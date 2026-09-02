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Zulma Lobato recibió un duro diagnóstico sobre su salud y La Pepona pidió respeto y amor

Tras la evaluación que le realizaron en Tandil a la mediática, Jair Hourcade emitió un comunicado oficial en el que contó el resultado y convocó a la solidaridad de sus seguidores

Zulma Lobato junto a La Pepona y la oftalmóloga Alonso
Zulma Lobato junto a La Pepona y la oftalmóloga Alonso
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La oftalmóloga que atendió a Zulma Lobato en Tandil le dio a la mediática y a su entorno una noticia que nadie esperaba escuchar. Así lo comunicó este miércoles Jair Hourcade, conocida en redes sociales como La Pepona, mediante un comunicado oficial en el que detalló el resultado de la consulta con una oculista de apellido Alonso y el estado actual de la salud visual de Lobato.

“Quiero hablarles con el corazón sobre la situación de Zulma Lobato y su visión. Hoy recibimos una noticia muy difícil”, arrancó Hourcade en el texto que difundió en sus redes. Según precisó, la profesional fue directa y sin rodeos: “Se nos explicó con total sinceridad que el estado de su visión es muy delicado y que, según la evaluación realizada, no existe actualmente una solución que permita recuperar la visión que perdió”. Y añadió: “La profesional nos dijo la pura verdad, aunque sea una noticia que duela muchísimo escuchar”. La propia Hourcade agradeció públicamente a la doctora Alonso por esa franqueza y publicó una foto junto a Lobato y la profesional, tomada en el consultorio tras la consulta.

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El diagnóstico llega pocas semanas después de que Lobato expresara con firmeza su intención de operarse antes de que termine el año. “Estoy casi ciega y este año, sea como sea, me voy a operar de la vista”, había señalado la mediática, de 67 años. Sus problemas de visión tienen antecedentes en un violento asalto que sufrió en la vía pública años atrás, que le provocó graves secuelas oculares y derivó en el deterioro progresivo que hoy la aqueja.

El comunicado de Jair Hourcade, La Pepona, sobre la visión de Zulma Lobato
El comunicado de Jair Hourcade, La Pepona, sobre la visión de Zulma Lobato

Con el objetivo de costear esa intervención, una campaña solidaria —impulsada originalmente por Jazmín Salinas, conocida como La Cuerpo— permitió reunir 11 millones de pesos, depositados en un plazo fijo a nombre de Lobato. La propia mediática había aclarado públicamente que esos fondos permanecen bajo su titularidad y que nadie más puede disponer de ellos. “Eso está bien guardado en un banco y no lo puede tocar nadie, solamente yo, la titular”, afirmó en un video difundido desde el hogar para adultos mayores donde reside. Hourcade respaldó esa versión y precisó que el dinero seguirá depositado hasta que se definan los próximos pasos médicos.

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Ante el nuevo panorama clínico, La Pepona subrayó en el comunicado que la situación no cambia el acompañamiento que rodea a Lobato. “Desde La Pepona queremos acompañar a Zulma en este momento, brindándole todo nuestro cariño, contención y apoyo. Que no pueda recuperar su visión no significa que tenga que atravesar esto sola”, escribió Hourcade. Y fue más directa aún: “Zulma, estamos con vos”. El texto pidió además al público “respeto, comprensión y mucho amor” para la mediática, y cerró con una frase de la propia Pepona: “Cuando no podemos devolver la luz a los ojos, podemos seguir iluminando el camino con amor”.

Una médica con bata blanca examina los ojos de una mujer rubia con chaqueta verde mediante un equipo oftalmológico
Zulma Lobato recibe atención médica en un consultorio oftalmológico durante su estancia en la ciudad de Tandil

El contexto de esta crisis de salud se remonta a semanas atrás, cuando Lobato fue encontrada en situación de calle en Paraná, luego de ser víctima de un robo. Un conocido le sustrajo dinero y pertenencias, lo que derivó en su traslado a Tandil el 19 de agosto pasado. Desde entonces, reside en una residencia para adultos mayores administrada por Hourcade, quien documenta en redes sociales las actividades y avances diarios de la mediática, desde gestiones médicas hasta momentos de ocio, como una visita a un salón de belleza y una salida a un karaoke donde entonó canciones que la hicieron conocida en Crónica TV.

En los días previos al diagnóstico, Lobato había asistido a la consulta con la doctora Alonso con la expectativa de avanzar hacia la cirugía. Hourcade había compartido entonces: “Cumpliendo con todo para que se pueda operar Zulma, le están revisando su vista”. El resultado de esa evaluación, lamentablemente, descartó la posibilidad de la operación.

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