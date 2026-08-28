Crimen y Justicia

Horror en Villa Ballester: un hombre asesinó a puñaladas a su vecino en medio de una discusión

La Policía Bonaerense capturó al presunto agresor a pocos metros de la escena del crimen. El aprehendido fue trasladado a un hospital, debido a que, tras el homicidio, intentó quitarse la vida

Villa Ballester crimen detenido
El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en la calle Profesor Simons al 1300, en el partido de San Martín
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Un hombre de 45 años, identificado como Diego Damián Seguiem, fue detenido acusado de haber asesinado a puñaladas a su vecino, Roque Ramón Vivas, de 67. Fuentes policiales confirmaron a Infobae que el aprehendido presentaba heridas en varias partes del cuerpo debido a que, tras el crimen, intentó quitarse la vida. En estos momentos, se encuentra internado.

El hecho ocurrió este jueves en un domicilio ubicado en la calle Profesor Simons al 1300, en la localidad bonaerense de Villa Ballester. Personal de la Comisaría Segunda de San Martín se hizo presente en el inmueble tras la alerta de los vecinos, quienes relataron haber escuchado gritos y ruidos compatibles con una pelea.

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Una vez dentro de la casa, los agentes encontraron el cadáver de Vivas en una de las habitaciones. Durante el operativo, los efectivos divisaron que el presunto agresor se había escapado por los techos, por lo que iniciaron una persecución a pie.

Fuentes del caso detallaron que el sospechoso fue capturado en su domicilio, el cual estaba ubicado a pocos metros de la escena del crimen. El sujeto presentaba varios lesiones compatibles con arma blanca, ya que antes de ser aprehendido había intentado quitarse la vida.

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Villa Ballester detenido apuñalado
El aprehendido presentaba varias lesiones compatibles con arma blanca

Producto de la gravedad de las heridas, fue trasladado a un hospital local, donde determinaron que presentaba varios cortes profundos en el cuello y en los brazos. Además, tenía un traumatismo importante en el cráneo.

En el domicilio del acusado, los agentes de la Policía Bonaerense secuestraron una cuchilla tipo carnicero, la cual habría sido utilizada para cometer el crimen.

La causa quedó en manos de la UFI N° 7 de San Martín, que caratuló la causa como homicidio y trabaja para establecer las circunstancias del hecho. La principal hipótesis que manejan los investigadores es que el enfrentamiento se habría desatado producto de un conflicto previo entre la víctima y el agresor. Por lo tanto, descartaron la posibilidad de un robo, ya que no se detectaron objetos faltantes ni accesos forzados en el lugar de los hechos.

A principios de mayo, un hombre de 60 años murió tras recibir un disparo en el pecho durante una discusión con su vecino en Lomas del Mirador, partido de La Matanza. El conflicto se originó por un auto mal estacionado en una calle cortada, situación que según los vecinos ya había generado roces previos entre ambas familias. La pelea escaló rápidamente y, según testigos, antes del disparo hubo un intercambio violento que incluyó el uso de un arma blanca. En medio de la confrontación, uno de los implicados, identificado como Jorge M.B., se retiró a su vivienda, tomó un revólver calibre .22 y disparó desde una ventana, hiriendo mortalmente a Abel Emilio Barboza.

El hijastro de la víctima logró arrebatarle el arma al agresor y se la entregó a los efectivos de la Policía Bonaerense, quienes detuvieron al sospechoso en el lugar. Barboza fue trasladado de urgencia al Hospital Santojanni, aunque llegó sin vida debido a la gravedad de la herida. La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal N° 9 de La Matanza, a cargo de Andrea Palin, que dispuso la detención del acusado y la realización de las pericias correspondientes.

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