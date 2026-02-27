Liberan enjambres de cucarachas cyborg, insectos reales equipados con electrónica: cuál es su objetivo

SWARM Biotactics implementó enjambres de cucarachas cyborg para fuerzas militares de la OTAN. (Captura/SWARM Biotactics)

Un grupo de fuerzas de la OTAN, entre ellas el ejército alemán, ha comenzado a utilizar enjambres de cucarachas vivas equipadas con dispositivos electrónicos (cyborgs) para tareas de reconocimiento y vigilancia en entornos hostiles.

La empresa alemana SWARM Biotactics implementó estos sistemas tras completar pruebas operativas tanto en Europa como en Estados Unidos, marcando el paso de la biorrobótica militar del laboratorio al campo.

De la experimentación biotecnológica al uso militar real

El director ejecutivo de SWARM Biotactics, Stefan Wilhelm, confirmó el 25 de febrero que la compañía desplegó enjambres de insectos cyborg funcionales para clientes de pago de la OTAN. Wilhelm destacó que, hace tan solo un año, esta tecnología no existía fuera de los experimentos y, actualmente, ya se encuentra validada en operaciones con fuerzas militares.

El sistema utiliza cucarachas vivas equipadas con módulos electrónicos en miniatura, capaces de moverse en conjunto y operar como un sistema coordinado.

El sistema permite recopilar y transmitir datos en tiempo real en entornos hostiles o inaccesibles. (Captura/SWARM Biotactics)

Las plataformas desarrolladas por la empresa integran interfaces neuronales bioelectrónicas, sensores miniaturizados, inteligencia artificial de borde y enlaces de comunicación seguros. La estimulación eléctrica permite guiar el desplazamiento de los insectos, mientras que el software de autonomía de enjambre coordina el movimiento colectivo de varias unidades.

SWARM Biotactics precisó que estas cucarachas cyborg se desarrollan mediante reproducción biológica, y no por procesos industriales, lo que representa una diferencia notable respecto de los drones tradicionales.

Tecnología, aplicaciones y ventajas frente a los sistemas convencionales

Cada cucaracha lleva una mochila compacta que incorpora electrónica de control, sensores y módulos de comunicación encriptados de corto alcance. Estas cargas útiles permiten la recogida y transmisión de información en tiempo real desde entornos inaccesibles para robots terrestres o aéreos convencionales. La locomoción natural de los insectos facilita el acceso a espacios reducidos, desordenados o con estructuras colapsadas, con bajo perfil acústico y visual.

Los insectos llevan “mochilas” con sensores, inteligencia artificial y comunicación encriptada. (Captura/SWARM Biotactics)

El enfoque de la empresa se distancia de la robótica convencional. “No estamos construyendo un dron mejor. Estamos construyendo una ley de escalamiento diferente para la inteligencia física, una donde la capacidad se basa en la biología, no en la complejidad de la ingeniería”, dijo Wilhelm en una publicación en LinkedIn.

SWARM Biotactics describió una arquitectura integral que incluye hardware de interfaz neuronal, software de enjambre, integración modular de sensores y sistemas de control de misión.

La validación de campo con clientes reales marca un punto de inflexión para la biorrobótica militar, ya que hasta ahora este tipo de sistemas permanecía limitado a laboratorios e investigaciones académicas. Según la empresa, ninguna otra firma occidental desarrolla actualmente plataformas equivalentes.

Expansión y contexto geopolítico

La compañía reveló que ha recaudado cerca de 13 millones de euros (unos 15,36 millones de dólares), incluyendo una ronda semilla de 10 millones de euros y una pre-semilla de 3 millones. Estos fondos respaldan la expansión de SWARM Biotactics en Alemania y Estados Unidos.

El desarrollo responde a la búsqueda europea de autonomía estratégica en defensa y nuevas capacidades tecnológicas. (SWARM Biotactics)

El país europeo promueve una política de innovación acelerada en defensa, con énfasis en inteligencia artificial y sistemas autónomos, lo que se traduce en un incremento del gasto y la integración de empresas emergentes en adquisiciones nacionales.

A comienzos de 2026, líderes europeos manifestaron su interés en fortalecer la autonomía estratégica en defensa, en respuesta a tensiones diplomáticas recientes. Este contexto favorece a desarrolladores locales de tecnologías militares avanzadas. Según Wilhelm, “mientras tanto, los adversarios están invirtiendo fuertemente en biorrobótica para aplicaciones militares. La brecha de capacidad es real y se está cerrando, desde el otro lado”.

El despliegue operativo de estos enjambres de cucarachas cyborg representa una nueva categoría tecnológica dentro del reconocimiento militar y plantea desafíos inéditos para la industria y las fuerzas armadas.