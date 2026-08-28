Por qué un aire acondicionado sucio puede disparar el cobro del recibo de luz

Esta suciedad obstruye el flujo de aire, dificultando la transferencia de calor y obligando al aparato a operar a máxima potencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante los meses de mayor calor, muchas personas experimentan un aumento en la factura de electricidad debido al uso frecuente del aire acondicionado. Un factor, aunque a menudo ignorado, es el estado de limpieza del aparato. El electrodoméstico sucio no solo afecta la calidad del ambiente interior, sino que puede disparar de manera considerable el consumo eléctrico, incrementando los gastos del hogar sin que el usuario lo note de inmediato.

Cómo influye la suciedad en el consumo de energía del aire acondicionado

La acumulación de polvo y grasa en los componentes internos del aire acondicionado genera una serie de obstáculos en el funcionamiento del sistema. Esta suciedad obstruye el flujo de aire, dificultando la transferencia de calor y obligando al aparato a operar a máxima potencia durante más tiempo para alcanzar la temperatura programada.

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Como resultado, la unidad consume mucha más electricidad de la necesaria, lo que repercute directamente en un aumento del monto a pagar en el recibo de luz.

El compresor, que es el componente que más energía demanda, se ve especialmente afectado por la falta de limpieza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El principal motivo de este exceso de consumo radica en que el sistema debe trabajar de manera constante y forzada. La falta de mantenimiento provoca que elementos como los filtros, el evaporador y el condensador acumulen suciedad, lo que impacta negativamente en el rendimiento general del equipo.

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Según CYE Energía, “un equipo sucio trabaja forzado y consume mucha más electricidad. Es fundamental limpiar los filtros periódicamente y realizar un mantenimiento adecuado para asegurar su eficiencia energética”.

El compresor, que es el componente que más energía demanda, se ve especialmente afectado por la falta de limpieza. Cuando el aparato no logra enfriar la estancia de manera eficiente, el compresor se mantiene en funcionamiento continuo, incrementando el consumo de kilovatios-hora (kWh). Incluso modelos más modernos, como los que cuentan con tecnología Inverter, sufren este problema si el mantenimiento no es el adecuado.

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La ausencia de mantenimiento hace que componentes como filtros, evaporador y condensador se llenen de suciedad, lo que reduce la eficiencia del aire acondicionado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores que incrementan el consumo eléctrico en equipos sucios

Existen varias causas concretas que explican por qué un aire acondicionado sucio requiere más energía para funcionar. La primera, según Gemini, es la obstrucción de los filtros de aire. Cuando estos están saturados de polvo, el ventilador tiene que esforzarse más para aspirar el aire del entorno. Esta reducción en el flujo de aire provoca que el aparato tarde más tiempo en enfriar el espacio, lo que mantiene el motor encendido de manera constante.

Otra causa frecuente es el aislamiento térmico provocado por el polvo en el evaporador. Cuando las serpentinas interiores se cubren de suciedad, el refrigerante no puede absorber correctamente el calor del aire. Esto reduce el rendimiento del sistema y obliga a que funcione a menor capacidad de lo que fue diseñado.

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La suciedad también afecta al condensador exterior, que puede llenarse de tierra y residuos. Si el serpentín exterior no libera el calor acumulado debido a la suciedad, la presión interna del sistema aumenta, lo que se traduce en un mayor esfuerzo eléctrico por parte del compresor para mantener el funcionamiento.

Cuando las serpentinas interiores se cubren de suciedad, el refrigerante no puede absorber correctamente el calor del aire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un problema adicional que señala la IA de Google es el congelamiento de las tuberías, causado por la falta de flujo de aire sobre un evaporador sucio. La humedad atrapada se congela y forma una capa de hielo, bloqueando completamente el paso del aire. En este escenario, el aparato sigue trabajando sin poder enfriar el ambiente, generando un consumo continuo y sin resultados efectivos.

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Consejos para reducir el consumo de energía del aire acondicionado

Optimizar el uso del aire acondicionado es clave para evitar sorpresas en la factura. Uno de los consejos más efectivos es ajustar el termostato a una temperatura moderada, entre 25 y 26 grados, siguiendo las recomendaciones del Instituto para la Diversificación del Ahorro y la Energía (IDAE).

Cada grado adicional que se baja en el termostato puede aumentar el gasto energético entre un 5 % y un 7 %. Por ello, mantener una temperatura estable y no excesivamente baja ayuda no solo a ahorrar, sino también a reducir el impacto ambiental.

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El uso de termostatos programables o temporizadores facilita el encendido y apagado del aparato según las necesidades del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También es relevante elegir el modo de funcionamiento adecuado. Los equipos modernos incluyen un modo “eco” o “ahorro de energía” que regula automáticamente la temperatura para minimizar el consumo eléctrico, manteniendo a la vez el confort en el hogar. Usar la velocidad del ventilador en modo bajo y permitir el movimiento alternado de las aspas contribuye a distribuir el aire de manera uniforme y eficiente.

El uso de termostatos programables o temporizadores facilita el encendido y apagado del aparato según las necesidades del hogar. Apagar el aire acondicionado cuando la casa está vacía o durante la noche, cuando la temperatura exterior es más baja, permite evitar un consumo innecesario.

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Horas de mayor consumo de aire acondicionado y recomendaciones para un uso eficiente

El aire acondicionado requiere más energía durante las horas centrales del día, especialmente entre las 12 y las 16 horas, cuando las temperaturas exteriores alcanzan su punto más alto. Es en este intervalo cuando el equipo necesita trabajar con mayor intensidad para mantener el ambiente fresco, incrementando así el gasto eléctrico.

En cuanto a la pregunta sobre si es mejor dejar el aparato encendido o apagarlo cuando se sale de la habitación, la respuesta depende del tiempo de ausencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, intentar enfriar los espacios a temperaturas muy bajas aumenta la diferencia térmica entre el interior y el exterior, lo que fuerza al sistema a operar de manera más exigente y prolongada.

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En cuanto a la pregunta sobre si es mejor dejar el aparato encendido o apagarlo cuando se sale de la habitación, la respuesta depende del tiempo de ausencia. Los sistemas de aire acondicionado consumen más durante el arranque, pero mantenerlos encendidos todo el día sin necesidad es menos eficiente y genera un gasto innecesario. Utilizar temporizadores o programadores permite encontrar un equilibrio entre comodidad y ahorro.