El Gobierno celebró la suspensión de las PASO en Chaco y se entusiasma con avanzar en la reforma electoral

El Presidente Javier Milei y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, recibieron al gobernador de Chaco, Leandro Zdero

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“El Interior es previo a la Nación”, celebró esta mañana un funcionario luego de que la Legislatura de la provincia de Chaco aprobara la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). En Casa Rosada recibieron con optimismo el antecedente impulsado por el gobernador aliado Leandro Zdero, y se entusiasman con la posibilidad de avanzar en la discusión de la reforma política.

La iniciativa llegó un día después de que la mesa política resolviera habilitar el tratamiento en comisiones de la normativa en la Cámara de Senadores. Si bien el oficialismo apuesta a que se debata el proyecto completo, que incluye además Ficha Limpia y cambios en el sistema de financiamiento de los partidos políticos, admite en reserva que la clave del ambicioso articulado es la eliminación de las primarias.

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“Es uno de los puntos de la reforma política, sirve”, planteó un integrante del reducido círculo ante este medio sobre la iniciativa chaqueña. “Lo que plantea es que empieza a haber un cambio de normativa. Da la pauta de que hay agua en la pileta”, coincidieron desde el karinismo.

El gesto de Zdero no es casual. Se trata de un mandatario provincial de buen vínculo con el presidente Javier Milei y el de mayor sintonía con el Poder Ejecutivo. Es uno de los pocos que cuenta con la bendición temprana del armado de La Libertad Avanza, que evita anticipar acuerdos electorales, pero descuenta que cerrará una alianza en Chaco rumbo a 2027, como ocurrió en las legislativas de 2025.

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El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se reunió en la Casa Rosada al gobernador de Chaco, Leandro Zdero

En los últimos días, la administración libertaria volvió a la carga con la idea de sancionar la normativa en la previa de los comicios presidenciales, ya que descuentan que se trata de una herramienta que permitirá ordenar la interna que atraviesa el peronismo. “Tenemos que tratarlo sí o sí antes del año electoral”, sentenció una fuente.

Para eso, la senadora Patricia Bullrich tiene en mente convocar a una reunión de comisión, que podría tener lugar el martes 9 o el miércoles 15 de septiembre, para dar los primeros pasos de un intenso proceso que requerirá profundizar las conversaciones con los gobernadores y los espacios aliados.

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“En Casa Rosada parecen creer que en el Senado vas al recinto y están los 72 senadores ahí sentados, de traje, esperando que pase algo. Hay que tantear el quórum”, precisó un legislador violeta ante este medio. Por ahora, en Balcarce 50 no cuenta con la cantidad de votos necesarios para trasladar la discusión a la Cámara de Diputados.

En ese escenario, algunas voces consideran que habría que dar señales -en clave electoral- a los aliados para que acompañen los planes legislativos. “Antes de votar quieren tener garantías. Al menos los aliados”, planteó una voz del ecosistema que se inclina por cerrar acuerdos macro con los representantes provinciales. Una postura similar la encarna el ministro de Economía, Luis Caputo, que se inclina por trazar pactos amplios.

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La mesa política se reúne en Casa Rosada

Pese a las posturas internas, en La Libertad Avanza se niegan a ceder y sostienen que “es muy temprano” para cerrar entendimientos. Sin embargo, Diego Santilli y los primos Menem articulan con el PRO, el radicalismo y los gobernadores del Norte Grande en dos planos paralelos: el electoral y el legislativo.

Como contó este medio, el oficialismo aspira a que los representantes provinciales puedan respaldar la reforma electoral como gesto de buena voluntad y anticipa que tendrá “una consideración distinta” con quienes lo hagan. “Es importante que nos acompañen en las reformas”, precisó un funcionario.

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Desde hace semanas, el Gobierno había establecido septiembre como el plazo inicial para dar los primeros pasos en un extenso camino que supondrá la eventual sanción de la ley. Incluso, algunos actores no veían posible la sanción del proyecto y se inclinaban por una suspensión de las PASO el año próximo.

El antecedente chaqueño dio lugar al optimismo oficial, aunque en Balcarce 50 saben que la discusión recién inicia. La eliminación de las PASO puede ordenar el escenario electoral que proyectan de cara a 2027, pero para conseguirla el Ejecutivo deberá afrontar una negociación en el Congreso, en la que los gobernadores ya empiezan a poner sus propias condiciones.

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