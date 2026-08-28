¿Listo para farmear aura? Descubre las posturas que triunfan y hacen ganar batallas

Triunfar en una batalla de aura requiere dominar un repertorio de gestos y posturas reconocibles por la comunidad. (Composición Infobae: Difusión)

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Las batallas de aura representan una de las tendencias más recientes entre adolescentes y jóvenes adultos, especialmente dentro de la Generación Z. Este fenómeno, que surgió como una broma en el ámbito digital, ha evolucionado hasta convertirse en una práctica común tanto en redes sociales como en espacios públicos urbanos.

Proyectar carisma, actitud o seguridad a través de gestos y posturas específicas ya no es solo un entretenimiento virtual, sino parte de una nueva forma de socialización y competencia entre pares. TikTok y otras plataformas han impulsado la viralización de estos desafíos, donde se premia la habilidad para ‘farmear aura’, es decir, aumentar el nivel de presencia y magnetismo personal a ojos de una audiencia real o digital.

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Cómo farmear aura: gestos y poses más exitosas

Triunfar en una batalla de aura requiere dominar un repertorio de gestos y posturas reconocibles por la comunidad. Entre los movimientos más populares destaca el “Six-seven”, que consiste en mover las manos abiertas de lado a lado, con las palmas hacia abajo a la altura del pecho, simulando una actitud de “más o menos”. Otro gesto emblemático es el “Mewing”, donde la persona mantiene los labios cerrados, adelanta ligeramente la mandíbula y sostiene una postura recta y mirada fija, transmitiendo autocontrol y determinación.

‘Farmear aura’ implica realizar acciones intencionadas para proyectar una imagen atractiva y aumentar la percepción positiva ante los demás. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El “Aura walk” es otra técnica eficaz: caminar despacio, con la espalda recta y la vista al frente para irradiar seguridad. El gesto “Looking Away”, que implica desviar la mirada hacia un costado o hacia abajo frente a la cámara, busca proyectar naturalidad y desapego. Por su parte, el “Eye Roll” con una microsonrisa comunica ironía al girar los ojos hacia arriba y acompañar el gesto con una leve sonrisa.

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El “Chin Touch” —llevar los dedos al mentón— enfatiza introspección, mientras que el “Lacing Fingers” y el estiramiento de hombros, con las manos entrelazadas detrás de la cabeza y el pecho abierto, sugieren dominio y confianza.

Estas expresiones, lejos de ser simples modas pasajeras, se han consolidado como códigos de comunicación entre quienes buscan destacar y sumar puntos de aura delante de sus pares, tanto en internet como en la vida cotidiana.

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La expresión “farmear aura” se volvió una tendencia entre jóvenes de redes sociales a partir del lenguaje de la Generación Z y Alpha.

Qué significa farmear aura en las redes sociales

El término ‘farmear aura’ combina dos ideas centrales de la cultura digital. Por un lado, el verbo “farmear” proviene del inglés “farming” y se utiliza en videojuegos para describir la repetición de acciones con el objetivo de acumular recursos, experiencia o puntos. Por otro, “aura” refiere a la imagen, seguridad, carisma o estilo que una persona transmite en su entorno.

En consecuencia, ‘farmear aura’ implica realizar acciones intencionadas para proyectar una imagen atractiva y aumentar la percepción positiva ante los demás. En las redes sociales, esto se traduce en comportamientos que suman o restan “puntos de aura” según la reacción de la audiencia. Frases como “+1000 de aura” celebran actitudes ingeniosas o seguras, mientras que expresiones como “-5000 de aura” marcan desaciertos o momentos incómodos.

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Así, la tendencia convierte situaciones cotidianas en contenido viral y genera una lógica de competencia basada en la percepción pública.

La tendencia de farmear aura se volvió viral en redes sociales con batallas en las que los gestos, las poses y la actitud definen quién suma más carisma.

El auge de las batallas de aura en espacios urbanos

Durante 2026, la dinámica de las batallas de aura traspasó los límites virtuales y comenzó a instalarse en plazas, parques y otros escenarios urbanos de distintas ciudades latinoamericanas y europeas. En estos encuentros, dos participantes se enfrentan mediante poses y actitudes, mientras un público —ya sea presencial o a través de transmisiones y videos— determina quién logra mayor impacto o “aura”.

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El desarrollo de estas competencias no sigue un reglamento formal. La originalidad, la autoconfianza y el manejo de los códigos virales son los principales atributos valorados. En algunos casos, los eventos incluyen rondas, jueces y hasta premios para quien se imponga en la batalla. El ambiente es lúdico y participativo, y la ausencia de reglas estrictas fomenta la creatividad y la espontaneidad en la interacción.

Este tipo de encuentros refuerza el carácter colectivo de la tendencia y evidencia cómo los códigos que surgen en internet pueden migrar rápidamente a la vida offline, generando nuevas formas de interacción y pertenencia entre los jóvenes.

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Hacer un movimiento de suelo en pleno círculo (cypher) frente a todos muestra total actitud y soltura.

Viralización y expansión en plataformas digitales

El crecimiento de las batallas de aura como tendencia viral se relaciona directamente con el ecosistema de redes sociales. TikTok fue la plataforma donde se gestó la expansión inicial, gracias a la facilidad para compartir videos cortos y el efecto de imitación que generan los desafíos virales. Posteriormente, la tendencia se extendió a Instagram, Facebook y X, donde los usuarios participan calificando y comentando las performances de otros.

El sistema de puntos y la posibilidad de celebrar o criticar acciones cotidianas transforman cada interacción en un potencial contenido viral. La lógica de sumar o perder aura se adapta tanto a situaciones humorísticas como a desafíos más elaborados, y la comunidad digital juega un papel central en definir qué actitudes son consideradas dignas de reconocimiento.

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A medida que más personas se suman a la tendencia, las formas de ‘farmear aura’ evolucionan y se diversifican, consolidando este fenómeno como una expresión característica de la Generación Z y de quienes buscan nuevas maneras de destacar en la era de la hiperconectividad.