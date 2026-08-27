Eclipse lunar 2026: cómo y dónde ver el último gran espectáculo celeste del año

El eclipse lunar parcial del 27 al 28 de agosto de 2026 cubrirá hasta el 96 por ciento de la superficie lunar según la NASA y será visible en América y Europa (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El calendario astronómico de 2026 cierra agosto con un fenómeno de alto impacto que invita a mirar el cielo: el último eclipse del año será un eclipse lunar parcial de gran profundidad.

Durante la noche del 27 al 28 de agosto, la Luna se teñirá de rojo y mostrará una cobertura que rozará la de un eclipse total, convirtiendo el evento en una de las experiencias astronómicas más destacadas para millones de observadores en América, Europa y África.

Este fenómeno, accesible a simple vista y sin riesgos para la salud, será una oportunidad única para que aficionados y familias disfruten juntos del cielo nocturno.

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El fenómeno podrá observarse en toda América durante la noche completa y en Europa en las primeras horas del 28 de agosto antes del amanecer (NASA)

El eclipse, apodado popularmente “Luna de Sangre”, será visible de principio a fin en toda la Argentina, así como en el resto del continente americano.

Su máximo se producirá cuando el 93,2% de la superficie lunar quede sumergida en la umbra terrestre, y la fase más espectacular durará más de tres horas. La Luna irá cambiando de aspecto y, en el punto culminante, tomará una tonalidad rojiza o cobriza que quedará en la memoria colectiva.

Cuándo y a qué hora será el eclipse lunar parcial de agosto 2026

El eclipse lunar parcial se desarrollará entre la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto de 2026. América será el continente más favorecido: en toda su extensión, desde el norte hasta el sur, la Luna estará sobre el horizonte durante todo el fenómeno, garantizando una visibilidad óptima.

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En Argentina, el máximo se producirá a la 1:14 a.m. del 28 de agosto; en México, a las 22:14 del 27; en Colombia y Perú, a las 23:14 del mismo día. En España, el punto máximo ocurrirá a las 6:14 a.m. del 28, ya cerca del amanecer.

El evento astronómico constará de varias fases. La fase penumbral, que marca el inicio, comenzará a las 22:23 del 27 de agosto en Argentina y a las 19:23 en Ciudad de México, con horarios intermedios para el resto de América. En esta etapa, la Luna entra en la penumbra, la zona exterior de la sombra terrestre, y el cambio resulta apenas perceptible a simple vista. Más tarde, la fase parcial, la más notoria, se iniciará a las 23:33 en Argentina, a las 20:33 en México y a las 4:33 del 28 en España. Aquí la umbra terrestre comienza a avanzar sobre el disco lunar, generando el característico “mordisco” que oscurece la superficie.

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La fase penumbral comenzará a las 22:23 del 27 de agosto en Argentina y la fase parcial se iniciará a las 23:33 según los horarios oficiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El momento de mayor cobertura, el máximo del eclipse, ocurrirá cuando la Luna esté profundamente sumergida en la umbra. En Argentina será a la 1:14, en México a las 22:14 y en España a las 6:14. En ese instante, la superficie lunar mostrará un intenso color rojo o cobrizo, efecto causado por la refracción de la luz solar en la atmósfera terrestre.

El eclipse concluirá con la salida de la Luna de la umbra, aproximadamente a las 2:52 en Argentina, y el final de la fase penumbral, a las 4:01. En total, el fenómeno se extenderá por cinco horas y 38 minutos, tiempo suficiente para que el público disfrute de cada etapa.

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La magnitud de este eclipse lunar parcial lo acerca a los parámetros de un eclipse total, con un 93,2% de la Luna cubierta, tal como detalla la NASA. Para los observadores, el espectáculo será visible tanto en zonas urbanas como rurales, siempre que el cielo se mantenga despejado.

Cómo ver el eclipse lunar de agosto 2026

El evento será visible a simple vista sin necesidad de protección ocular o instrumentos especiales y no implica riesgos para la salud visual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las grandes ventajas del eclipse lunar es su accesibilidad. A diferencia de los eclipses solares, que requieren filtros especiales para evitar daños oculares, el eclipse lunar puede contemplarse a simple vista y sin riesgos para la salud. No se necesita ningún tipo de protección ocular ni instrumental.

“Los eclipses de Luna no representan ningún daño para la vista del ser humano”, afirmó Adrián González, divulgador científico del Planetario Galileo Galilei, e invitó a disfrutar del evento “desde el patio de casa o veredas”.

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Para mejorar la experiencia, los astrónomos recomiendan alejarse de fuentes intensas de contaminación lumínica, como faroles urbanos o carteles, y buscar un horizonte despejado. Espacios abiertos, terrazas, plazas o zonas elevadas permitirán captar mejor los detalles del fenómeno.

Durante el máximo del fenómeno, más del 93% de la Luna estará cubierta por la umbra, proyectando un característico tono rojizo en el satélite (NASA)

En ciudades con mucha luz artificial, elegir lugares con menos iluminación hará la diferencia. El uso de binoculares o telescopios básicos no resulta obligatorio, pero sí aumenta la posibilidad de distinguir los cráteres, relieves y matices de color en la superficie lunar.

La fase de máximo oscurecimiento es el mejor momento para observar la “Luna de Sangre”, aunque todo el proceso resulta atractivo. “Parte de la luz del Sol atraviesa la atmósfera terrestre antes de llegar a la Luna”, explicaron desde el Planetario. En ese recorrido, la atmósfera dispersa las ondas azules y permite que predominen los tonos rojos. Así, la Luna adquiere el color característico que da nombre al fenómeno. La intensidad del color dependerá de factores atmosféricos locales, como la cantidad de polvo o nubes presentes.

