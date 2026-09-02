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Nora Colosimo estalló contra la China Suárez en LAM: “Tocó lo que más amo en la tierra”

La madre de Wanda Nara se convirtió en la nueva “Angelita” y dejó una frase durísima sobre la actriz, a quien vinculó con el dolor que atravesó su familia

La mamá de Wanda Nara fulminó a la actriz y pidió evitar el tema los martes y jueves (Video: LAM, América TV)
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Nora Colosimo, madre de Wanda Nara y Zaira Nara, protagonizó un tenso cruce sobre la China Suárez durante su primera aparición como angelita en LAM (América TV), el ciclo conducido por Ángel de Brito. La nueva integrante del panel, que debutó este martes en reemplazo de Julieta Argenta, no ocultó su enojo al hablar de la actriz, actual pareja de Mauro Icardi, exesposo de su hija mayor.

El tema surgió cuando De Brito le recordó a la nueva angelita que, en distintas ocasiones, la habían acusado de ser una “Tatiana”, término popularizado por Martín Cirio para referirse a quienes se involucran sentimentalmente con personas que ya tienen pareja, y que quedó asociado a la actriz tras su affaire con el delantero mientras este estaba casado con Wanda Nara. “Me dio una bronca, en mi vida le saqué el novio ni a una quinceañera”, respondió la madre de la empresaria, aunque segundos después protagonizó un comentario que generó risas en el estudio. “Pero porque no se dio”, agregó, en un fallido que rápidamente advirtió Nazarena Vélez. “No se dio, es verdad”, reconoció Colosimo entre risas, mientras aclaraba que nunca le interesó alguien que ya estuviera en pareja.

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Primer plano de un hombre y una mujer sonriendo, ambos con gafas de sol, gorras y chaquetas. Al fondo, un campo verde, una portería de fútbol y árboles.
La panelista afirmó que el conflicto con la China Suárez le duele porque afectó a Wanda Nara y a sus nietas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fue en ese contexto que Denise Dumas le preguntó directamente su opinión sobre la China Suárez. La respuesta de Nora no dejó lugar a dudas. “Es una mala palabra para mí, así que evitémosla, por lo menos los martes y jueves que me toca a mí”, lanzó, en referencia a los días en que participa del panel del ciclo. Ante la consulta de Vélez sobre si el tema aún le generaba dolor, la nueva angelita fue contundente. “Sí, porque tocó lo que más amo en la tierra, mi hija y mis nietas”, respondió, en alusión a Wanda Nara y a las hijas de la empresaria con el futbolista.

La conversación escaló cuando la angelita debutante lanzó una frase que generó expectativa entre el resto de las panelistas. “Yo sé cosas que ustedes no saben”, advirtió, sin brindar mayores precisiones sobre a qué se refería. Mientras el resto de las panelistas coincidía en que buena parte de la responsabilidad del conflicto familiar recaía en Mauro Icardi, la madre de Wanda Nara insistió en marcar también el rol de la actriz en la situación. “Sí, tuvo la culpa, pero ella también”, remarcó, antes de sumar una definición que cerró el ida y vuelta sobre el tema.

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Nora Colosimo debutó en LAM como angelita en reemplazo de Juli Argenta y apuntó contra la China Suárez
Nora Colosimo debutó en LAM como angelita en reemplazo de Juli Argenta y apuntó contra la China Suárez

“No le deseo a nadie de las que estemos acá, ni a las del público, una de esas mujeres en sus vidas. No se las deseo”, sentenció Nora Colosimo, en una frase que resumió el tono del cruce.

Minutos antes de que el nombre de la China Suárez apareciera en la conversación, la madre de la empresaria había destacado públicamente el vínculo actual entre su hija y Maxi López, expareja de la empresaria y padre de sus tres hijos varones. “No es rencorosa, si fuera rencorosa no lo traía a Maxi López a la Argentina, a su programa, a trabajar”, señaló, en referencia a la buena relación que mantienen ambos en la actualidad, pese a los conflictos que atravesaron en el pasado.

El debut de Colosimo como angelita se dio en el marco de una serie de sorpresas y momentos de exposición pública que la mamá de Wanda y Zaira Nara protagonizó en las últimas horas, y que rápidamente la posicionaron como una de las figuras con mayor repercusión dentro del universo mediático vinculado a la farándula argentina. Según trascendió, la nueva panelista continuará participando del ciclo los martes y jueves, en un rol que, de acuerdo a sus propias palabras, promete sumar nuevas definiciones sobre distintos temas de la actualidad del espectáculo.

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