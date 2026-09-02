Política

El Gobierno celebró la suspensión de las PASO en Chaco y se entusiasma con avanzar en la reforma electoral

La Casa Rosada tomó con optimismo la determinación de Leandro Zdero, el primer aliado libertario. Los deseos del oficialismo y la advertencia de algunos senadores

(Gobierno)
El Presidente Javier Milei y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, recibieron al gobernador de Chaco, Leandro Zdero
Guardar

“El Interior es previo a la Nación”, celebró esta mañana un funcionario luego de que la Legislatura de la provincia de Chaco aprobara la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). En Casa Rosada recibieron con optimismo el antecedente impulsado por el gobernador aliado Leandro Zdero, y se entusiasman con la posibilidad de avanzar en la discusión de la reforma política.

La iniciativa llegó un día después de que la mesa política resolviera habilitar el tratamiento en comisiones de la normativa en la Cámara de Senadores. Si bien el oficialismo apuesta a que se debata el proyecto completo, que incluye además Ficha Limpia y cambios en el sistema de financiamiento de los partidos políticos, admite en reserva que la clave del ambicioso articulado es la eliminación de las primarias.

PUBLICIDAD

“Es uno de los puntos de la reforma política, sirve”, planteó un integrante del reducido círculo ante este medio sobre la iniciativa chaqueña. “Lo que plantea es que empieza a haber un cambio de normativa. Da la pauta de que hay agua en la pileta”, coincidieron desde el karinismo.

El gesto de Zdero no es casual. Se trata de un mandatario provincial de buen vínculo con el presidente Javier Milei y el de mayor sintonía con el Poder Ejecutivo. Es uno de los pocos que cuenta con la bendición temprana del armado de La Libertad Avanza, que evita anticipar acuerdos electorales, pero descuenta que cerrará una alianza en Chaco rumbo a 2027, como ocurrió en las legislativas de 2025.

PUBLICIDAD

El ministro del Interior recibió en la Casa Rosada al gobernador de Chaco
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se reunió en la Casa Rosada al gobernador de Chaco, Leandro Zdero

En los últimos días, la administración libertaria volvió a la carga con la idea de sancionar la normativa en la previa de los comicios presidenciales, ya que descuentan que se trata de una herramienta que permitirá ordenar la interna que atraviesa el peronismo. “Tenemos que tratarlo sí o sí antes del año electoral”, sentenció una fuente.

Para eso, la senadora Patricia Bullrich tiene en mente convocar a una reunión de comisión, que podría tener lugar el martes 9 o el miércoles 15 de septiembre, para dar los primeros pasos de un intenso proceso que requerirá profundizar las conversaciones con los gobernadores y los espacios aliados.

“En Casa Rosada parecen creer que en el Senado vas al recinto y están los 72 senadores ahí sentados, de traje, esperando que pase algo. Hay que tantear el quórum”, precisó un legislador violeta ante este medio. Por ahora, en Balcarce 50 no cuenta con la cantidad de votos necesarios para trasladar la discusión a la Cámara de Diputados.

En ese escenario, algunas voces consideran que habría que dar señales -en clave electoral- a los aliados para que acompañen los planes legislativos. “Antes de votar quieren tener garantías. Al menos los aliados”, planteó una voz del ecosistema que se inclina por cerrar acuerdos macro con los representantes provinciales. Una postura similar la encarna el ministro de Economía, Luis Caputo, que se inclina por trazar pactos amplios.

La mesa política se reúne en Casa Rosada
La mesa política se reúne en Casa Rosada

Pese a las posturas internas, en La Libertad Avanza se niegan a ceder y sostienen que “es muy temprano” para cerrar entendimientos. Sin embargo, Diego Santilli y los primos Menem articulan con el PRO, el radicalismo y los gobernadores del Norte Grande en dos planos paralelos: el electoral y el legislativo.

Como contó este medio, el oficialismo aspira a que los representantes provinciales puedan respaldar la reforma electoral como gesto de buena voluntad y anticipa que tendrá “una consideración distinta” con quienes lo hagan. “Es importante que nos acompañen en las reformas”, precisó un funcionario.

Desde hace semanas, el Gobierno había establecido septiembre como el plazo inicial para dar los primeros pasos en un extenso camino que supondrá la eventual sanción de la ley. Incluso, algunos actores no veían posible la sanción del proyecto y se inclinaban por una suspensión de las PASO el año próximo.

