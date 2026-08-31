Economía

G20 de Estados Unidos: comenzó el encuentro de ministros de Economía y Caputo se reunirá con el secretario del Tesoro, Scott Bessent

El jefe del Palacio de Hacienda además se reunirá con Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, y defenderá el programa de ajuste durante un debate sobre crecimiento global

Luis Caputo, G20 de EEUU
Luis Caputo y Federico Bausili, esta mañana, en el plenario del G20 en Asheville
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Enviado especial a Carolina del Norte, Estados Unidos - Luis Caputo se reunirá con Scott Bessent para analizar la marcha del programa de ajuste y la situación internacional, durante las sesiones del G20 de Finanzas que comenzaron esta mañana en Asheville, una pintoresca ciudad de Carolina del Norte.

Bessent -secretario de Estados Unidos- abrió las deliberaciones pasadas las 10 de la Argentina, en un contexto internacional atravesado por las crisis en Medio Oriente y la inflación creciente en las principales economías del mundo.

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Caputo está acompañado por Santiago Bausili -presidente del Banco Central-, José Luis Daza -secretario de Política Económica- y Vladimir Werning -vicepresidente del Banco Central-, quienes compartirán la agenda oficial del ministro de Economía.

Además de Bessent, Caputo también dialogará con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). El ministro y la titular del organismo multilateral mantienen una relación personal fluida, que fue clave al momento de negociar las metas del programa monetario.

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Bessent-Caputo
Luis Caputo y Scott Bessent durante un encuentro oficial en el Palacio de Hacienda, (Buenos Aires, Argentina)

La cita global ocurre mientras la administración republicana llega al foro con dos frentes abiertos: la ofensiva de sanciones contra Irán y sus efectos sobre la economía global, y las presiones internas por inflación, desempleo y las elecciones de medio término previstas para noviembre. En ese marco, Caputo también tendrá margen para sondear con Bessent qué escenarios políticos evalúa Trump en la segunda mitad de su mandato.

Bessent llegó ayer a Asheville, Carolina del Norte, EEUU (REUTERS/Melissa S. Gerrits)
Bessent llegó ayer a Asheville, Carolina del Norte, EEUU (REUTERS/Melissa S. Gerrits)

El secretario del Tesoro cumple un papel central en la relación privilegiada que Milei construyó con Trump. Por instrucción directa del presidente de Estados Unidos, Bessent respaldó el programa económico argentino a pocos días de los comicios de octubre de 2025 y fue una pieza importante cuando surgieron objeciones técnicas dentro del FMI.

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