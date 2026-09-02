Sociedad

Chubut: dos autos se despistaron en la Ruta 3, chocaron y cuatro personas terminaron heridas

Todo ocurrió en el ingreso a la ciudad de Comodoro Rivadavia. Las víctimas relataron que todo se debió a las condiciones de la calzada, que estaba mojada por la lluvia

Impactante accidente en Chubut: se dirigía a una entrevista de trabajo, despistó, chocó y tuvo que ser hospitalizada
El accidente ocurrió entre las 8:50 y las 9 de la mañana en uno de los principales accesos de Comodoro Rivadavia.
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La mañana del miércoles arrancó con una escena que paralizó el tránsito en uno de los principales accesos de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut. Un Ford Focus y un Fiat Palio chocaron violentamente y terminaron volcados sobre la calzada de la Ruta Nacional 3, en inmediaciones del monumento del Cenotafio. El siniestro, ocurrido aproximadamente entre las 8:50 y las 9 de la mañana, dejó cuatro personas con lesiones leves trasladadas a un hospital y un operativo de emergencia que congestionó la arteria durante horas.

El pavimento mojado fue el primer factor que apareció en las primeras versiones del hecho. La lluvia caída durante la noche y las primeras horas de la jornada había dejado la calzada en condiciones reducidas de adherencia.

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Según ADN Sur, el Ford Focus circulaba por el carril izquierdo cuando habría derrapado sobre el pavimento húmedo, perdió el control y fue a impactar contra el Fiat Palio, que avanzaba por el carril derecho. La violencia del choque fue tal que ambos rodados terminaron volcados a un costado de la ruta.

Manuel Silva era uno de los ocupantes del Palio. En declaraciones a SETA TV, describió la situación con la precisión de quien apenas pudo procesar lo que ocurrió en cuestión de segundos. “Yo venía por el lado derecho, despacio. Yo manejo despacio y esta piba que venía del lado izquierdo, bueno, viste cómo está el pavimento, derrapó como venía, me agarró a mí”, relató. El impacto fue tan repentino que prácticamente no tuvo margen de reacción: “No me dio tiempo a nada. Cuando sentí el impacto nomás me llevó para allá”, contó.

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Silva también puso el acento en la velocidad como factor determinante, más allá de las condiciones climáticas. “La calzada puede ser porque está así, pero ella venía fuerte. Si vos venís despacio no derrapás”, afirmó en el mismo diálogo.

Impactante accidente en Chubut: se dirigía a una entrevista de trabajo, despistó, chocó y tuvo que ser hospitalizada
Manuel Silva afirmó a SETA TV que circulaba despacio en el Fiat Palio y atribuyó el choque a la velocidad del otro vehículo sobre la calzada húmeda.

Después del impacto, logró salir del vehículo por sus propios medios y asistió a su acompañante. “Yo salí, le abrí una puerta a mi amiga que traía ahí”, relató. Esa amiga se dirigía, en ese mismo momento, a una entrevista laboral, a la que finalmente no pudo llegar a raíz del accidente.

En el Ford Focus viajaban tres jóvenes mujeres, que también fueron asistidas tras el vuelco. En total, cuatro personas resultaron involucradas en el siniestro. Todas presentaban golpes y lesiones de carácter leve y se encontraban fuera de peligro, según ADN Sur.

Mulero también aprovechó para hacer un llamado a la conciencia vial. “Tenemos que tener conciencia de este tipo de condiciones climáticas adversas que siempre nos traen complicaciones”, señaló, al tiempo que hizo referencia a la complejidad que presenta el tránsito en distintos sectores de la ciudad. Las precipitaciones, combinadas con la velocidad de circulación, fueron señaladas como los elementos centrales en el análisis de las posibles causas del choque.

El operativo desplegado en el lugar fue considerable. Personal policial, Bomberos Voluntarios, integrantes de Tránsito, Defensa Civil y ambulancias trabajaron sobre la ruta para asistir a los involucrados y garantizar la seguridad de la zona. Los conductores fueron trasladados al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia para ser evaluados y determinar con exactitud el alcance de las lesiones. Mientras tanto, un automovilista que circulaba por el sector se detuvo espontáneamente para ayudar a los ocupantes de ambos vehículos hasta la llegada de los equipos de emergencia.

La circulación sobre la Ruta Nacional 3 quedó reducida a un solo carril durante el operativo, lo que generó importantes demoras y una congestión considerable en uno de los principales corredores viales de la ciudad. Mulero anticipó que los trabajos en el lugar se extenderían por un tiempo considerable, dado que era necesario realizar las pericias de la División Criminalística antes de proceder al retiro de los vehículos. Además, se esperaba la llegada de maquinaria para remover los automóviles, que serían trasladados en calidad de secuestro mientras se completa la investigación y se determina el grado de lesiones de los conductores.

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