Con impulso del acuerdo Mercosur-UE, las exportaciones argentinas al bloque europeo crecieron casi 20% en lo que va de 2026

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea sumó impulso al comercio exterior argentino en un año de fuerte expansión de las ventas al bloque (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En un año que ya exhibía un fuerte dinamismo de las exportaciones argentinas, la entrada en vigencia del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea desde el 1 de mayo sumó impulso a los envíos al bloque. Entre enero y julio, los envíos treparon 19% interanual hasta USD 5.191 millones y marcaron su tercer mayor nivel para ese período en 14 años.

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) ubica esa mejora en un escenario más amplio de recuperación del comercio exterior. La Unión Europea fue el segundo destino de exportación más importante para la Argentina en 2025, con el 9,3% de los despachos totales, y el acuerdo abrió una nueva etapa para una relación comercial que había perdido participación relativa en la última década frente al crecimiento de otros mercados.

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Según la BCR, entre mayo y julio, ya con el acuerdo en marcha, las exportaciones argentinas al bloque europeo sumaron USD 2.476 millones, con un alza de 13,1% frente al mismo período de 2025. Ese tramo se convirtió en el mejor trimestre desde 2022 y confirmó un repunte luego del piso observado en 2023, aunque todavía por debajo de los máximos alcanzados en 2021 y 2022.

En paralelo, el desempeño exportador del país conserva un sesgo expansivo que excede al vínculo con Europa. Una proyección de la consultora Abeceb señaló que la Argentina podría acercarse a los USD 100.000 millones en exportaciones en 2026, con el sostén de la agroindustria, la energía, la minería y los servicios basados en el conocimiento.

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Las implicancias del acuerdo UE-Mercosur

En términos operativos, el acuerdo libera el 100% de los bienes industriales y el 82% de los bienes agrícolas para ingresar a la Unión Europea, aunque el beneficio efectivo depende de la estructura de cada cadena, el diseño de los cupos, los plazos de desgravación y el posicionamiento de los productos en ese mercado. Para el bloque sudamericano, se trata además del acuerdo comercial de mayor escala de su historia reciente.

La miel argentina se suma a los alimentos que apuntalan las ventas al exterior hacia la Unión Europea (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mejora ya se observa en varios complejos agroindustriales. La BCR destacó que los exportadores argentinos tomaron todo el cupo de huevos y casi la totalidad del cupo de albúmina de huevo al 29 de julio. También explicó que más del 70% del cupo de miel, más de la mitad del etanol y más de un tercio del arroz se abastecen con productos argentinos. En carnes, el país concentra casi un tercio del cupo de carne bovina fresca y el 7% del cupo de carne congelada.

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Dentro de esa lista, el caso de la miel fue uno de los más relevantes. Las exportaciones del complejo superaron en 88,4% el promedio de los últimos cinco años. El acuerdo otorgó al Mercosur un nuevo contingente que avanzará hasta 45.000 toneladas con arancel intra-cupo de 0%, mientras que en el primer año se habilitaron 7.500 toneladas, de las cuales 5.000 toneladas corresponden al período mayo-diciembre de 2026.

El complejo pesquero también ganó margen. En merluza, el acuerdo eliminó desde el inicio aranceles que se ubicaban entre el 8% y el 15%, lo que mejoró la competitividad de los embarques argentinos en el mercado europeo. En langostinos, el beneficio sigue un sendero gradual: varias posiciones congeladas partían de alícuotas de entre 12% y 18% y quedaron sujetas a cronogramas de desgravación de hasta cinco años, con una primera reducción durante 2026.

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La carne bovina integra otro de los rubros con cambios desde el arranque. La mercadería exportada dentro de la Cuota Hilton dejó de pagar el arancel del 20% y pasó a ingresar libre de derechos, mientras que se sumaron nuevos contingentes para carne fresca y congelada con arancel intra-cupo del 7,5%. Para mayo-diciembre de 2026, el esquema contempló 6.050 toneladas de carne fresca y 4.950 toneladas de congelada para el Mercosur.

Las exportaciones argentinas a la Unión Europea mostraron una mejora en 2026, con alimentos, energía y manufacturas entre los rubros de mayor dinamismo (Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca)

En otros productos, la mejora inicial resulta más acotada. Los limones quedaron dentro de un esquema gradual de desgravación y el tabaco empezó un cronograma de reducción arancelaria. La lana peinada muestra un caso distinto, con algunas posiciones que obtuvieron desgravación inmediata, aunque desde niveles de arancel relativamente bajos. En todos los casos, la evolución de la producción, los precios internacionales, la demanda europea y la estacionalidad conservan un peso central.

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El boom exportador argentino

En este escenario, la semana pasada se conocieron los datos de Intercambio Comercial Argentino (ICA) que releva el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Según el último informe, las exportaciones totales de la Argentina alcanzaron USD 8.854 millones en julio, con una suba de 14,1% interanual, mientras que el superávit comercial llegó a USD 2.115 millones y acumuló 32 meses consecutivos en terreno positivo.

Entre los rubros más dinámicos, los combustibles y energía aportaron USD 1.506 millones, con un crecimiento de 97,8% frente a julio de 2025. Las manufacturas de origen agropecuario sumaron USD 3.068 millones y avanzaron 4,9%, mientras que las manufacturas de origen industrial alcanzaron USD 2.170 millones, con una mejora de 11,2 por ciento.

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