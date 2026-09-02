República Dominicana

República Dominicana interviene ocho hospitales para evaluar la mortalidad materno-infantil

La cartera sanitaria de República Dominicana activó desde este lunes un operativo técnico de hasta 15 días, con informes por centro, diagnóstico nacional, medidas obligatorias y un seguimiento posterior

Intervinieron ocho hospitales en República Dominicana para revisar indicadores de mortalidad materno-infantil (Foto cortesía Ministerio de Salud)
Intervinieron ocho hospitales en República Dominicana para revisar indicadores de mortalidad materno-infantil (Foto cortesía Ministerio de Salud)
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El Ministerio de Salud de República Dominicana intervino desde este lunes ocho hospitales del país para evaluar las condiciones que inciden en la mortalidad y la morbilidad materno-infantil. El operativo técnico durará hasta 15 días y derivará en informes por centro, un diagnóstico nacional, medidas correctivas obligatorias y seguimiento posterior.

La cartera sanitaria informó que el proceso no supone la sustitución de autoridades hospitalarias. La intervención busca identificar brechas, establecer responsabilidades y fijar plazos de cumplimiento en establecimientos donde los indicadores epidemiológicos o los reportes hospitalarios exigen una respuesta inmediata.

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El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, explicó que cinco equipos especializados revisan áreas específicas: vigilancia epidemiológica y control de infecciones; calidad del agua, saneamiento y manejo de desechos; cumplimiento de protocolos materno-infantiles; disponibilidad de medicamentos e insumos; y calidad de la atención, seguridad del paciente e infraestructura.

El operativo abarcará maternidades y hospitales de ocho demarcaciones

Atallah sostuvo que cada muerte materna o infantil debe ser investigada y que cada hallazgo debe traducirse en acciones para prevenir nuevos casos y garantizar atención segura y de calidad. También afirmó que la intervención tendrá continuidad más allá de la visita inicial, con verificaciones posteriores para comprobar que las correcciones hayan sido ejecutadas.

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La revisión oficial abarcará maternidades y centros de ocho demarcaciones para detectar brechas, fijar responsabilidades y exigir mejoras en protocolos, insumos, saneamiento, vigilancia epidemiológica e infraestructura bajo supervisión directa. (Cortesía: Gobierno de República Doinicana)
La revisión oficial abarcará maternidades y centros de ocho demarcaciones para detectar brechas, fijar responsabilidades y exigir mejoras en protocolos, insumos, saneamiento, vigilancia epidemiológica e infraestructura bajo supervisión directa. (Cortesía: Gobierno de República Doinicana)

Los centros intervenidos son el Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, en el Distrito Nacional; el Hospital Universitario Maternidad San Lorenzo de Los Mina, en Santo Domingo Este; el Hospital Presidente Estrella Ureña, en Santiago; el Hospital Nuestra Señora de la Altagracia, en Higüey; el Hospital Alejandro Cabral, en San Juan de la Maguana; el Hospital Universitario Marcelino Vélez Santana, en Santo Domingo Oeste; el Hospital Municipal de Verón, en La Altagracia; y el Hospital Ángel Contreras, en Monte Plata.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, el levantamiento será supervisado de forma directa por el ministro y por los seis viceministerios. Una vez consolidados los hallazgos, la institución elaborará un plan de acción correctiva para cada establecimiento.

Los resultados serán presentados ante el Gabinete de Salud, coordinado por la Vicepresidencia de la República. La intervención fue definida por la cartera como parte de sus labores permanentes de vigilancia, supervisión y rectoría sobre la red hospitalaria.

La jornada Más Salud ofrecerá atención gratuita en Mao durante dos días

Ofrecerán consultas y vacunación gratis durante dos días en Mao, Valverde (Foto cortesía Ministerio de Salud)
Ofrecerán consultas y vacunación gratis durante dos días en Mao, Valverde (Foto cortesía Ministerio de Salud)

En paralelo, el Ministerio de Salud anunció una jornada gratuita en el municipio de Mao, provincia Valverde, para los días 4 y 5 de septiembre. La actividad se realizará en el Liceo Juan de Jesús Reyes, en la avenida Abraham Lincoln 29 B, entre las 8:00 y las 16:00.

Según la institución, la jornada Más Salud acercará consultas médicas, vacunación, orientación preventiva y otras intervenciones dirigidas a responder a necesidades sanitarias de la población local y de zonas cercanas. El operativo incluirá además atención en salud mental y acciones de educación sanitaria.

Atallah señaló que estas jornadas buscan crear un espacio de encuentro con las comunidades para que niños, jóvenes, adultos y personas mayores reciban servicios y herramientas para el cuidado de su bienestar y el de sus familias. También llamó a los residentes de la demarcación y áreas vecinas a asistir con sus familiares para aprovechar la oferta sin costo.

La cartera sanitaria indicó que llevar estos operativos a las provincias permite reducir barreras de acceso y acercar servicios esenciales a familias con dificultades para desplazarse o para obtener atención a tiempo. Añadió que el programa apunta tanto a atender enfermedades como a fortalecer la prevención y la detección temprana.

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