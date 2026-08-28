Eclipse lunar hoy en XUPER TV o Cuevana: duda en darle click

Mies de personas buscan sitios en internet para ver el eclipse lunar de esta noche. (NASA)

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En la noche de este 27 de agosto, el cielo nocturno nos regala uno de los espectáculos astronómicos más atractivos del año: un eclipse lunar parcial. Como es habitual cuando el clima no acompaña o la ubicación no permite verlo a simple vista, millones de personas recurren a internet para seguir la transmisión en vivo.

Sin embargo, en la prisa por encontrar una señal rápida, muchos usuarios introducen términos de búsqueda como XUPER TV o Cuevana. Aunque parezca un método inofensivo para disfrutar del evento, ingresar a estos sitios representa un riesgo directo para la seguridad de tus dispositivos.

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El engaño detrás de las plataformas de piratería

Sitios como Cuevana o XUPER TV son ampliamente conocidos por distribuir películas, series y deportes de forma no autorizada. Para mantener su volumen de tráfico, los administradores de estas páginas aprovechan los eventos de tendencia mundial como un cebo perfecto.

Los botones de reproducción falsos en portales piratas abren ventanas emergentes en segundo plano que pueden instalar software espía en computadoras y celulares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al posicionar estas palabras clave en los buscadores, logran atraer a usuarios desesperados por ver el eclipse. El problema principal radica en que estas plataformas casi nunca cuentan con una transmisión real.

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En su lugar, utilizan la página para saturar la pantalla con trampas publicitarias diseñadas para engañar al visitante desde el primer segundo.

Virus ocultos tras un falso botón de reproducción

El mayor peligro de intentar reproducir un video en estos portales es la exposición inmediata a código malicioso. Al hacer clic en la pantalla, es muy probable interactuar con botones de “Play” transparentes que abren decenas de ventanas emergentes en segundo plano.

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Los ciberdelincuentes usan alertas falsas del sistema para engañar a los usuarios y hacer que descarguen programas diseñados para robar información bancaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A través de este mecanismo, los ciberdelincuentes muestran falsas alertas del sistema. Te harán creer que tu equipo está infectado o que necesitas actualizar tu reproductor de video para ver la luna en alta definición.

Si el usuario cae en la trampa y acepta estas descargas, termina instalando software espía en su computadora o celular. Estos programas están diseñados para robar contraseñas guardadas, secuestrar redes sociales y capturar información bancaria.

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El aspecto más contradictorio de recurrir a XUPER TV o Cuevana para ver el eclipse de hoy es que los fenómenos astronómicos son eventos de dominio público. A diferencia de un partido de fútbol privado, su transmisión es completamente gratuita y universal.

A diferencia de un evento deportivo privado, los fenómenos astronómicos no requieren ningún tipo de suscripción ni pago para ser seguidos en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No existe ninguna necesidad de arriesgar la integridad de tus datos personales.

Dónde ver el eclipse lunar por internet de forma segura

Para disfrutar de este eclipse lunar parcial sin poner en riesgo tus dispositivos, se recomienda acudir a transmisiones científicas certificadas y de acceso libre.

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Una de las mejores alternativas es el Proyecto del Telescopio Virtual (Virtual Telescope Project), dirigido por el astrofísico Gianluca Masi. Este proyecto habilita una transmisión en vivo y gratuita a través de su canal de YouTube y su página web oficial, mostrando el evento astronómico con imágenes telescópicas de alta calidad.

El Proyecto del Telescopio Virtual, dirigido por el astrofísico Gianluca Masi, transmite el eclipse en vivo y de forma gratuita a través de YouTube con imágenes telescópicas de alta calidad. (YouTube)

Asimismo, el portal de seguimiento horario Time and Date es otra fuente sumamente confiable para seguir el fenómeno en tiempo real. A través de su canal de YouTube, ofrecen una cobertura ininterrumpida que muestra el avance de la sombra sobre la luna, acompañada de datos precisos sobre las fases del eclipse.

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Por su parte, el Observatorio Griffith de Los Ángeles también mostrará en vivo el fenómeno. En paralelo, ofrecerá al público local la posibilidad de observar el eclipse desde sus instalaciones.

Ingresar a estas fuentes oficiales te permite maravillarte con el evento astronómico de manera segura, con comentarios de expertos y totalmente libre de publicidad engañosa o virus informáticos.

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