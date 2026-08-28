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Ver tráiler GTA 6 en YouTube: el avance más largo del videojuego de Rockstar Games

El video de 26 minutos revela detalles de jugabilidad, narrativa y el mundo abierto del juego previsto para el 19 de noviembre

GTA 6
El tráiler de Rockstar Games dura 26 minutos y es el avance más extenso publicado por la compañía para un título de la franquicia Grand Theft Auto. (YouTube/Rockstar Games)
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Tras 13 años de espera desde la última entrega de la saga, Rockstar Games publicó en YouTube un tráiler de 26 minutos de Grand Theft Auto 6 que reveló detalles de jugabilidad, narrativa y mundo abierto del título previsto para el 19 de noviembre en PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

El video, que en menos de media hora de publicado ya acumulaba más de medio millón de visualizaciones, se encuentra disponible en el canal de Rockstar Games en la plataforma de streaming. Es totalmente gratuito y seguro acceder a este contenido.

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Qué revela el tráiler extendido sobre la trama de GTA 6

Los dos protagonistas del juego, Jason Duval y Lucía Caminos, articulan tanto la trama como la mecánica central de GTA 6. La relación entre ambos —descrita por Rockstar como una pareja con una química marcada— no solo define la narrativa, sino que afecta directamente las interacciones con el entorno y el desarrollo de la historia.

Tráiler GTA 6
Jason Duval y Lucía Caminos, los dos protagonistas de GTA 6, comparten misiones de asalto pero también tienen líneas de acción independientes a lo largo del mapa. (Rockstar Games/YouTube)

La dupla, inspirada en el dúo criminal Bonnie y Clyde, opera en misiones conjuntas de asalto, pero también tiene espacio para líneas de acción independientes a lo largo del mapa.

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El cambio de personaje en tiempo real, ya presente en GTA 5, regresa con mayor fluidez: cada protagonista realiza actividades distintas mientras el jugador controla al otro, y el sistema permite alternar incluso en el transcurso de una misión.

La relación romántica entre Jason y Lucía representa una novedad estructural para la franquicia, que en entregas anteriores nunca había incorporado ese vínculo como eje narrativo. Entre las situaciones que enfrentan aparece, por ejemplo, la posibilidad de asumir la seguridad de la presidenta de una compañía.

GTA 6 llegará el 19 de noviembre a PlayStation 5 y Xbox Series X|S, tras 13 años sin una nueva entrega principal de la saga. (Europa Press)
GTA 6 llegará el 19 de noviembre a PlayStation 5 y Xbox Series X|S, tras 13 años sin una nueva entrega principal de la saga. (Europa Press)

Novedades sobre la jugabilidad de GTA 6

El tráiler exhibió un sistema de disparos que toma como referencia la base mecánica de Max Payne 3 y el peso y manejo de armas de Red Dead Redemption 2, una combinación que apunta a corregir las críticas de falta de precisión que recibió GTA 5. La sensación de cada arma busca diferenciarse según su tipo y contexto de uso.

La personalización física de los personajes se amplía de forma considerable. La alimentación, el ejercicio y los hábitos cotidianos alteran el aspecto y las capacidades de Jason y Lucía, e incluso condicionan cómo los perciben otros personajes del juego. El cansancio, el estrés y los excesos dejan marcas visibles en ambos protagonistas, con consecuencias directas en la jugabilidad y en la narrativa.

Fuera de las misiones, el mundo ofrece actividades como carreras y combates, además de la posibilidad de elegir qué comen los personajes, decisiones que se integran al mismo sistema de consecuencias físicas.

Tráiler GTA 6
El sistema de disparos de GTA 6 toma como referencia la mecánica de Max Payne 3 y el manejo de armas de Red Dead Redemption 2. (Rockstar Games/YouTube)

Nuevos detalles del mundo de GTA 6

El mundo abierto de GTA 6 transcurre en Vice City y el estado ficticio de Leonida, un escenario de amplia diversidad cultural y social inspirado en Miami y sus alrededores.

Según reveló la revista Dozed, que tuvo acceso anticipado al juego por parte de Rockstar, el equipo de desarrollo realizó investigación con exdelincuentes, policías y habitantes locales para construir un ecosistema urbano con mayor verosimilitud. La variedad de personajes no jugables (NPC), estilos y productos busca reflejar la vida real de esa región.

Una de las novedades más relevantes en ese ecosistema es el comportamiento reactivo de los NPC ante las armas. Por primera vez en la saga, portar armas a la vista genera reacciones inmediatas: los personajes muestran miedo, huyen o alertan a la policía, que a su vez responde con mayor rapidez ante las amenazas. Este cambio modifica de raíz la dinámica del mundo abierto respecto a entregas anteriores.

El mundo abierto de Vice City y el estado ficticio de Leonida fue construido con investigación de campo con exdelincuentes, policías y habitantes de Miami y sus alrededores. (Europa Press)
El mundo abierto de Vice City y el estado ficticio de Leonida fue construido con investigación de campo con exdelincuentes, policías y habitantes de Miami y sus alrededores. (Europa Press)

El tráiler también mostró el enfoque satírico de Rockstar hacia fenómenos contemporáneos: la publicidad excesiva, las redes sociales y la televisión aparecen como elementos del universo del juego, en línea con la tradición crítica de la franquicia. Estas referencias se integran al mundo de forma orgánica, como parte del tejido cultural de Vice City y Leonida.

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