Costa Rica prepara un operativo con 3,000 policías y 22,000 estudiantes para celebrar sus 205 años de Independencia

Cerca de 22,000 estudiantes participarán en el traslado de la Antorcha de la Independencia durante su recorrido por Costa Rica. Crédito: MEP

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Costa Rica comenzó a afinar los detalles para celebrar sus 205 años de Independencia con un amplio operativo que involucrará a aproximadamente 3,000 oficiales de policía, 22,000 estudiantes, más de 100 cruzrojistas y decenas de funcionarios municipales, además de los cuerpos de primera respuesta encargados de acompañar las actividades patrias.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) presentó el dispositivo interinstitucional que se implementará durante las celebraciones de septiembre bajo el lema “Costa Rica: 205 años libres, en paz y sembrando futuro”.

El operativo busca garantizar que los actos cívicos, recorridos de la Antorcha de la Independencia, desfiles de faroles y celebraciones del 15 de septiembre se desarrollen de manera segura y ordenada en distintas comunidades del territorio nacional.

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“Agradecemos el compromiso permanente de las instituciones con la seguridad y el bienestar de la comunidad educativa y de la ciudadanía en general”, manifestó Leonardo Sánchez, ministro de educación.

378 kilómetros para llevar el fuego de la Independencia

Uno de los principales componentes de las celebraciones será nuevamente el traslado de la Antorcha de la Independencia, que recorrerá aproximadamente 378 kilómetros desde Peñas Blancas, en la frontera con Nicaragua, hasta la provincia de Cartago.

El recorrido está programado para los días 13 y 14 de septiembre de 2026.

Cerca de 22,000 estudiantes participarán como portadores del fuego patrio a través de diferentes regiones del país.

La logística contempla ocho rutas primarias, además de otros recorridos secundarios que permitirán trasladar la Antorcha hacia numerosas comunidades.

El punto culminante será la llegada a las Ruinas de Cartago, prevista para el 14 de septiembre a las 8:00 p. m.

Ese momento constituye tradicionalmente uno de los actos centrales de las celebraciones patrias, previo a la conmemoración oficial de la Independencia.

Los ciudadanos también podrán seguir el avance de la Antorcha mediante una herramienta virtual habilitada por el MEP.

La denominada Antorcha virtual permitirá conocer mediante tecnología satelital la ubicación del recorrido en tiempo real desde teléfonos celulares, tabletas y computadoras durante el 13 y 14 de septiembre.

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Las autoridades coordinaron un amplio dispositivo interinstitucional para garantizar seguridad, orden y atención de emergencias durante las Fiestas Patrias. Crédito: CRHoy

Unos 3,000 policías reforzarán la seguridad

El Ministerio de Seguridad Pública informó que movilizará aproximadamente 3,000 oficiales para reforzar la seguridad ciudadana durante las diferentes actividades programadas.

El jefe de Operaciones Policiales, Fulvio Fernández Arias, confirmó que el personal será distribuido como parte del dispositivo nacional de protección.

La Policía de Tránsito también tendrá una participación destacada, particularmente durante el recorrido de los estudiantes que trasladarán la Antorcha desde Peñas Blancas hasta Cartago.

El jefe de Operaciones de Tránsito, Maurizio Piedra Aguilar, hizo un llamado especial a quienes participen en actividades nocturnas.

“Es importante un llamado a quienes participen en los desfiles de faroles a utilizar ropa reflectante y a garantizar que las personas menores de edad asistan siempre acompañadas de una persona adulta responsable”, indicó.

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La advertencia busca reducir riesgos durante actividades que tradicionalmente congregan a miles de niños, jóvenes y familias en calles y carreteras.

Costa Rica celebrará sus 205 años de Independencia bajo el lema “Costa Rica: 205 años libres, en paz y sembrando futuro”. Crédito: Ambasciata d'Italia San José

Bomberos piden sustituir las candelas por luces LED

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica también acompañará el recorrido de la Antorcha y las celebraciones de Independencia.

Su director, Héctor Chaves León, recomendó que durante los tradicionales desfiles de faroles las familias eviten utilizar velas encendidas.

La institución sugirió sustituir las candelas por luces LED, con el objetivo de disminuir el riesgo de quemaduras e incendios durante las actividades.

El uso de fuego dentro de faroles artesanales ha sido históricamente una de las tradiciones de estas celebraciones, pero las autoridades han promovido alternativas más seguras, especialmente cuando participan niños.

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El Cuerpo de Bomberos recomendó utilizar luces LED en los faroles para reducir el riesgo de quemaduras e incendios durante los desfiles nocturnos. Crédito: Municipalidad de Nicoya

Cruz Roja movilizará a más de 100 socorristas

La Cruz Roja Costarricense desplegará un plan nacional de atención durante las Fiestas Patrias.

Según Jorge Rovira Guzmán, jefe de Atención Extrahospitalaria, Búsqueda y Rescate, se contará con el apoyo de más de 100 cruzrojistas durante el recorrido de la Antorcha y otras actividades.

Entre las recomendaciones de la institución se encuentran utilizar calzado adecuado y ropa reflectiva durante eventos nocturnos.

Para los estudiantes encargados de transportar la Antorcha, la Cruz Roja pidió además que quienes tengan el cabello largo lo mantengan recogido, debido a la cercanía con el fuego.

San José y Cartago preparan operativos especiales

Las municipalidades también tendrán un papel relevante durante las celebraciones.

La Municipalidad de San José desplegará a más de 80 oficiales de la Policía Municipal para acompañar distintos actos protocolarios realizados en la capital.

Entre ellos se encuentran las actividades relacionadas con la Fundación de la República, el recibimiento de la Antorcha y los desfiles del 15 de septiembre.

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“Hemos preparado una agenda que busca reunir a las comunidades y fortalecer ese sentimiento de orgullo por ser costarricenses”, afirmó la vicealcaldesa Yariela Quirós Álvarez.

Por su parte, la Municipalidad de Cartago, en coordinación con el MEP, prepara el recibimiento oficial de la Antorcha, actividad en la que participarán más de 500 estudiantes.

Cartago también será escenario de una sesión del Consejo de Gobierno y del tradicional Desfile de Faroles.