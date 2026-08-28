Repuntan las operaciones de embarque y desembarque de cruceros en Panamá

Con miras al inicio de la nueva temporada de cruceros en octubre, los puertos concesionados por la Autoridad Marítima de Panamá intensifican sus preparativos. (AMP)

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La actividad de cruceros en Panamá ha mostrado un repunte marcado durante los primeros siete meses de 2026.

El Sistema Portuario Nacional reportó una subida del 21,6 % en el flujo de pasajeros, lo que se tradujo en 488.567 personas en operaciones de embarque y desembarque, una cifra que supera en casi 87 mil al periodo equivalente de 2025.

Entre enero y julio, el país recibió 143 arribos de cruceros, lo que implica un incremento del 20,1% respecto al año anterior y evidencia una mayor frecuencia en la llegada de estas embarcaciones.

También se observa un alza en el número de pasajeros de tránsito, que pasó de 196.591 a 216.805, con un crecimiento del 10,2 %.

El movimiento portuario panameño se ha fortalecido por el aumento de los tripulantes que acompañan a estas embarcaciones.

La infraestructura moderna convierte a estos puertos en puntos de referencia para el desarrollo de la industria. (AMP)

En lo que va de 2026, los tripulantes sumaron 105.021, un 20,2 % más que en el mismo periodo del año anterior.

Esta dinámica reafirma el papel de Panamá como punto clave para la industria de cruceros en la región.

De acuerdo con la Oficina de Planificación de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), este desempeño consolida la relevancia del sector de cruceros dentro de la actividad portuaria y marítima nacional.

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Ibis Pérez, responsable de la oficina, remarcó que Panamá mantiene su competitividad gracias a la prestación de servicios marítimos auxiliares y a su capacidad para atender las exigencias de la industria internacional.

El crecimiento del sector genera un efecto directo en la economía local. La llegada de más cruceros implica mayor movimiento en las terminales, impulsando tanto el turismo como el comercio en ciudades portuarias.

Terminales funcionan como puertas de entrada y plataformas que dinamizan la actividad turística y comercial panameña. (AMP)

La tendencia apunta a que el país afianza su posición como un hub estratégico para embarcaciones turísticas en el continente americano.

En síntesis, durante los primeros siete meses de 2026, Panamá experimentó un crecimiento sostenido en el sector de cruceros, reflejado en el aumento de pasajeros, tripulantes y arribos. Esta evolución se atribuye a la consolidación del país como un destino competitivo y a la mejora de su infraestructura portuaria.

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Con miras al inicio de la nueva temporada de cruceros en octubre, los puertos concesionados por la AMP intensifican sus preparativos.

La conectividad aérea, la ubicación geográfica y la infraestructura moderna convierten a estos puertos en puntos de referencia para el desarrollo de la industria.

Instalaciones clave como Colón 2000 en el Atlántico y la Terminal de Cruceros de Amador en el Pacífico se alistan para recibir tanto cruceros que hacen escala como aquellos que utilizan el país como puerto base. Estas terminales funcionan como puertas de entrada y plataformas que dinamizan la actividad turística y comercial panameña.

Panamá experimentó un crecimiento sostenido en el sector de cruceros, reflejado en el aumento de pasajeros, tripulantes y arribos. (AMP)

El sector portuario reafirma su rol en la promoción del turismo internacional y en el fortalecimiento de la economía nacional, proyectando a Panamá como protagonista en la industria de cruceros de la región.

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Por otra parte, la reciente visita de unos 40 representantes del Consejo Empresarial Logístico (COEL) al proyecto Nuevo Muelle Multipropósito de Puerto Armuelles, en la provincia de Chiriquí, marcó un paso clave en los vínculos entre el sector público y privado para el crecimiento portuario y logístico de la región occidental panameña.

En las instalaciones del nuevo muelle, la delegación fue recibida por la directora de la Oficina de Planificación de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), quien presentó el balance del proyecto y su proyección de desarrollo.

Durante la jornada, el equipo técnico de la AMP compartió los avances logrados en la primera fase del muelle y expuso la visión integral que guía las etapas siguientes. Esta perspectiva contempla, además de la infraestructura portuaria, el diseño de una zona logística destinada a fomentar nuevas actividades productivas y comerciales.

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El potencial del puerto para transformarse en un nodo estratégico de movilización de carga y centro de actividades logísticas fue uno de los temas centrales del encuentro. Los representantes del COEL y la AMP coincidieron en que el desarrollo de Puerto Armuelles puede generar oportunidades de inversión y abrir nuevos espacios para la economía de Chiriquí.