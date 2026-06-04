Copilot ya no es solo un chat: Microsoft estrena los “Autopilotos” para que la IA trabaje de forma autónoma

Microsoft lanza Autopilotos en Copilot y lleva la IA del chat a la autonomía - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Microsoft redefine el futuro de la inteligencia artificial en el trabajo con el lanzamiento de los “Autopilotos”, una nueva generación de agentes autónomos integrados en Copilot.

El anuncio, realizado durante Build 2026, marca un salto significativo: Copilot deja de ser solo un chatbot para convertirse en un colaborador digital capaz de ejecutar tareas complejas sin intervención constante del usuario. La actualización responde a la demanda empresarial de soluciones más personalizables, eficientes y alineadas con los flujos reales de trabajo.

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Este avance importa porque anticipa la transición de la IA generativa de asistentes conversacionales a sistemas autónomos que gestionan información, ejecutan procesos y asisten a los equipos de manera proactiva. La capacidad de personalizar y delegar funciones en Autopilotos promete transformar la productividad y la organización del trabajo en empresas de todos los tamaños.

El primer agente autónomo busca anticipar necesidades del usuario y sostener gestión continua de tareas, un giro que transforma a Copilot en colaborador digital y responde a la demanda corporativa por eficiencia y control operativo - MICROSOFT

Qué son los Autopilotos de Copilot

Con la introducción de los Autopilotos, Microsoft lleva su asistente de IA más allá del chat tradicional. Cada Autopiloto es un agente autónomo, con nombre propio y memoria, impulsado por modelos de inteligencia artificial específicos para diferentes tareas. El primero de ellos, Scout, puede monitorear el correo electrónico y Teams, anticipándose a las necesidades del usuario y gestionando tareas de manera continua.

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Estos agentes pueden configurarse para flujos de trabajo concretos, integrando datos de la empresa y ajustándose a los procesos internos. Gracias a la nueva capa de ajuste llamada Microsoft Frontier Tuning, las organizaciones pueden crear Copilots personalizados, adaptados a roles, departamentos o tareas específicas, maximizando la eficiencia y el control sobre la información corporativa.

Cuáles son los nuevos modelos de la familia MAI

El anuncio en Build 2026 también incluyó la presentación de siete nuevos modelos de la familia MAI (Microsoft AI), que amplían las capacidades de Copilot en áreas como imagen, voz, audio, razonamiento y programación.

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MAI Thinking 1: Primer modelo de razonamiento de Microsoft, con 35.000 millones de parámetros entrenados desde cero con datos limpios, sin destilación de terceros. Está diseñado para tareas que requieren análisis y toma de decisiones autónoma.

MAI Code 1 Flash: Modelo eficiente de programación con 5.000 millones de parámetros, integrado en GitHub Copilot y VS Code, optimizando la asistencia a desarrolladores.

MAI Image 2.5: Nuevo modelo flash para generación y edición de imágenes, que Microsoft afirma supera en rendimiento a competidores como Nano Banana de Google.

MAI Transcribe 1.5: Especializado en transcripción de audio con terminología técnica en 43 idiomas, cinco veces más rápido que modelos como Gemini y GPT.

MAI Voice 2: Generador de voz de alta calidad en 15 idiomas, capaz de adaptar el timbre a partir de muestras cortas y con medidas avanzadas de seguridad. Próximamente estará disponible la versión MAI Voice 2 Flash, aún más eficiente.

La nueva capa de ajuste habilita agentes personalizados por rol o área, con parámetros de acceso definidos, para integrar información corporativa sin perder gobernanza, y adaptar automatizaciones a procesos reales de trabajo

Microsoft destaca que la nueva generación de IA se apoya en el aprendizaje por refuerzo en entornos reales, lo que mejora la capacidad de adaptación y la eficiencia de los modelos. Esta tecnología permite que los Autopilotos no solo respondan a instrucciones, sino que anticipen necesidades, aprendan de la rutina del usuario y optimicen procesos de manera proactiva.

Personalización y seguridad para empresas

La integración de Microsoft Frontier Tuning en Microsoft 365 Copilot permite a las empresas desarrollar soluciones a medida, usando sus propios datos y estableciendo límites claros de acceso y seguridad. Esto garantiza que cada Autopiloto solo opere dentro de los parámetros definidos por la organización, protegiendo la confidencialidad y la integridad de la información.

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La evolución de Copilot y la aparición de los Autopilotos reflejan una tendencia global: la inteligencia artificial se consolida como motor de cambio en el entorno corporativo, automatizando tareas, acelerando la toma de decisiones y liberando a los equipos para enfocarse en actividades de mayor valor añadido.

Con los Autopilotos y la familia MAI, Microsoft posiciona a Copilot como mucho más que un chat: es una plataforma de agentes inteligentes capaces de trabajar de forma autónoma, personalizada y segura. Esta nueva fase anticipa un futuro donde la IA no solo asiste, sino que actúa y aprende por sí misma, transformando la productividad y la gestión empresarial a escala global.

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