El antecedente chaqueño dio lugar al optimismo oficial, aunque en Balcarce 50 saben que la discusión recién inicia. La eliminación de las PASO puede ordenar el escenario electoral que proyectan de cara a 2027, pero para conseguirla el Ejecutivo deberá afrontar una negociación en el Congreso, en la que los gobernadores ya empiezan a poner sus propias condiciones.

Temas Relacionados

ChacoReforma ElectoralJavier MileiKarina MileiLeando ZderoLa Libertad AvanzaGobiernoÚltima Noticia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Leila Gianni renunció a La Libertad Avanza: “No se escucha al pueblo”

Con críticas al Gobierno, la concejal libertaria lo comunicó a través de sus redes sociales. Cuál fue su mensaje

Leila Gianni renunció a La Libertad Avanza: “No se escucha al pueblo”

Otermín encabezó un encuentro con empresarios de Lomas de Zamora por el Día de la Industria

El intendente visitó la planta de Bacope y pidió un modelo económico que resguarde la producción y las fuentes laborales locales

Otermín encabezó un encuentro con empresarios de Lomas de Zamora por el Día de la Industria

El Gobierno trabaja en un proyecto que reemplace la Emergencia en Discapacidad para frenar a la oposición

El oficialismo fijó un cronograma de trabajo en Diputados y se comprometió a firmar el dictamen antes de fin de mes. El objetivo es desarticular la sesión de la semana que viene. “Ya no tiene sentido porque nos comprometimos a avanzar”, explicaron

El Gobierno trabaja en un proyecto que reemplace la Emergencia en Discapacidad para frenar a la oposición

El Senado dictaminó una nueva transferencia de competencias penales de Nación a la Ciudad

El acuerdo avanzó en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; y de Presupuesto de la Cámara alta. También se rubricó un despacho sobre el giro en materia criminal y correccional relacionado con menores de edad

El Senado dictaminó una nueva transferencia de competencias penales de Nación a la Ciudad

El mensaje de Milei en clave electoral: “Si no ganamos es porque, como sociedad, estamos decidiendo suicidarnos”

Con miras a 2027 y haciendo una fuerte defensa de su plan económico, el Presidente brindó un discurso que marcó el cierre del evento Vientos de cambio, organizado en el Hotel Sheraton, en el barrio porteño de Retiro. “Tenemos que mantenernos en este rumbo y que elijan los argentinos”, afirmó

El mensaje de Milei en clave electoral: “Si no ganamos es porque, como sociedad, estamos decidiendo suicidarnos”

DEPORTES

El hilarante cruce entre Ruggeri y la delantera de Las Leonas, Julieta Jankunas: “¡Qué difícil es!”

El hilarante cruce entre Ruggeri y la delantera de Las Leonas, Julieta Jankunas: “¡Qué difícil es!”

Boca Juniors y Vélez definirán el pase a los cuartos de final de la Copa Argentina: formaciones confirmadas

La presentación del Diablito Echeverri en el Benfica tras ser cedido por el Manchester City: “Vamos a cumplir todos los objetivos”

Colapinto visitó a Lautaro Martínez en Milán antes del Gran Premio de Italia: el gesto que sorprendió al futbolista

Revelaron cuáles son las exigencias de Mauro Icardi para elegir su próximo club: el equipo español que espera su chance

TELESHOW

Zulma Lobato recibió un duro diagnóstico sobre su salud y La Pepona pidió respeto y amor

Zulma Lobato recibió un duro diagnóstico sobre su salud y La Pepona pidió respeto y amor

La dedicatoria de Pablo Granados a Migue por sus 40 años: “Feliz cumple, torero del amor”

Narda Lepes habló en Infobae a la Tarde y apuntó contra las recetas virales: “Un montón de la comida más rica que comí en mi vida no es linda”

Bautista Mascia habló de la salud de Denisse González tras dos internaciones consecutivas: “No se curó”

La férrea defensa de Yanina Latorre a su hija Lola: “No te van a perdonar nunca ser mi hija”

INFOBAE AMÉRICA

“Aquí no hay libertad”: el reclamo de cubanos ante la crisis y la represión

“Aquí no hay libertad”: el reclamo de cubanos ante la crisis y la represión

Qué vieron los satélites días antes de la tragedia en Nepal: la aceleración del hielo que anticipó el colapso

República Dominicana interviene ocho hospitales para evaluar la mortalidad materno-infantil

¿Qué nacionalidad concentró la mayor cantidad de residencias otorgadas por la República Dominicana durante 2026 en las tres categorías?

El sistema judicial dominicano resuelve el 94.9% de los casos ingresados, según el PNUD