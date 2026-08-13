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El dispositivo que nunca puede faltar en tu kit de emergencia en caso de un sismo o terremoto

La batería portátil o power bank permite mantener cargados celulares, radios y portátiles durante cortes de energía prolongados

Mochila roja abierta, botiquín de primeros auxilios, radio portátil, linterna, dos botellas de agua, mascarilla, latas de alimentos, barras energéticas, documentos y dinero en bolsa hermética.
La mochila de emergencia guarda cosas esenciales que serán necesarias en momentos de desastres. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En caso de un sismo o un terremoto, es clave tener un kit o mochila de emergencia que cuente con artículos básicos como agua, alimentos no perecederos y documentos importantes, al igual que contar con una batería portátil.

La incorporación de una power bank en mochilas de emergencia responde a la necesidad creciente de mantener activos los celulares y otros dispositivos electrónicos durante cortes prolongados de energía.

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Cómo funciona una batería portátil

Según fabricantes como Anker, las baterías portátiles operan como depósitos de energía eléctrica. Utilizan una batería de iones de litio para almacenar energía que, tras conectarlas a una toma de corriente doméstica, se convierte en energía química.

Una power bank almacena energía que luego permite cargar diferentes dispositivos. (Foto: Europa Press)
Una power bank almacena energía que luego permite cargar diferentes dispositivos. (Foto: Europa Press)

Cuando se requiere cargar un dispositivo, ese almacenamiento se transforma de nuevo en energía eléctrica y se entrega a través de un puerto USB. Los circuitos electrónicos internos regulan el voltaje y la corriente, garantizando la seguridad en la carga y la eficiencia en el suministro energético.

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Esta tecnología resulta muy útil durante emergencias, porque permite cargar teléfonos inteligentes, tabletas o radios portátiles sin depender de la red eléctrica. El diseño de las baterías externas modernas incluye protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos, atributos que refuerzan su confiabilidad en escenarios críticos.

Por qué es útil una batería portátil en un sismo

Contar con una batería portátil permite mantener los teléfonos operativos, lo que resulta fundamental para llamar a servicios de emergencia, informar la propia ubicación o recibir alertas gubernamentales.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La batería portátil permite cargar los celulares sin un enchufe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ausencia de energía eléctrica durante horas, e incluso días, es frecuente en terremotos de alta magnitud, así que la anticipación y la preparación con una batería externa cargada se vuelve una medida sugerida por los organismos de protección civil.

Otra ventaja es la capacidad de cargar varios dispositivos al mismo tiempo, gracias a los modelos que integran múltiples puertos USB. Esto resulta muy útil cuando varias personas deben compartir una sola fuente de energía durante una evacuación o en un refugio temporal.

Qué tipos de baterías portátiles existen y cuál se debe elegir

La elección de la batería portátil depende principalmente de la capacidad de carga y la tecnología de suministro de energía. Existen modelos de baja capacidad (entre 2.000 y 5.000 mAh), ideales para cargas rápidas de teléfonos o dispositivos pequeños.

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Hay baterías de diferentes tamaños y capacidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, existen modelos de capacidad media (5.000 a 15.000 mAh) que permiten recargar un smartphone varias veces o alimentar varios dispositivos en paralelo.

Para contextos de emergencia, se sugiere considerar baterías de alta capacidad (más de 15.000 mAh) porque pueden cargar teléfonos y tabletas repetidas veces e incluso suministrar energía a algunos ordenadores portátiles.

En cuanto a la tecnología, las opciones van desde modelos con puertos USB-A estándar hasta aquellos que incorporan tecnología de carga rápida o suministro de energía USB-PD (USB Power Delivery), capaces de cargar una amplia gama de aparatos, incluidos dispositivos Apple y portátiles compatibles.

Cuáles precauciones se deben tomar para aprovechar al máximo una batería portátil

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Se deben utilizar cables en buen estado para un carga segura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para maximizar la utilidad de una batería externa en situaciones de emergencia, se aconseja mantenerla siempre cargada y almacenada en un lugar accesible. Es clave elegir modelos que incluyan indicadores de carga, para comprobar la autonomía restante antes de salir de casa o durante una evacuación.

Asimismo, se sugiere optar por baterías externas certificadas y de marcas reconocidas, con sistemas de protección contra sobrecarga y cortocircuito.

Durante un sismo o terremoto, el uso eficiente de la energía almacenada es clave. Limitar el uso del teléfono a funciones esenciales, reducir el brillo de la pantalla y desconectar aplicaciones en segundo plano puede extender la autonomía.

Se sugiere revisar periódicamente el estado de la batería y reemplazarla si muestra señales de deterioro, como sobrecalentamiento o una gran disminución en la capacidad de carga.

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