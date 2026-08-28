Qué dijo Diego Simeone tras la exclusión de Julián Álvarez de la lista de convocados del Atlético de Madrid

Una cobertura periodística muestra a Diego Simeone en una rueda de prensa. El entrenador del Atlético de Madrid está sentado en una mesa con micrófono, una botella de agua y una de Coca-Cola. El fondo exhibe un panel con logotipos de patrocinadores de LALIGA como Hyundai y ERGO DKV. En la parte izquierda de la pantalla se aprecian gráficos con datos de la jornada 3 de LIGA EA SPORTS. La conferencia aborda el próximo partido contra el Sevilla y, conforme al contexto, incluye declaraciones sobre el presente de Julián Álvarez. Este video corresponde a una rueda de prensa oficial.

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La ausencia de Julián Álvarez en los entrenamientos del Atlético de Madrid por tercer día consecutivo marca el momento más complejo de la temporada para el club: el delantero argentino se encuentra en medio de una disputa por su futuro, presionado por su deseo de salir hacia Barcelona y con Arsenal como única opción viable en el cierre del mercado. Las declaraciones de Diego Simeone en conferencia de prensa se dieron bajo un clima de incertidumbre, con el equipo obligado a rearmarse para visitar al Sevilla sin delanteros de referencia.

El conflicto se originó tras el regreso de Julián Álvarez al club luego de la pretemporada y su participación en el Mundial. La relación entre el atacante y la dirigencia del Atlético de Madrid se deterioró cuando el club rechazó de manera tajante entablar negociaciones con el Barcelona, pese al manifiesto deseo del futbolista de sumarse al equipo catalán. La posición oficial de la entidad madrileña fue replicada esta semana en dos comunicados públicos, donde se subrayó que existe “cero por ciento de posibilidades” de venderlo a Barcelona, lo que provocó una reacción de frustración en el entorno del jugador.

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En este contexto, Álvarez dejó de acudir a los entrenamientos alegando problemas de salud. El delantero, que tiene contrato hasta junio de 2030 con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, quedó en una encrucijada: Atlético no quiere reforzar a un rival directo, mientras que la única alternativa que se mantiene abierta es el Arsenal de la Premier League, que ya inició conversaciones formales para intentar su fichaje. No obstante, el propio jugador ha mostrado reticencia a mudarse a Londres, ya que su prioridad sigue siendo Barcelona.

En la rueda de prensa previa al duelo ante Sevilla, Diego Simeone reconoció la centralidad del caso: “Entiendo que sus preguntas van a ir todas o la mayoría en torno a lo que está pasando con Julián. De parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros”, declaró el técnico. Y luego, añadió: “Entiéndanme, que es el Sevilla y que evidentemente Julián no va a estar mañana. Y nosotros obviamente tenemos que competir con un rival que viene de ganar dos partidos, que tendrá su confianza muy alta en el partido de mañana y que, bueno, tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño”.

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Julián Álvarez se ausentó por tercer día consecutivo de la práctica del Atlético de Madrid y quedó fuera de la nómina (EFE/ Kiko Huesca)

La situación deportiva se complejizó aún más tras la lesión de Alexander Sorloth, que dejó al equipo sin delanteros naturales para afrontar el calendario más inmediato. “La ausencia de Alex obviamente nos hace daño porque es importantísimo para nosotros. En esta situación que estamos atravesando con Julián, se repercute mucho más. El equipo está tratando de, desde el esfuerzo colectivo, buscar soluciones para encontrar situaciones que nos generen poder ganar los partidos y tener oportunidades cercanas a la portería. Estamos trabajando con ellos en esa conciencia de entender esto que nos está sucediendo y que lo vamos a mejorar colectivamente”, señaló el DT.

Consultado sobre el perfil de delantero que desea incorporar, Simeone fue taxativo: “Los Julián Álvarez y los Sorloth”, en referencia a la necesidad de contar con futbolistas de jerarquía y capacidad de adaptación al sistema del club.

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Sobre la posibilidad de revertir el distanciamiento de Álvarez, el técnico insistió en que el cuerpo técnico mantendrá la misma disposición de acompañar al futbolista cuando decida reintegrarse: “Yo creo haber explicado. Yo entiendo la repregunta y la recontrarrepregunta, pero yo creo haber explicado bastante bien cuál es el pensamiento mío en estos momentos. No tengo mucho más para explicarles. Desde el momento que Julián vuelva a entrenar con nosotros, le daremos todo lo que le hemos dado siempre para que se sienta como se ha sentido, importante, como lo es para nuestro equipo y no mucho más”.

El cierre de la conferencia dejó una reflexión sobre la capacidad de superación dentro del fútbol. “En la vida se puede revertir todo mientras tengamos salud”, concluyó Diego Simeone ante los medios. La situación de Julián Álvarez y el desenlace del mercado de pases definirán el futuro inmediato del Atlético de Madrid, que afronta uno de los mayores desafíos de la era Simeone.

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La presión de la situación no solo recae sobre el jugador, sino también sobre el propio entrenador, que bromeó sobre el olvido de su logro personal de 800 partidos dirigiendo al Atlético. “Hasta se olvidaron de felicitarme por los ochocientos partidos. Miren hasta dónde estamos. Tengo que hacer más todavía. No me felicitó ninguno, ¿eh? ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo de eso. Estaba el tema centrado en otro lado y se olvidaron de mí. Me siento muy bien y con muchas ganas de competir, que es lo que más me gusta”, expresó Simeone.

Respecto a otros nombres, Simeone confirmó que el defensor Cuti Romero ya se encuentra en condiciones de viajar con el grupo y que su regreso a la titularidad será progresivo, según el estado físico. “Mañana ya nos va a acompañar. Está tratando de ponerse a punto lo más rápido posible. Un futbolista que necesita su tiempo para llegar a su mejor forma. No aceleraremos los tiempos para ponerlo hasta que lo sienta y él sienta en condiciones de rendir en el lugar de cómo debe rendir”.

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