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La dedicatoria de Pablo Granados a Migue por sus 40 años: “Feliz cumple, torero del amor”

El humorista repasó en redes imágenes de distintas etapas de la vida de su hijo mayor, con mensajes que combinaron el afecto y el humor, mientras el conductor festejaba en Nueva York

Retrato de un niño con sombrero negro y el texto superpuesto Feliz cumple TORERO DEL HUMOR @miguegrana TE AMO
Pablo Granados celebró el cumpleaños de Migue Granados en sus redes sociales (Instagram)
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Pablo Granados y su hijo mayor, Miguel Granados, comparten una relación pública que oscila entre el afecto y la complicidad humorística: el padre que no pierde oportunidad de acercar un beso, el hijo que lo recibe con una mueca. Con motivo de los 40 años del conductor de Olga, Pablo publicó en Instagram una serie de cuatro historias que repasaron distintas etapas de la relación entre ambos, con imágenes que van desde los primeros meses de vida de su hijo hasta fotos recientes, y mensajes que combinaron el afecto y el humor que caracterizan su vínculo público.

El conductor eligió abrir el saludo con una fotografía de archivo de Migue de chico: sombrero negro de ala ancha, pañuelo anudado al cuello y una sonrisa dirigida a la cámara. Sobre esa imagen, Pablo escribió: “Feliz cumple, torero del amor. Te amo”. El apodo fue un guiño directo a la trayectoria que su hijo construyó dentro del mundo de la comedia argentina.

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Pablo Granados le da un beso en la mejilla a Migue Granados, quien lleva una gorra de Sacramento Kings
"Siempre resistiéndose al cariño de papi", bromeó Granados

La segunda historia mostró una escena más reciente y reconocible para quienes siguen a ambos en redes. En la fotografía, Pablo le da un beso en la mejilla a su hijo, quien cierra los ojos y hace una mueca, con una gorra de los Sacramento Kings puesta. El texto que acompañó la imagen fue: “Siempre resistiéndose al cariño de papi”, una descripción que retrata la dinámica habitual entre los dos.

Migue Granados sobre una motocicleta negra mientras Pablo Granados lo abraza por la espalda frente a una casa azul
"El año que la comedia dejó de fumar", Pablo aprovechó para celebrar el logro de su hijo

La tercera publicación los mostró juntos arriba de una Harley-Davidson estacionada frente a una fachada azul: Migue al frente y Pablo detrás, con la cabeza apoyada sobre su hombro. El mensaje que acompañó esa foto fue el más extenso de la serie e incluyó, en letras mayúsculas, la frase “El año que la comedia dejó de fumar”, presentada como el legado que los libros de historia le asignarán al 2026.

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Para el cierre, Granados recurrió a una imagen de los primeros meses de vida de su hijo. La fotografía, de textura antigua y tomada a través de un marco de vidrio, muestra a un Pablo joven, de perfil, cargando a Migue bebé en una mochila portabebés de tela clara, sentado en una silla de madera. El texto final fue: “¡Que tengas un gran día, papá!”, con el que cerró el recorrido por cuatro décadas de una relación que pasó, al menos en imágenes, del portabebés a la Harley.

Un hombre sentado en una mecedora de madera sostiene a un bebé en un portabebés, con un mensaje superpuesto en la parte inferior
El humorista eligió una foto de su hijo mayor de bebé para celebrar sus 40 años (Instagram)

Mientras tanto, el propio Migue documentó desde su cuenta de Instagram cómo eligió festejar sus 40 años: lejos de Argentina, en Coney Island, el histórico predio de atracciones de Brooklyn, Nueva York. Las historias publicadas bajo la cuenta del conductor de Olga mostraron distintos momentos del día compartido con un grupo de amigos en ese escenario.

En la imagen inicial, Migue aparece acompañado de un amigo que lleva puesta una remera con rayas rojas y blancas, situados ambos sobre una atracción alta que permite observar el predio desde lo alto. En tanto, la segunda publicación consistió en un video tipo selfie donde se mostraron cantando, a todo pulmón, “Tu misteriosos alguien” de Miranda, con la playa de Coney Island de fondo.

El conductor de Olga viajó a Nueva York junto a su círculo íntimo (Video: Instagram)

El recorrido incluyó además una parada frente al Thunderbolt, una de las montañas rusas del lugar, donde el grupo completo posó de espaldas a la cámara.

Para la ocasión, todos los integrantes del grupo usaron remeras blancas con detalles rojos, cada una personalizada con un apodo distinto en la espalda. Los nombres que se leen son Migue, O.B., Sr. Miguele, Gordo, Miguelito y Michael. Debajo de cada apodo, todas las remeras compartían un mismo número: 40.

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