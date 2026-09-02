Juan Cabandié: “El peronismo tiene que dejar de discutir solamente quién conduce”

Juan Cabandié afirmó que el peronismo tiene que dejar de discutir solo quién conduce y definir un rumbo político y económico

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Juan Cabandié, exministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, cuestionó la dispersión interna del peronismo y reclamó que el espacio avance hacia una definición más clara sobre su programa económico y sus prioridades políticas. Durante una entrevista en Infobae al Regreso, sostuvo que el justicialismo debe recuperar el concepto de orden, fortalecer su vínculo con el trabajo y la producción y dejar atrás algunas discusiones internas que, según consideró, lo alejaron de las preocupaciones de la sociedad.

La entrevista se produjo un día después de una nueva manifestación frente a la casa de Cristina Kirchner, donde Máximo Kirchner encabezó una consigna contra Axel Kicillof, en medio de la disputa que atraviesa al peronismo. Para Cabandié, ese tipo de enfrentamientos no debería ocupar el centro de la agenda de una fuerza que todavía debe definir su rumbo.

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En diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, Cabandié explicó por qué definió al peronismo como una “torre de Babel”. La expresión surgió después de participar de un encuentro económico del Partido Justicialista en el que, según relató, escuchó posiciones muy diferentes entre los dirigentes. “Cada uno hablaba un idioma distinto y no había un rumbo claro”, sostuvo.

Cabandié cuestionó que la disputa entre Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y Axel Kicillof ocupe el centro de la agenda del peronismo

Para el ex funcionario, las diferencias no se limitan a la economía, sino que alcanzan la construcción programática, la estrategia electoral y la relación con otros sectores políticos. Por eso, consideró que el peronismo necesita ordenar sus posiciones antes de concentrarse exclusivamente en la discusión por los nombres. “El tiempo apremia y me parece que eso hay que ir ordenándolo”, afirmó.

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Una revisión de la identidad y de la economía

Cabandié también cuestionó el peso que adquirieron dentro del peronismo sectores vinculados con el progresismo y la izquierda nacional, aunque aclaró que su incorporación al movimiento fue positiva. Su crítica apunta a que esas corrientes no deberían terminar definiendo por sí mismas la identidad del justicialismo.

“Una cosa es integrarlo, y está muy bien hacerlo, y otra cosa es que eso conduzca”, sostuvo. En esa línea, reivindicó una concepción del peronismo que incluya tanto al campo como a la industria y que no considere al empresariado como un adversario. “El peronismo no discute campo e industria, son los dos. El peronismo no piensa que el empresario es un enemigo. Al contrario, es un aliado”, afirmó.

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Esa revisión también debería alcanzar a la política económica. Cabandié cuestionó la pérdida de empleo formal, el cierre de industrias, el endeudamiento y las dificultades de acceso al crédito, y planteó que cualquier proyecto de crecimiento necesita una macroeconomía estable. “Si vos no tenés una macroeconomía ordenada, no podés pensar un proyecto de crecimiento sólido a largo plazo”, explicó.

Juan Cabandié describió al peronismo como una “torre de Babel” por las diferencias internas sobre economía, estrategia electoral y alianzas (Infobae en Vivo)

En ese sentido, rechazó que la emisión monetaria pueda convertirse en una política permanente. “El peronismo no puede tener la emisión como política permanente”, sostuvo. Al mismo tiempo, marcó distancia con la idea de transformar el superávit fiscal en un dogma. “Plantear un dogma para una administración de la política económica es torpe”, afirmó, y consideró que el equilibrio de las cuentas debe evaluarse de acuerdo con las circunstancias.

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Su propuesta apunta a un Estado con mayor capacidad para promover la actividad económica. “Tenemos que promover un Estado inteligente, promotor, no solamente benefactor”, señaló. Para Cabandié, el objetivo de las políticas sociales debería ser generar las condiciones para que los sectores más vulnerables puedan incorporarse al mercado laboral. “Producción y trabajo. No emisión monetaria, no planes”, resumió.

El reclamo por recuperar el orden y la seguridad

Uno de los principales puntos de autocrítica de Cabandié estuvo relacionado con la seguridad. El dirigente reconoció que el peronismo perdió terreno en una discusión que, a su entender, debería formar parte de su identidad.

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“El peronismo tuvo un déficit en cuanto a plasmar un concepto que es la noción del orden”, admitió. Para Cabandié, el concepto excede la cuestión policial e incluye la estabilidad económica, la economía familiar, el espacio público y la cultura del trabajo.

El exministro sostuvo que el peronismo debe integrar al progresismo sin cederle la conducción de la identidad del justicialismo

En materia de seguridad, rechazó que el tema pueda ser considerado una posición exclusiva de la derecha. “La seguridad no es una postura ni de izquierda ni de derecha”, afirmó, y cuestionó que la respuesta del peronismo frente al delito haya quedado limitada a resolver las causas sociales de la exclusión.

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Según su diagnóstico, esa postura terminó perjudicando especialmente a los sectores populares, que son quienes padecen buena parte de los problemas de inseguridad. “Están en los sectores populares, donde lo que el peronismo siempre históricamente supo representar. Hoy lo representa menos”, sostuvo.

Cabandié también consideró que las derrotas electorales de 2015 y 2023 deberían impulsar una revisión interna. “Si un gobierno no logra poder reelegir es porque no fue del todo bueno”, afirmó.

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“Las prioridades son otras”

En ese marco, el ex funcionario cuestionó que la disputa entre Cristina Kirchner y Kicillof concentre la atención del espacio. Consultado por la manifestación encabezada por Máximo Kirchner, fue tajante: “Las prioridades son otras”.

Cabandié reclamó que el peronismo recupere el orden y la seguridad como parte de su identidad y revise sus derrotas electorales de 2015 y 2023

“Ponerse a esa altura, donde el país está en una situación tan crítica y el peronismo tiene tanto que resolver, poner el acento en eso no va”, sostuvo.

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Cabandié también se refirió al escenario electoral y a una eventual candidatura presidencial de Kicillof. Evitó respaldar anticipadamente a un único dirigente y valoró que existan distintas figuras dispuestas a competir. Sin embargo, planteó que el gobernador bonaerense debería precisar su posición económica si pretende ocupar un lugar central en la reconstrucción del espacio.

“Axel debería marcar una línea económica un poco más clara también”, afirmó, y señaló que debería definir con mayor precisión su visión sobre la macroeconomía, el Estado y el sistema financiero.

Para Cabandié, esa discusión es previa a cualquier disputa por el liderazgo. El desafío del peronismo, según su planteo, consiste en volver a construir un lenguaje común alrededor de la economía, el trabajo, la producción, la seguridad y el orden.

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