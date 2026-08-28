Economía

Uno por uno, los aumentos que llegan en septiembre: transporte, prepagas, colegios y tarifas

El noveno mes sumará nuevas subas en varios gastos habituales de los hogares, con ajustes ya confirmados y otros porcentajes que todavía esperan definición

Mosaico con pasajeros en autobús, atención médica con planilla, estudiantes con mochilas frente a una escuela y una mano ajustando una cocina.
Septiembre comenzará con una nueva tanda de aumentos que impactará en distintos gastos de los hogares (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Septiembre comenzará con cambios en varios de los gastos habituales de los hogares. La medicina prepaga, el transporte público, los peajes y los colegios privados tendrán nuevos valores, mientras que todavía resta conocer cuál será el porcentaje de actualización que se aplicará sobre los servicios de agua, electricidad y gas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Los incrementos previstos toman como una de sus referencias la inflación de julio, que fue de 2,1%, aunque los porcentajes informados no son iguales en todos los rubros. En algunos casos, las subas superarán ese registro. Las diferencias también serán importantes dentro de una misma actividad: las cuotas de la medicina privada, por ejemplo, tendrán distintas variaciones según la empresa y el plan contratado.

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El transporte concentrará varios de los cambios. Habrá modificaciones en los boletos de colectivos de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, subte y trenes del AMBA. También se actualizarán los peajes de las autopistas porteñas. En educación, los colegios privados tendrán porcentajes diferentes en territorio porteño y bonaerense.

Prepagas: cuánto suben las cuotas en septiembre

Uno de los gastos que cambiará desde septiembre será el de la medicina prepaga. Las empresas informaron ajustes que se ubicarán en un rango de entre 1,9% y 3,11%, de acuerdo con la compañía y el plan de cobertura.

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Dentro de los porcentajes informados, Swiss Medical aplicará una suba de 2,2%, mientras que los planes de Omint tendrán un incremento de 2,6%. En el caso de OSDE, los ajustes variarán según el plan y estarán dentro de un rango de entre 2,1% y 2,3%. En el caso de Galeno, el aumento se ubicará entre 2,3%. Los planes correspondientes al Hospital Alemán tendrán una actualización de 2,3%. En el Hospital Italiano, por su parte, el incremento informado será de 2,1%.

Transporte: los nuevos valores de colectivos, subte y trenes

Septiembre también traerá también nuevos cuadros tarifarios para el transporte público en el AMBA. En el caso de los colectivos, los porcentajes serán distintos según dependan de la Ciudad o de la provincia de Buenos Aires.

servicios públicos subte CABA
El pasaje de subte subirá 4% en septiembre y quedará en $1.753 (Télam)

Los colectivos que circulan bajo jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires tendrán un incremento de 4,1%. Con esa actualización, el boleto para los viajes de hasta tres kilómetros pasará a costar $887,99. Para recorridos de entre tres y seis kilómetros, la tarifa será de $986,70. En los trayectos de entre seis y 12 kilómetros, el boleto llegará a $1.062,70. Para distancias superiores a los 12 kilómetros, el importe será de $1.138,77.

Los valores serán diferentes en los colectivos que dependen de la provincia de Buenos Aires, donde el aumento previsto para septiembre será de 4,3%.

En ese caso, el boleto para recorridos de hasta tres kilómetros pasará a $1.158,97. Para los viajes de entre tres y seis kilómetros, el nuevo valor será de $1.303,83. Los usuarios que realicen trayectos de entre seis y 12 kilómetros deberán pagar $1.448,71. Para recorridos de entre 12 y 27 kilómetros, la tarifa llegará a $1.738,45, mientras que los viajes de más de 27 kilómetros tendrán un valor de $2.043,84.

El subte de la Ciudad de Buenos Aires también tendrá un nuevo precio a partir de septiembre. El pasaje subirá 4% y quedará en $1.753.

Los trenes de la región metropolitana tendrán, a su vez, un nuevo boleto mínimo. En las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur, el valor mínimo será de $480.

Peajes: cuánto habrá que pagar en las autopistas porteñas

El aumento de los costos vinculados con los traslados también llegará a las autopistas de la Ciudad. Los peajes tendrán un alza promedio de 4%, con distintos valores según la autopista, el horario y el tipo de vehículo.

Para los vehículos livianos de dos ejes que circulen por las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, la tarifa en horario normal será de $4.707,81. Durante la hora pico, el valor para ese mismo tipo de vehículo aumentará a $6.671,74.

Peaje sin barrera - Autopista Perito Moreno
Para los vehículos livianos de dos ejes que circulen por las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, la tarifa en horario normal será de $4.707,81

También habrá nuevos importes en las autopistas Illia, Sarmiento y Salguero. En estos corredores, los vehículos livianos pagarán $1.961,39 durante el horario normal. En la hora pico, el peaje correspondiente a esas autopistas tendrá un valor de $2.773,69.

El cuadro de septiembre también incluye cambios para el peaje de Alberti. En horario normal, la tarifa quedará en $1.490,92, mientras que durante la hora pico pasará a $1.882,96. Otro de los nuevos valores corresponde al Paseo del Bajo. Para los vehículos livianos, la tarifa será de $10.416,61.

Colegios privados: las subas en Ciudad y Provincia

La actualización de septiembre también alcanzará a los colegios privados. Los porcentajes autorizados serán diferentes en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires.

  • En la Ciudad de Buenos Aires, el aumento previsto será de 4,2%.
  • En la provincia de Buenos Aires, en tanto, la actualización será de 2,5%.

Los dos porcentajes se incorporarán a los nuevos valores que afrontarán las familias alcanzadas por esas modificaciones a partir de septiembre.

Agua, luz y gas: los aumentos que todavía faltan conocer

El esquema de incrementos del próximo mes todavía tiene algunos porcentajes pendientes. Entre ellos se encuentran los correspondientes a las tarifas de agua, electricidad y gas en la región metropolitana.

Las nuevas variaciones de esos tres servicios todavía no están informadas dentro de los aumentos ya confirmados para septiembre.

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