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¿Más resistente que el Nokia 1100? Un celular sobrevive a caída desde la estratosfera y obtiene Récord Guinness

Antes del experimento, el teléfono y su funda fueron sometidos a pruebas de temperatura y presión extremas

Teléfono lanzado desde la estratósfera
El teléfono fue liberado desde la estratosfera sin paracaídas, tal como lo exigían las reglas del Libro Guinness de los Récords. (Guinness World Records)
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Uno de los aspectos más resaltantes del Nokia 1100, lanzado en 2003, fue su resistencia a múltiples impactos, una virtud que es cada vez más difícil de replicar en los smartphones livianos actuales. Recientemente, un teléfono móvil sobrevivió a una caída desde la estratósfera, a más de 30 kilómetros de altura. No obstante, el dispositivo contó con un aliado: una funda especial.

Este experimento, organizado por el fabricante de fundas para teléfonos RHINOSHIELD y la empresa aeroespacial británica Sent Into Space, ha obtenido un título de los Récords Guinness correspondiente a la caída desde mayor altura de un celular con funda sobre terreno natural. El dispositivo fue recuperado cerca de Kiruna, en el norte de Suecia, sin daños visibles.

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De una línea de productos a la estratosfera

La idea surgió tras el lanzamiento de la línea de fundas AirX. En lugar de recurrir a las pruebas de caída convencionales, la compañía optó por un método considerablemente más extremo: elevar un teléfono —cuyo modelo no fue divulgado— hasta la estratósfera mediante un globo, y luego liberarlo sin paracaídas.

Elevan teléfono a la estratósfera
El diseño de la funda toma como referencia los airbags de los automóviles y los sistemas de amortiguación de aire utilizados en el calzado deportivo. (Guinness World Records)

Las reglas del Libro Guinness de los Récords imponían condiciones estrictas: el teléfono debía caer sin ningún sistema de frenado y la funda tenía que tocar el suelo directamente antes de que el dispositivo impactara. El desafío, por tanto, no era solo sobrevivir al golpe final, sino resistir todo el trayecto de descenso desde el borde del espacio.

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Temperaturas extremas antes del lanzamiento

A más de 30 kilómetros sobre la superficie terrestre, las condiciones atmosféricas difieren radicalmente de las del nivel del suelo. Las temperaturas pueden descender a valores extremadamente bajos y la presión atmosférica se reduce de forma drástica.

Para preparar tanto la funda como el teléfono, la compañía realizó pruebas de temperatura y presión bajo cero antes del intento, con el fin de verificar que ambos componentes resistirían el entorno estratosférico durante el ascenso y la caída.

Elevan celular a la estratósfera
Globo utilizado para elevar el dispositivo hacia la estratósfera. (Guinness World Records)

La empresa señaló que el diseño de AirX toma como referencia los airbags de los automóviles y los sistemas de amortiguación de aire utilizados en el calzado deportivo. La estructura incorpora elementos destinados a absorber la energía del impacto, distribuida a lo largo de toda la carcasa.

Cinco horas de búsqueda en la naturaleza sueca

El lanzamiento se realizó cerca del Centro Espacial Esrange, una extensa área restringida en el norte de Suecia utilizada habitualmente para operaciones aeroespaciales y a gran altitud. El teléfono fue liberado deliberadamente sobre terreno deshabitado para eliminar cualquier riesgo para personas en tierra.

Esa decisión, razonable desde el punto de vista de la seguridad, complicó la fase de recuperación. Aunque el rastreo redujo la zona de aterrizaje probable a un radio de aproximadamente dos kilómetros, el equipo de recuperación tardó más de cinco horas en localizar el dispositivo en la zona despoblada. Cuando finalmente lo encontraron, el Libro Guinness de los Récords confirmó que el teléfono había sobrevivido a la caída sin sufrir daños.

Teléfono soltado desde la estratósfera
La altura de caída —30.607 metros— equivale a más del triple de la altitud de crucero de un avión comercial típico. (Guinness World Records)

Sostenibilidad como argumento de diseño

Más allá del récord, el experimento tenía un propósito adicional: poner en evidencia la fiabilidad del diseño sostenible de productos. La mayoría de las fundas para teléfonos combinan distintos tipos de plásticos, cauchos y otros materiales, lo que dificulta su reciclaje al final de su vida útil.

RHINOSHIELD afirmó haberse concentrado en la construcción con un solo material, con el argumento de que un producto fabricado con un único material reciclable no tiene que sacrificar la durabilidad para ser más respetuoso con el medioambiente. La empresa lleva años aplicando este enfoque monomaterial en su catálogo, y la línea AirX representa su apuesta por mayor protección sin abandonar ese criterio.

Un experimento difícil de replicar

La velocidad de caída, la orientación del dispositivo en el momento del impacto y el tipo de superficie sobre la que aterriza son variables que pueden alterar radicalmente el resultado de cualquier prueba de este tipo.

Celular lanzado desde la estratósfera
El teléfono fue recuperado el 24 de junio cerca de Kiruna, Suecia, en una zona deshabitada próxima al Centro Espacial Esrange. (Guinness World Records)

Una caída desde 30,6 kilómetros de altura, sin paracaídas y sobre terreno natural, representa un escenario que ningún consumidor enfrentará en condiciones reales, y los factores que determinaron el éxito del experimento son difíciles de controlar o reproducir de manera sistemática.

Aun así, tras cinco horas de rastreo en la naturaleza sueca y una caída desde el borde del espacio, el equipo recuperó el teléfono intacto y el Libro Guinness de los Récords lo certificó.

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