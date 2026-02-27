Tecno

Liberan enjambres de cucarachas cyborg, insectos reales equipados con electrónica: cuál es su objetivo

A través de control neuronal, sensores miniaturizados y autonomía colectiva, estas plataformas permiten a las fuerzas armadas explorar espacios donde ni los robots terrestres ni los aéreos logran operar con eficacia

Guardar
SWARM Biotactics implementó enjambres de
SWARM Biotactics implementó enjambres de cucarachas cyborg para fuerzas militares de la OTAN. (Captura/SWARM Biotactics)

Un grupo de fuerzas de la OTAN, entre ellas el ejército alemán, ha comenzado a utilizar enjambres de cucarachas vivas equipadas con dispositivos electrónicos (cyborgs) para tareas de reconocimiento y vigilancia en entornos hostiles.

La empresa alemana SWARM Biotactics implementó estos sistemas tras completar pruebas operativas tanto en Europa como en Estados Unidos, marcando el paso de la biorrobótica militar del laboratorio al campo.

De la experimentación biotecnológica al uso militar real

El director ejecutivo de SWARM Biotactics, Stefan Wilhelm, confirmó el 25 de febrero que la compañía desplegó enjambres de insectos cyborg funcionales para clientes de pago de la OTAN. Wilhelm destacó que, hace tan solo un año, esta tecnología no existía fuera de los experimentos y, actualmente, ya se encuentra validada en operaciones con fuerzas militares.

El sistema utiliza cucarachas vivas equipadas con módulos electrónicos en miniatura, capaces de moverse en conjunto y operar como un sistema coordinado.

El sistema permite recopilar y
El sistema permite recopilar y transmitir datos en tiempo real en entornos hostiles o inaccesibles. (Captura/SWARM Biotactics)

Las plataformas desarrolladas por la empresa integran interfaces neuronales bioelectrónicas, sensores miniaturizados, inteligencia artificial de borde y enlaces de comunicación seguros. La estimulación eléctrica permite guiar el desplazamiento de los insectos, mientras que el software de autonomía de enjambre coordina el movimiento colectivo de varias unidades.

SWARM Biotactics precisó que estas cucarachas cyborg se desarrollan mediante reproducción biológica, y no por procesos industriales, lo que representa una diferencia notable respecto de los drones tradicionales.

Tecnología, aplicaciones y ventajas frente a los sistemas convencionales

Cada cucaracha lleva una mochila compacta que incorpora electrónica de control, sensores y módulos de comunicación encriptados de corto alcance. Estas cargas útiles permiten la recogida y transmisión de información en tiempo real desde entornos inaccesibles para robots terrestres o aéreos convencionales. La locomoción natural de los insectos facilita el acceso a espacios reducidos, desordenados o con estructuras colapsadas, con bajo perfil acústico y visual.

Los insectos llevan “mochilas” con
Los insectos llevan “mochilas” con sensores, inteligencia artificial y comunicación encriptada. (Captura/SWARM Biotactics)

El enfoque de la empresa se distancia de la robótica convencional. “No estamos construyendo un dron mejor. Estamos construyendo una ley de escalamiento diferente para la inteligencia física, una donde la capacidad se basa en la biología, no en la complejidad de la ingeniería”, dijo Wilhelm en una publicación en LinkedIn.

SWARM Biotactics describió una arquitectura integral que incluye hardware de interfaz neuronal, software de enjambre, integración modular de sensores y sistemas de control de misión.

La validación de campo con clientes reales marca un punto de inflexión para la biorrobótica militar, ya que hasta ahora este tipo de sistemas permanecía limitado a laboratorios e investigaciones académicas. Según la empresa, ninguna otra firma occidental desarrolla actualmente plataformas equivalentes.

Expansión y contexto geopolítico

La compañía reveló que ha recaudado cerca de 13 millones de euros (unos 15,36 millones de dólares), incluyendo una ronda semilla de 10 millones de euros y una pre-semilla de 3 millones. Estos fondos respaldan la expansión de SWARM Biotactics en Alemania y Estados Unidos.

El desarrollo responde a la
El desarrollo responde a la búsqueda europea de autonomía estratégica en defensa y nuevas capacidades tecnológicas. (SWARM Biotactics)

El país europeo promueve una política de innovación acelerada en defensa, con énfasis en inteligencia artificial y sistemas autónomos, lo que se traduce en un incremento del gasto y la integración de empresas emergentes en adquisiciones nacionales.

