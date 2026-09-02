El hilarante cruce entre Ruggeri y la delantera de Las Leonas, Julieta Jankunas: “¡Qué difícil es!”

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Oscar Ruggeri protagonizó un intercambio con Julieta Jankunas, delantera de Las Leonas, durante una emisión de ESPN F90 que homenajeó a la selección argentina de hockey sobre césped tras conquistar el Mundial 2026. El momento, difundido bajo el título “Ruggeri se la bancó contra Las Leonas”, se viralizó en las redes sociales.

El cruce se dio en el marco de las celebraciones por el título mundialista que Argentina consiguió tras vencer a Países Bajos en la final disputada en Amstelveen. Jankunas desafió con tono distendido al ex defensor de la Selección argentina de fútbol, campeón del mundo en México 86, quien respondió con las chicanas que lo caracterizan frente a las cámaras del ciclo que conduce Sebastián “Pollo” Vignolo.

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El video del ida y vuelta entre ambos circuló con fuerza en Instagram y TikTok a través de las cuentas oficiales. La escena se dio como parte de la cobertura especial que el canal dedicó al plantel que había regresado al país con la tercera estrella mundialista del hockey femenino argentino.

Jankunas: “La final fue el mejor partido que jugamos en el Mundial”.

“Si nos daban cinco minutos más, lo ganábamos al partido. Había una energía, un hambre. Fue mágico, eso lo logran los equipos campeones. La final fue el mejor partido que jugamos en el Mundial”, contó Jankunas sobre la histórica definición.

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Y agregó acerca del sacrificio que hacen las jugadoras a la hora de practicar el deporte: “Llevamos una vida de profesional: entrenamos todos los días de nuestras vidas. Más el club, facultad, no podés salir a buscar un trabajo extra. Todo es costoso”.

Julieta Jankunas: “Llevamos una vida de profesional: entrenamos todos los días”.

Jankunas llegó al estudio como una de las figuras del certamen. La delantera cordobesa, de 27 años y formada en el Tala Rugby Club, marcó el gol agónico que le dio a Argentina el triunfo por 1 a 0 ante Australia en la semifinal, además de convertir en la goleada por 7 a 1 sobre Canadá durante la fase de grupos. La atacante superó recientemente la barrera de los 200 partidos con la camiseta celeste y blanca.

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Ruggeri mantiene, además, una conexión personal con esta disciplina a través de su sobrina, Brisa Ruggeri, integrante del seleccionado juvenil argentino Sub 21 y jugadora del club St. Catharines. El propio ex futbolista compartió en sus redes sociales su respaldo a la carrera de su sobrina, a quien acompañó públicamente durante distintos torneos internacionales con el mensaje “Vamos las leoncitas”.

El festejo en el estudio se replicó tras una final que Argentina definió por penales luego de igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario. Yibbi Jansen había puesto en ventaja a las locales con un gol de córner corto, mientras que la capitana María José Granatto empató para el combinado argentino a siete minutos del final. En la definición por shoot-outs, Las Leonas se impusieron por 3 a 1 con conversiones de Victoria Granatto, Brisa Bruggesser y Sofía Cairo, además de una actuación destacada de la arquera Cristina Cosentino. El plantel contó también con el acompañamiento de Luciana Aymar, elegida nuevamente por la Federación Internacional de Hockey (FIH) como la mejor jugadora de la historia, quien brindó palabras de aliento al equipo durante el entretiempo del partido decisivo.

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