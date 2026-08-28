Tecno

Fabrican cucarachas cíborg para brindar atención médica a supervivientes en zonas de desastre

Cada insecto puede ser equipado con una cámara para transmisión visual en tiempo real o con un mecanismo de autoinyección de medicamentos de emergencia

Cucaracha cyborg
El sistema Paraborgs combina la movilidad natural de las cucarachas con electrónica de bajo peso y dispositivos de inyección controlados a distancia. (Universidad de Queensland)
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Un equipo de investigadores de la Universidad de Queensland y la Universidad de Nueva Gales del Sur (UNSW) desarrolló cucarachas cyborg capaces de administrar medicamentos de emergencia a personas atrapadas en edificios derrumbados, cuevas y otros entornos de difícil acceso, en lo que representa un avance en la intersección entre biología y robótica aplicada al rescate.

El sistema, denominado Paraborgs, combina la capacidad natural de los insectos para desplazarse por espacios reducidos y llenos de escombros con electrónica de bajo peso y dispositivos controlados a distancia. A diferencia de los robots convencionales de pequeño tamaño, estas cucarachas pueden acceder a grietas y espacios donde los sistemas de ruedas o los robots de mayor tamaño quedan atrapados.

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La especie elegida y su equipamiento

Los investigadores eligieron la cucaracha gigante excavadora del norte de Queensland (Macropanesthia rhinoceros) por el tamaño relativamente grande de su cuerpo, que le permite cargar equipos especializados. Cada insecto puede ser equipado con un arnés electrónico ligero que soporta una cámara para retroalimentación visual o un mecanismo de autoinyección desarrollado a medida.

Cucaracha cyborg
La cucaracha gigante excavadora del norte de Queensland (Macropanesthia rhinoceros) fue elegida por su tamaño, que le permite cargar equipos especializados. (Universidad de Queensland)

Las versiones con cámara proporcionan a los equipos de rescate una vista en tiempo real de entornos de difícil acceso. Las versiones con inyector están diseñadas para suministrar medicación de emergencia bajo supervisión humana remota: el insecto se encarga de la navegación física y el posicionamiento, mientras que las personas conservan el control de las decisiones médicas.

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El proceso de adaptación implica anestesiar a los insectos para colocarles electrodos, microchips y arneses. Según el equipo, los animales pueden vivir tanto tiempo como cualquier otra cucaracha una vez que se les retiran los dispositivos.

Resultados en pruebas de concepto

Uno de los mayores desafíos técnicos fue lograr que las cucarachas alcanzaran la posición correcta para ejecutar una inyección. El insecto debe aproximarse al objetivo, mantenerse estable y activar el inyector con precisión. En experimentos de prueba de concepto, los Paraborgs lograron una tasa de éxito del 95% en inyecciones de corto alcance, realizadas desde menos de 15 centímetros del objetivo.

Cucaracha cyborg
Las decisiones médicas permanecen bajo control humano remoto; el insecto solo se encarga de la navegación y el posicionamiento. (Universidad de Queensland)

Cuando la navegación y la inyección se integraron en una sola tarea, el sistema completó el 72% de las pruebas. Los investigadores reconocen que se requerirá un desarrollo adicional y pruebas de campo antes de que la tecnología pueda emplearse en emergencias reales.

Enjambres especializados, no máquinas únicas

El equipo no concibe el despliegue de un solo insecto multifuncional, sino de enjambres con roles diferenciados. Algunos individuos portarían cámaras y sensores ambientales para localizar supervivientes; otros transportarían equipo médico o de emergencia. Esta división de tareas busca maximizar la eficiencia del sistema en condiciones de campo.

El proyecto se apoya en investigaciones previas del equipo de la Universidad de Queensland, que ya había demostrado el control de escalada en escarabajos cyborg. La cucaracha gigante excavadora amplía esa línea de trabajo gracias a su mayor capacidad de carga.

Cucaracha cyborg
Los investigadores prevén desplegar enjambres con roles diferenciados: unos portarían cámaras y sensores, otros transportarían equipo médico. (Universidad de Queensland)

El objetivo a largo plazo no es reemplazar a los primeros respondedores humanos, sino dotarlos de una herramienta adicional para situaciones donde el acceso directo resulta imposible. Los investigadores estiman que equipos especializados de insectos cyborg podrían estar disponibles para operaciones de búsqueda y rescate urbano, emergencias en cuevas y respuesta a desastres en un plazo de cinco a diez años, siempre que la investigación y las pruebas de campo avancen al ritmo previsto.

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