La meta del Encuentro Nacional de Empresarios apunta a bajar a ocho la tasa de homicidios en Guatemala para 2036

Fundesa presentó en Guatemala una propuesta para reducir la tasa de homicidios de 16 a ocho por cada 100 mil habitantes hacia 2036. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Fundación para el Desarrollo de Guatemala presentó ENADE 2026 y fijó la seguridad integral como eje del encuentro del 8 de octubre, una apuesta que busca vincular la reforma del sistema de seguridad y justicia con la prosperidad económica y con una meta de largo plazo: reducir la tasa de homicidios de 16 a ocho por cada 100 mil habitantes hacia 2036.

El planteo parte de un diagnóstico concreto. Según la información difundida por la entidad, el ecosistema criminal representa cerca del 7.7% del PIB, mientras persisten problemas asociados al crimen organizado, las extorsiones, el sistema penitenciario, la coordinación entre instituciones y la disponibilidad de recursos para su funcionamiento.

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La vigésima edición del Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo se realizará el jueves 8 de octubre desde las 14:00 en el Centro de Convenciones del Hotel Westin Camino Real.

Fundesa lo presentó como un foro anual de alcance regional y como el inicio de un proceso de diálogo entre sectores alrededor de una agenda común.

La organización sostuvo que la seguridad integral será abordada bajo la consigna “A Paso Seguro – La seguridad integral es el camino a la prosperidad”. La premisa central es que sin condiciones de seguridad no hay sostenibilidad para la inversión, la generación de empleo ni el crecimiento económico.

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Representantes de Fundesa participan en el lanzamiento del Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo ENADE 2024 en Guatemala. (FUNDESA Guatemala)

Guatemala plantea reducir la tasa de homicidios a ocho por cada 100 mil habitantes en 2036

Durante el lanzamiento, Fundesa y la Coalición por la Seguridad y la Justicia propusieron una meta nacional para la próxima década: recortar a la mitad la tasa de homicidios, desde los 16 actuales hasta ocho por cada 100 mil habitantes en 2036.

La entidad recordó que Guatemala ya logró una reducción importante en los últimos años, al pasar de 31 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2014 a 16 en la actualidad. Ese descenso, señaló, se estancó en años recientes, lo que refuerza la necesidad de un nuevo impulso en seguridad y justicia.

José Miguel Torrebiarte, presidente de Fundesa, explicó que en los meses previos al foro se realizaron conversatorios desde abril para recoger diagnósticos de autoridades, expertos y representantes de distintos sectores.

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“Durante los últimos meses hemos desarrollado una serie de conversatorios previos al ENADE, para escuchar a autoridades, expertos y representantes de distintos sectores para identificar los principales retos, oportunidades del sistema de seguridad y justicia”, dijo.

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la fundación, resumió el objetivo con una meta explícita: “La meta está clara: reducir nuevamente a la mitad la tasa de homicidios de Guatemala. El camino requiere instituciones coordinadas, recursos vinculados a resultados, información compartida y corresponsabilidad”.

El foro incluirá un convenio entre autoridades y exposiciones de Iván Duque y Guy Nir

Uno de los anuncios centrales del programa es la firma de un convenio de cooperación por parte de autoridades del sistema de seguridad y justicia. Juan Mini, presidente del comité organizador de ENADE 2026, dijo que ese será “uno de los momentos más importantes” del encuentro, como señal de compromiso para trabajar sobre objetivos comunes.

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Mini también definió el enfoque temático del foro. “La agenda de ENADE 2026 que hemos preparado busca abordar la seguridad desde diferentes perspectivas: la seguridad ciudadana, el fortalecimiento de las instituciones que luchan contra el crimen organizado y el narcotráfico, la coordinación entre las instituciones de Seguridad y Justicia, y la experiencia internacional”, afirmó.

El encuentro contará con la participación del expresidente de Colombia Iván Duque, quien gobernó entre 2018 y 2022, y de Guy Nir, exdirector nacional de inteligencia policial de Israel. La agenda prevé que ambos compartan experiencias en seguridad, fortalecimiento institucional y cooperación frente a desafíos de alcance global.

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Torrebiarte sostuvo que, en sus 20 años, ENADE se consolidó como uno de los principales espacios de diálogo y propuesta de la región. “A lo largo de estas dos décadas, ENADE se ha consolidado como uno de los principales espacios de diálogo y propuesta de la región, convocando a distintos sectores para demostrar que el desarrollo de Guatemala no se construye de un día para otro, requiere visión de largo plazo, instituciones sólidas, propuestas técnicas y, sobre todo, la voluntad de construir acuerdos alrededor de objetivos comunes”, señaló.

María del Carmen Aceña, de CIEN, remarcó que el enfoque del foro pone el acento en la articulación institucional. “La seguridad y la justicia no pueden funcionar como instituciones aisladas. PNC, MP, OJ, INACIF, IDPP, IDV y SP forman parte de una misma cadena. Fortalecer el sistema requiere coordinación, información compartida y objetivos comunes”, afirmó.

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La información para asistir al evento está disponible en ticketasa.gt. Fundesa se define como una organización que impulsa una agenda técnica y colaborativa de políticas públicas orientada al fortalecimiento institucional en educación, salud, seguridad e infraestructura en Guatemala.