A comienzos de 2026, líderes europeos manifestaron su interés en fortalecer la autonomía estratégica en defensa, en respuesta a tensiones diplomáticas recientes. Este contexto favorece a desarrolladores locales de tecnologías militares avanzadas. Según Wilhelm, “mientras tanto, los adversarios están invirtiendo fuertemente en biorrobótica para aplicaciones militares. La brecha de capacidad es real y se está cerrando, desde el otro lado”.

El despliegue operativo de estos enjambres de cucarachas cyborg representa una nueva categoría tecnológica dentro del reconocimiento militar y plantea desafíos inéditos para la industria y las fuerzas armadas.

Temas Relacionados

CyborgCucarachasDispositivosOTANBiotecnología e InnovaciónTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Los hackers hallaron un nuevo método para rastrear a sus víctimas: los neumáticos de sus autos

Esta artimaña abre la puerta a rastreos encubiertos incluso desde largas distancias mediante receptores económicos

Los hackers hallaron un nuevo

Una función premium de Gemini llega a la versión gratuita: así puedes activarla

El despliegue de esta herramienta marca un avance en la accesibilidad de la IA, ya que permite a millones acceder a respuestas más inteligentes sin suscripción

Una función premium de Gemini

“La inteligencia artificial reemplaza empleos pero también crea nuevos”: el análisis de Delfina Arambillet luego de los despidos masivos en Block

La periodista especializada en datos e inteligencia artificial analizó en Infobae a la Tarde el impacto de la decisión de Jack Dorsey de despedir a 4.000 empleados en Block. Sostuvo que la automatización seguirá transformando el mercado laboral y pidió mirar los datos antes que alimentar el miedo

“La inteligencia artificial reemplaza empleos

Códigos Free Fire para este fin de semana: cuáles son y cómo canjearlos

Al seguir estos pasos, los jugadores podrán obtener diamantes, skins y otros elementos clave sin gastar dinero

Códigos Free Fire para este

HBO Max endurece sus reglas y pone fin a las cuentas compartidas en 2026

La compañía busca convertir a los usuarios que antes accedían sin pagar en suscriptores individuales

HBO Max endurece sus reglas
DEPORTES
River inició las gestiones para

River inició las gestiones para contratar a Coudet como reemplazante de Gallardo y hará un cambio en la estructura del fútbol

Dura derrota del Aston Villa del Dibu Martínez contra el equipo que va último en la Premier League: cómo quedó la pelea por el título

En medio de la incertidumbre por su posible llegada a River, el Alavés del Chacho Coudet perdió con el Levante por La Liga de España

Corrió más de 60 metros y forzó el error rival para un golazo de antología: la magnífica definición de Joaquín Panichelli en Francia

Matías Kranevitter iba a ser reemplazado a los 33 minutos, se negó a salir y siguió en cancha: la reacción del DT

TELESHOW
Sofía “la Reini” Gonet reveló

Sofía “la Reini” Gonet reveló su cita más insólita y su rutina amorosa: “Llevo a todas mis presas”

Furia habló con Teleshow sobre la chance de regresar a Gran Hermano: “Habría que resolver algunas cosas, pero diría que si”

Graciela Alfano habló sobre su ingreso a la casa de Gran Hermano: “Una diva nunca”

Santiago del Moro confirmó que Divina Gloria no volverá al programa: ¿cuándo ingresarán los nuevos participantes?

“Me lastimaste estúpida”, el enojo de Georgina Barbarossa con Analía Franchín luego de que le arrojara una lapicera en vivo

INFOBAE AMÉRICA

Conoce la nueva laptop para

Conoce la nueva laptop para creadores: ASUS ProArt GoPro Edition redefine la movilidad y la edición de video profesional

Estados Unidos designó a Irán como Estado que practica “detenciones arbitrarias”

El fútbol salvadoreño vive un momento emocionante: FAS y Firpo, se enfrentarán este fin de semana

Tras décadas oculto en el Museo de Historia Natural de Chile, identifican una nueva especie de pulpo

Jim Carrey y las películas de Richard Linklater y Paul Thomas Anderson, protagonistas de los premios César