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Durante el máximo del eclipse, el brillo lunar disminuye, facilitando la visión de estrellas y constelaciones cercanas. Se recomienda alternar la observación de la Luna con la exploración del cielo circundante, ya que la oscuridad temporal revela objetos normalmente ocultos por la luz lunar.

El show de observación del eclipse lunar en el Planetario de Buenos Aires

El Planetario Galileo Galilei de Buenos Aires organiza un evento con 10 telescopios para que el público pueda observar el eclipse parcial lunar (Planteario)

El Planetario Galileo Galilei de Buenos Aires organiza un evento especial para vivir el último eclipse del año con una experiencia completa.

“En la noche del jueves 27 al viernes 28 de agosto tendrá lugar uno de los eventos astronómicos más importantes del año: un eclipse parcial de Luna que podrá observarse de principio a fin desde toda la Argentina y gran parte de América. También será visible desde sectores de África, Europa y la Antártida. Y por supuesto los invitamos a observarlo con los telescopios del Planetario”, explican desde su sede en Palermo.

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La velada comenzará a las 23.00 con una bienvenida y radio abierta, acompañada de música, intervenciones de divulgadores y un mapping en la cúpula. A medianoche se abrirán los telescopios y se proyectará la imagen telescópica en pantalla gigante. Entre las 23.00 y la 01.00 habrá una estación accesible con actividades inclusivas, pensada para que todos puedan disfrutar del espectáculo. El cierre del evento será a las 03.00. La actividad se suspende por lluvia.

El eclipse lunar parcial de agosto 2026 tendrá una duración total de más de cinco horas permitiendo disfrutar cada fase del evento astronómico (Fabrice Coffrini / AFP)

Sobre el desarrollo del fenómeno, el Planetario detalla: “Aunque no se tratará de un eclipse total, será un espectáculo excepcional. En el momento de máxima cobertura, a la 01:14 del viernes 28, la sombra de la Tierra ocultará aproximadamente el 93 % de la superficie visible de la Luna, ofreciendo una imagen muy cercana a la de un eclipse total”.

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Los horarios clave para Buenos Aires son: ingreso en penumbra a las 22:24, ingreso en umbra a las 23:33, máximo del eclipse a la 1:13, salida de umbra a las 2:52 y salida de penumbra a las 4:01.

El fenómeno completo tendrá una duración de 3 horas y 18 minutos sin contar la fase penumbral, que es difícil de percibir a simple vista. Si se considera esta fase, el evento se extiende por 5 horas y 38 minutos. El Planetario subraya que “aunque el eclipse no será total, durante el máximo será posible apreciar una sutil tonalidad rojiza o anaranjada sobre la superficie lunar”.

Los divulgadores insisten en que “los eclipses de Luna pueden observarse sin ningún tipo de protección ocular y a simple vista. Sin embargo, el uso de binoculares o telescopios permite apreciar con mayor detalle el avance de la sombra terrestre sobre nuestro satélite natural y disfrutar aún más de este extraordinario espectáculo celeste”.

El color rojizo de la Luna durante el eclipse depende de la cantidad de polvo o nubes en la atmósfera que filtran selectivamente la luz azul (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuántos tipos de eclipse hay y qué sucede durante un eclipse lunar

Para que ocurra un eclipse, la Tierra, el Sol y la Luna deben alinearse perfectamente. Como la órbita lunar está inclinada respecto a la órbita terrestre, estos eventos no son frecuentes. Existen dos grandes tipos de eclipses: los solares y los lunares. En un eclipse lunar, la sombra de la Tierra oscurece la Luna durante la fase de luna llena. En los eclipses solares, en cambio, la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol y bloquea la luz solar.

Los eclipses lunares pueden ser penumbrales, parciales o totales, dependiendo de la parte de la sombra terrestre que cubra la Luna. Durante el eclipse parcial de agosto 2026, la mayor parte del disco lunar (más del 93%) quedará sumergida en la umbra, la zona más oscura de la sombra. Según la NASA, “durante el instante de máxima alineación cerca del 96.2% del área aparente del disco lunar queda sumergida en la umbra terrestre”.

El fenómeno conocido como “Luna de Sangre” se produce porque la luz solar, al atravesar la atmósfera terrestre, se dispersa y filtra. Las ondas cortas, como el azul y el violeta, se dispersan antes de llegar a la Luna, mientras que los tonos rojos y naranjas logran alcanzarla y reflejarse en su superficie. El Planetario Galileo Galilei resumió el proceso: “Parte de la luz del Sol atraviesa la atmósfera terrestre antes de llegar a la Luna. En dicho recorrido, la atmósfera dispersa las ondas cortas, lo que permitirá que predominen los tonos rojos”.

La intensidad del color rojo depende de las condiciones atmosféricas. Si hay mucho polvo o nubes, la Luna puede verse más oscura y rojiza.

La Sociedad Astronómica Estadounidense aclara que, a diferencia de un eclipse solar, que solo es visible desde una franja estrecha de la Tierra, los eclipses lunares pueden contemplarse desde todo el hemisferio nocturno donde la Luna se encuentre sobre el horizonte. Además, tienen mayor duración, lo que permite disfrutarlos sin prisas.

La noche del 27 al 28 de agosto de 2026, el cielo ofrecerá una oportunidad perfecta para observar la dinámica del sistema Tierra-Luna-Sol y reflexionar sobre la relación entre los grandes procesos astronómicos, las tradiciones culturales y la fascinación humana por los fenómenos celestes.