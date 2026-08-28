Crimen y Justicia

Alerta en otra escuela de Tucumán: una alumna llevó un revólver y seis municiones

Una compañera aseguró que la chica dijo que “las balas eran para una docente y otros dos alumnos”. La Policía intervino tras el llamado al 911 y no hubo heridos. El Gobierno provincial convocó a una reunión para abordar la situación

Tucumán arma
El episodio ocurrió en la Escuela N° 110 de Los Gutiérrez
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Una alumna de 15 años llevó un arma de fuego a una escuela de Tucumán y se los contó a sus compañeros. La situación llegó a conocimiento de los docentes, que alertaron al 911, y la Policía intervino antes de que se registraran heridos.

El episodio ocurrió este jueves en la Escuela N° 110 de Los Gutiérrez, en la localidad de Alderetes, apenas dos días después del caso del adolescente de 14 años que llevó un arma a una escuela de San Miguel de Tucumán y efectuó un disparo dentro del aula.

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Según relató el jefe de la Unidad Regional Este (URE) de la Policía de Tucumán, Daniel Ruiz, una vez en el establecimiento los agentes encontraron a la alumna y secuestraron el arma que habría estado en su poder.

En diálogo con el medio local El Ocho, Ruiz confirmó que se trataba de un revólver calibre .22 que, a simple vista, aparentaba no estar operativo. De todas formas, personal de Balística realizará las pericias correspondientes para determinar si era apto para el disparo.

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Tucumán arma alumna
Los agentes secuestraron seis balas y dos vainas servidas (Captura de video)

Además, los policías secuestraron seis municiones y dos vainas servidas. Si bien inicialmente comenzó a circular la versión de que la chica había escrito los nombres de sus supuestos objetivos en las balas, el jefe policial lo descartó: “No había ninguna leyenda en los cartuchos”.

Ruiz sostuvo que todavía se desconocen los motivos por los cuales la alumna llevó el arma al colegio, ya que los efectivos policiales no la entrevistaron. La menor fue trasladada y quedó a resguardo.

También explicó que, en caso de que otros padres consideren que sus hijos fueron víctimas de amenazas, podrán presentarse en la comisaría correspondiente o directamente ante la Fiscalía para denunciarlas.

En ese contexto, una estudiante de tercer año de la misma institución aseguró que la alumna había mencionado a quiénes supuestamente estaban dirigidas las balas. “Ella dijo que las balas eran para una docente y para otros dos compañeros”, contó en diálogo con La Gaceta.

El comisario Daniel Ruiz aclaró que las municiones del arma calibre 22 no tenían ninguna leyenda

Consultada sobre si la situación podía estar relacionada con algún conflicto previo, la estudiante respondió: “Era una chica tranquila. Lo que yo sé es que nunca la han molestado tampoco”.

La joven señaló además que las clases no fueron suspendidas. Según relató, los alumnos de primer año fueron retirados del establecimiento, mientras que el resto de los cursos permanecieron en las aulas y no volvieron a salir al recreo durante la jornada.

Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que, debido a la edad de la estudiante, no habrá audiencia judicial. Actualmente, el régimen penal juvenil establece la inimputabilidad de los menores de 16 años.

“El 5 de septiembre entra en vigencia la nueva ley de menores, donde se bajó la edad de imputabilidad”, explicaron desde Ministerio Público Fiscal. “Actualmente nos regimos por la ley vigente, donde la edad es a los 16 años”, agregaron.

Tucumán alumna arma
El vicegobernador Miguel Acevedo se reunió con la ministra de Educación, Susana Montaldo y su par de Seguridad, Eugenio Aguero Gamboa

Horas después del episodio, el Gobierno de Tucumán convocó a una reunión encabezada por el vicegobernador Miguel Acevedo para analizar lo ocurrido. Según informó oficialmente la provincia, participaron también los ministros de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, y de Educación, Susana Montaldo.

“Estamos ante un hecho que se previno oportunamente, en el que no tenemos que lamentar ninguna complicación y donde actuamos todos con responsabilidad”, expresó Acevedo.

Luego remarcó la responsabilidad compartida entre el Estado y las familias: “Debemos entender que las cosas no se resuelven con violencia, sino con diálogo y contención”.

El vicegobernador también advirtió a los jóvenes que no busquen notoriedad a través de este tipo de episodios. “Próximamente va a entrar en vigencia la ley penal juvenil de la Nación y esto ya no va a ser algo anecdótico ni una travesura, sino un delito”, afirmó.

Por su parte, Montaldo expresó su preocupación porque los dos episodios registrados esta semana tuvieron un elemento en común: los estudiantes llegaron a los establecimientos educativos con armas que habían llevado desde sus casas.

“La familia y la escuela somos los dos responsables de acompañar a nuestros niños y jóvenes para que puedan formar su personalidad, insertarse en la sociedad. Nos preocupa porque los chicos, en los dos casos que tuvimos esta semana, vienen de la casa portando un arma. Yo creo que en estos momentos los adultos tenemos que dar testimonio de que somos capaces de resolver nuestros conflictos sin violencia”, cerró.

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