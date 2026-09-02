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La presentación del Diablito Echeverri en el Benfica tras ser cedido por el Manchester City: “Vamos a cumplir todos los objetivos”

El atacante de 20 años jugará en el elenco portugués tras su último paso por el Girona de España

El argentino jugará en el elenco portugués
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Claudio Echeverri cambió de aire en las horas finales del mercado de pases europeo. El Manchester City cedió a préstamo al mediapunta argentino y ya fue presentado en el Benfica de Portugal. El acuerdo se pactó por una temporada e incluye una opción de compra al término del ciclo.

En sus primeras palabras oficiales, el Diablito le envió un mensaje a la gente del elenco portugués. “Muchas gracias por el apoyo que me dieron desde que salió que iba a venir para acá. Vamos a cumplir todos los objetivos que tengamos en este año, que se los merecen. Sigan apoyando como lo hacen siempre”.

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Echeverri completó la pretemporada con el plantel inglés bajo las órdenes de Enzo Maresca, quien asumió la conducción técnica tras la salida de Josep Guardiola. El equipo viajó a Asia y el volante disputó tres amistosos, entre ellos el que enfrentó al City con el Inter de Italia en Hong Kong. En esa ocasión, tras un empate 1 a 1, el chaqueño ingresó en el segundo tiempo y fue el único jugador del City que convirtió en la definición por penales, con una ejecución en la que picó el balón para superar al arquero rival.

La presentación del Diablito Echeverri en Benfica
El Diablito Echeverri usará la camiseta con el número 30

Pese a esa actuación, la competencia interna en el plantel y su escasa regularidad en cesiones anteriores llevaron al club a resolver una nueva salida temporal. Benfica ganó terreno en las últimas horas del libro de pases y se impuso como destino frente a otros clubes que también seguían la situación del jugador, entre ellos el Betis, el Sheffield United de la Segunda División inglesa y River Plate, que intentó repatriarlo sin éxito.

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La temporada pasada, Echeverri pasó por el Bayer Leverkusen de Alemania y el Girona de España, ambos también a préstamo desde el club inglés. Disputó 11 encuentros con el equipo alemán y 17 con el español, para un total de 28 partidos entre ambas cesiones, aunque solo fue titular en ocho oportunidades. En el elenco español, además, integró un plantel que perdió la categoría en LaLiga y descendió a Segunda División.

El futbolista, de 20 años, llegó procedente de la cantera de River, club en el que disputó 48 partidos, marcó cuatro goles y aportó ocho asistencias antes de su salto a Europa. Con la banda roja en el pecho conquistó un torneo de Primera División, el Trofeo de Campeones y la Supercopa Argentina.

La llegada a Benfica se plantea como una oportunidad para recuperar continuidad en un club que compite de manera habitual en los principales torneos de Portugal y en instancias internacionales. El conjunto lisboeta funciona además como vidriera frecuente para futbolistas sudamericanos que buscan dar el salto hacia las grandes ligas europeas, un camino que recorrieron antes jugadores como Ángel Di María y Enzo Fernández.

Según reconstruyó Récord, Benfica pagará el salario íntegro del mediapunta argentino y el acuerdo incluye una opción de compra al final de la temporada. Aunque el monto de esa opción no fue precisado, el medio portugués estimó que el costo total de la operación podría rondar los 15 millones de euros. Por su parte, A Bola recordó que el City había adquirido su ficha a River por una cifra cercana a los 18,5 millones de euros.

En el club portugués, dirigido por Marco Silva, Echeverri usará la camiseta número 30 y compartirá plantel con otros futbolistas argentinos, entre ellos el mediocampista Enzo Barrenechea y el delantero Gianluca Prestianni, con quien coincidió en las divisiones juveniles de la selección argentina.

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