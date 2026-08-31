El Salvador

Septiembre arranca con una alza en los precios de los combustibles en El Salvador

A partir del 1 de septiembre, los combustibles en El Salvador costarán entre 5 y 10 centavos más por galón, según la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas

El diésel será el combustible que más subirá en El Salvador desde el 1 de septiembre de 2026 y llegará a USD 4.69 por galón en todo el país. (Foto: La Prensa)
El diésel será el combustible que más subirá en El Salvador desde el 1 de septiembre de 2026 y llegará a USD 4.69 por galón en todo el país. (Foto: La Prensa)
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El diésel será el combustible que más subirá en El Salvador a partir del 1 de septiembre de 2026: el precio se ubicará en USD 4.69 por galón, con un incremento de USD 0.10 respecto a la quincena anterior y será uniforme en todas las regiones del país.

Por su parte, la gasolina superior tendrá un ajuste de USD 0.05, fijándose en USD 4.96 en la zona central y USD 4.97 en la zona occidental y oriental. La gasolina regular aumentará USD 0.05, alcanzando USD 4.63 en la zona central y USD 4.64 tanto en occidente como en oriente.

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La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas informó que estos incrementos reflejan la incidencia de factores internacionales, así como las acciones locales orientadas a mitigar el efecto en el mercado nacional.

Entre los principales motivos, se señaló la prolongación de las restricciones de Rusia a la exportación de diésel, consecuencia de ataques a su infraestructura de refinación. Esta situación ha reducido la oferta global y generado presiones en el precio internacional de este derivado.

El informe también menciona el rol del conflicto entre Estados Unidos e Irán como otro factor relevante. Según la entidad, la escalada de esta tensión ha influido en la inestabilidad de los precios internacionales tanto del petróleo como de sus derivados. Dada la dependencia de El Salvador de la importación de combustibles, las fluctuaciones externas se reflejan directamente en los costos internos.

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Evolución reciente de los precios de combustibles

El aumento anunciado para septiembre se presenta poco tiempo después de una subida previa registrada a partir del 4 de agosto de 2026.

En ese periodo, la gasolina superior y la regular incrementaron su precio hasta USD 0.17 por galón, mientras que el diésel subió USD 0.15 por galón, según reportó la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas.

En la zona central, la gasolina superior llegó a USD 4.91 y la regular a USD 4.58; el diésel se ubicó en USD 4.59 por galón. En las zonas occidental y oriental, la gasolina superior alcanzó USD 4.92 y el diésel se mantuvo en USD 4.59.

La actualización de precios de agosto siguió a más de dos meses y medio de estabilidad en los valores de los combustibles. Aun así, se observa una tendencia general al alza a lo largo de 2026, especialmente en los meses de febrero y marzo.

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas atribuyó el alza de los combustibles en El Salvador a factores internacionales y a medidas locales de mitigación. (Foto: La Prensa)
La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas atribuyó el alza de los combustibles en El Salvador a factores internacionales y a medidas locales de mitigación. (Foto: La Prensa)

Según la información oficial, los recientes incrementos no tienen solo causas locales. Entre los factores globales que han influido, la autoridad menciona los ataques a buques petroleros en el Mar Rojo, los incidentes en la refinería Jazan en Arabia Saudita y la reducción de las reservas de petróleo en Estados Unidos. Estos elementos han generado volatilidad y aumento de los precios internacionales del crudo y sus derivados.

Monitoreo y comunicación ante la volatilidad

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas comunicó que realiza un monitoreo permanente del mercado nacional con el propósito de disminuir la influencia de los factores externos en los precios locales. Según el informe, la labor institucional se orienta a mantener la transparencia en la información y a asegurar la disponibilidad de combustibles.

Las autoridades manifestaron que continuarán informando acerca de las causas de cada ajuste e igualmente seguirán observando la evolución de las condiciones internacionales. El propósito es que la población disponga de datos claros sobre la relación entre los acontecimientos globales y los precios internos, así como sobre las medidas adoptadas en el ámbito nacional.

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