generar fórmulas complejas mediante lenguaje natural. (Microsoft)

La diferencia está en que el usuario ya no necesita describir cada paso de forma individual. Puede expresar qué tipo de salida necesita y dejar que Copilot establezca la secuencia de trabajo entre los datos de partida y el resultado solicitado.

Este sistema reduce la cantidad de instrucciones necesarias para completar operaciones repetitivas. La utilidad se aprecia en especial cuando un libro contiene bloques extensos de información y exige ejecutar una serie semejante de pasos sobre cada uno de ellos.

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La automatización no elimina la necesidad de supervisión. El propio funcionamiento de la vista previa mantiene una instancia de control antes de que Copilot escriba sobre la hoja, de modo que el usuario pueda evaluar las modificaciones propuestas.

La novedad acompaña el paso de Microsoft Copilot hacia un funcionamiento agéntico en Excel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué licencia se necesita para acceder a la nueva función de Copilot en Excel

El acceso a estas capacidades depende de una licencia de Microsoft 365 Copilot vinculada a la cuenta del usuario. Sin esa licencia, el botón de Copilot no estará disponible en la cinta de opciones de Excel.

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Las suscripciones básicas de Microsoft 365 no incorporan estas funciones avanzadas. Los planes familiares tampoco incluyen el acceso al Copilot agéntico dentro de las hojas de cálculo.

Quienes tengan una licencia compatible no necesitan completar pasos adicionales de configuración para acceder a la función. Al abrir un libro compatible, el botón de Copilot aparece directamente en la cinta de opciones de Excel.

Microsoft 365 Copilot es un asistente de inteligencia artificial integrado en las aplicaciones de Office (como Word, Excel, PowerPoint, Outlook y Teams). REUTERS/Gonzalo Fuentes

La disponibilidad del botón depende, por tanto, del plan contratado y de su asociación con la cuenta que abre el archivo. Si el asistente no aparece en el lugar esperado, conviene revisar el tipo de suscripción activa antes de buscar un problema en el libro.

La licencia habilita la posibilidad de pedir tareas compuestas dentro de Excel. A partir de esa autorización, Copilot puede recibir una solicitud general, planificar las acciones necesarias y mostrar las celdas que prevé modificar antes de ejecutar la operación.

El acceso no se activa para quienes solo disponen de paquetes básicos o familiares. En esos casos, la ausencia del asistente en la cinta de opciones responde a que la cuenta no cuenta con una licencia de Microsoft 365 Copilot asociada.