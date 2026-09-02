El Polaco recuperó el control de una de sus vías de comunicación: “Acá van a ver cosas que en las redes no muestro”

El Polaco anunció una nueva etapa tras recuperar el control de su canal oficial de YouTube

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El Polaco recuperó el control total de su canal oficial de YouTube y lo convirtió en el punto de partida de un nuevo proyecto de contenidos junto a su banda. El cantante de cumbia difundió la novedad a través de un mensaje en sus redes sociales, en el que prometió compartir material inédito de su vida artística, alejado del formato habitual que utiliza en otras plataformas.

“Mi canal oficial de YouTube está en nuestras manos y arrancamos una etapa nueva”, escribió el artista en la publicación, que acompañó con la frase “una nueva etapa” como encabezado. El Polaco, cuyo nombre completo es Ezequiel Iván Cwirkaluk, remarcó su intención de convertir ese espacio en un punto de encuentro más cercano con el público que sigue su carrera desde hace más de dos décadas. “Quiero que este canal sea nuestra casa”, afirmó.

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El cantante de cumbia informó en Instagram que el canal de YouTube volverá a funcionar bajo su gestión

Entre los contenidos que el cantante prometió incorporar se destacan canciones nuevas, estrenos, backstage, giras, camarines y ensayos junto a su banda. “Se vienen canciones nuevas, estrenos, videos, momentos detrás de escena, ensayos, viajes, historias con la banda y muchas cosas que nunca vieron”, detalló en el comunicado, en el que además explicó el objetivo central de esta actualización. “Quiero mostrarles no solamente lo que pasa arriba del escenario, sino también todo lo que vivimos detrás”, agregó.

La frase que sintetizó el espíritu de la propuesta fue “acá van a ver cosas que en las redes no muestro”, con la que el cantante dejó en claro que buscará diferenciar el contenido de YouTube del que suele compartir en otras plataformas como Instagram. La publicación, difundida también desde su perfil personal, sumó una versión adicional del mensaje en la que remarcó el cambio de gestión del canal. “A partir de ahora, mi canal oficial de YouTube está en mis manos y quiero que sea un lugar mucho más cercano a ustedes”, señaló en esa segunda comunicación.

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El Polaco dijo que su canal oficial de YouTube buscará ser un espacio más cercano para su público

El canal de El Polaco en YouTube, identificado bajo el usuario @ElPolacoOk, cuenta actualmente con más de 407.000 suscriptores y 632 videos publicados a lo largo de los años. Entre el material disponible se destaca el videoclip de “Desde que no estás aquí”, que a la fecha supera las 376.000 visualizaciones desde su estreno, hace casi un año.

El nuevo proyecto de El Polaco en YouTube incluirá canciones nuevas, estrenos, videos, giras, camarines y ensayos con su banda

El anuncio se produjo pocos días después de que el cantante atravesara un momento de fuerte carga emocional, luego de la muerte de su abuelo, a quien llamaba cariñosamente Velito. En un mensaje publicado en Instagram, El Polaco había destacado la historia de vida de su familiar, quien llegó a la Argentina desde Europa en 1935, cuando era apenas un niño, en el marco de un viaje migratorio en el que perdió a un hermano. “Nos enseñaste tantas cosas en esta vida”, escribió en aquella oportunidad, en un texto en el que también remarcó el valor del trabajo y la fe como pilares centrales de la vida de su abuelo.

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En aquel homenaje, el cantante había definido a su familiar como “un guerrero” y relató que, ya en la adultez, Velito debió afrontar la pérdida de dos de sus hijos sin dejar de sostener su rutina laboral. “Me cuidaste como un padre, nos vemos Velito, cuídanos desde el cielo”, cerró en ese mensaje, que generó una fuerte repercusión entre sus seguidores.

El anuncio de El Polaco llegó después de la muerte de su abuelo Velito y en un momento de reorganización personal

Con el nuevo impulso que le dio a su canal de YouTube, El Polaco retoma la actividad pública en un momento de reorganización personal, y busca capitalizar el vínculo con su público a través de un formato que, según remarcó, permitirá mostrar el detrás de escena de su carrera. “Después de tantos años compartiendo música, siento que llegó el momento de estar todavía más cerca de ustedes”, cerró el cantante en su comunicado, en el que además invitó a sus seguidores a suscribirse al canal para acceder a los próximos lanzamientos musicales y a las novedades que planea compartir en los próximos meses.

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