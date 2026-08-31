iPhone Ultra: lo que se sabe del primer plegable de Apple según filtraciones: diseño, precio y posible lanzamiento

Apple prepara su primer iPhone plegable, el iPhone Ultra debutaría el 9 de septiembre - REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

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El primer iPhone plegable de Apple, conocido por ahora como iPhone Ultra, está a punto de ser presentado oficialmente y promete marcar un antes y un después en la estrategia de producto de la compañía. Las filtraciones más recientes coinciden en que su debut se producirá en el Apple Event del 9 de septiembre, junto a los esperados iPhone 18 Pro y otros lanzamientos clave.

La presentación de este dispositivo supone la entrada de Apple en el competitivo mercado de los smartphones plegables, dominado hasta ahora por marcas como Samsung y Huawei.

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La expectativa es enorme porque el iPhone Ultra llega tras años de rumores, múltiples prototipos internos y una apuesta técnica que busca diferenciarse tanto en diseño como en funcionalidades frente a la competencia.

Filtraciones apuntan a una presentación en el Apple Event junto a iPhone 18 Pro, con un formato flexible que busca competir con Samsung y Huawei mediante pantalla grande desplegable, diseño premium y funciones enfocadas en productividad dentro del ecosistema Apple - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo será el diseño del iPhone Ultra?

Las filtraciones publicadas en sitios como Applesfera, apuntan a un dispositivo con un factor forma plegable y una pantalla exterior cuadrada de 5,5 pulgadas, algo inédito en la gama iPhone y iPad. Al desplegarse, ofrece un panel interior OLED de 7,8 pulgadas con tecnología ProMotion (120 Hz), pensado para quienes buscan productividad y entretenimiento en un formato compacto.

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Apple habría enfocado gran parte del desarrollo en lograr una “arruga invisible” en la pantalla, uno de los retos principales para los smartphones flexibles.

En cuanto a colores, al menos esta primera generación apostará por tonos clásicos, como blanco y negro, dejando de lado las variantes llamativas vistas en otros modelos recientes.

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El iPhone Ultra montará el chip A20 Pro, fabricado en 2 nanómetros, el mismo que equiparán los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max. Este procesador, junto a los 12 GB de memoria RAM, ofrecerá mejoras notables en tareas de inteligencia artificial y permitirá ejecutar funciones avanzadas localmente, potenciando la experiencia con Siri AI y las herramientas de Apple Intelligence.

Apple optaría por Touch ID lateral y descartaría Face ID en el iPhone Ultra por limitaciones del formato - REUTERS/Abdul Saboor/File Photo

La batería, dividida en doble celda, tendrá una capacidad cercana a los 5.000 mAh, equiparable al modelo Pro Max actual. Según fuentes industriales, se espera una autonomía sólida a pesar del formato delgado y la exigencia del panel plegable.

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Sistema operativo y funcionalidades exclusivas

El sistema operativo será una versión adaptada de iOS 27, con elementos de iPadOS y funciones optimizadas para el formato flexible. Se espera la incorporación de características como Split View y multitarea avanzada, aunque por ahora no habrá compatibilidad con Apple Pencil ni gestor de ventanas completo.

En el apartado fotográfico, el iPhone Ultra contará con una doble cámara trasera de 48 megapíxeles, posiblemente con sensor de apertura variable, aunque no será el referente absoluto en cámaras dentro de la gama. En cuanto a biometría, se descarta Face ID por las limitaciones del formato y se optará por Touch ID lateral.

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El diseño plegable condiciona el espacio para sensores y obligaría a elegir biometría lateral, mientras el apartado fotográfico apostaría por doble cámara de 48 megapíxeles, con prioridad en equilibrio general más que en ser el máximo referente de la gama - REUTERS/Bhawika Chhabra/

Precio, lanzamiento y disponibilidad internacional

El iPhone Ultra será el modelo más caro de la historia de Apple, con un precio estimado de alrededor de 2.200 euros (aproximadamente a 2.380 dólares). La producción inicial estará limitada a entre 7 y 10 millones de unidades, priorizando el mercado estadounidense.

El lanzamiento internacional será progresivo, repitiendo la estrategia usada con el Apple Vision Pro: primero en Estados Unidos y, en función de la demanda y la capacidad de producción, llegará gradualmente a otros países.

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El stock inicial podría agotarse rápidamente, lo que podría retrasar la disponibilidad en mercados internacionales. Factores como la complejidad de ensamblaje, los costes de componentes y la necesidad de ajustar la producción explican la decisión de Apple de controlar el ritmo de distribución.

El iPhone Ultra supone un salto técnico y estratégico en la gama de productos de Apple. Su presentación busca posicionar a la compañía como un competidor serio en el mercado de teléfonos plegables, pero también enfrenta desafíos de producción, costos y aceptación del nuevo formato. La demanda inicial, la experiencia de usuario y la evolución del ecosistema determinarán si el modelo Ultra consolida una nueva línea de producto o queda como una apuesta experimental.

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El lanzamiento del iPhone Ultra será clave para evaluar la capacidad de Apple de reinventar la experiencia móvil en un mercado que busca innovación real.