Fuertes vientos y lluvias eléctricas sorprenden a San Salvador y otros departamentos

Las ráfagas de viento, las tormentas eléctricas y las lluvias afecta el Área Metropolitana de San Salvador este viernes. (Cortesía: Protección Civil)

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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de El Salvador reportó este jueves fuertes ráfagas de viento acompañadas de lluvias con actividad eléctrica en distintos sectores del Área Metropolitana de San Salvador y sus alrededores.

Ante ello, diversos usuarios en redes sociales comenzaron a compartir reportes sobre el incremento de la velocidad del viento antes de la llegada de las precipitaciones.

La institución advirtió que la situación meteorológica actual también involucra a otros departamentos, donde se han detectado lluvias y tormentas. De acuerdo con el MARN, las precipitaciones afectan sectores del sur de La Unión, el norte de San Miguel, así como áreas de San Vicente y La Paz. Además, se observaron episodios similares en partes de los departamentos de Chalatenango, Cabañas y Cuscatlán.

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En su reporte, Medio Ambiente recomendó a la población tomar precauciones ante la posibilidad de caída de ramas, afectación de techos y complicaciones en el tráfico vehicular debido a la intensidad del viento. “Se mantienen monitoreos constantes de la evolución de estos sistemas”, indicó la cartera estatal en sus redes sociales.

El MARN informó que las precipitaciones también alcanzaron el sur de La Unión, el norte de San Miguel y zonas de San Vicente y La Paz. (Imagen Infobae América)

Las tormentas forman parte de un patrón atmosférico que, según la entidad ambiental, puede intensificarse durante las próximas horas. La combinación de lluvias, descargas eléctricas y viento podría provocar inconvenientes adicionales en otras zonas del país. El MARN solicitó que las familias eviten exponerse innecesariamente, especialmente en áreas donde se han registrado anegamientos o caída de árboles.

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Los datos recogidos por los sistemas de vigilancia meteorológica han permitido identificar la presencia de núcleos de tormenta en expansión. “Las condiciones son dinámicas y pueden variar rápidamente”, advirtió el Ministerio de Medio Ambiente en su actualización más reciente.

Autoridades locales y equipos de protección civil permanecen atentos ante cualquier emergencia que pueda derivarse de esta situación. Se espera que el sistema meteorológico continúe generando lluvias y viento en las próximas horas, por lo que los organismos piden mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Nota en desarrollo.