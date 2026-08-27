Xbox presenta ‘disc-to-digital’, una función que busca convertir los juegos físicos en digitales

Xbox buscará convertir los juegos físicos en digitales. (Xbox)

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Xbox anunció una nueva función denominada ‘disc-to-digital’, una característica que permitirá a los usuarios obtener una licencia digital de determinados videojuegos que ya poseen en formato físico.

La compañía presentó la iniciativa coincidiendo con el inicio de Gamescom 2026 y confirmó que comenzará a probarse en fase beta a partir del 31 de agosto entre los miembros del programa Xbox Insider.

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La propuesta busca facilitar la transición entre el formato físico y el digital sin obligar a los jugadores a comprar nuevamente un título que ya tienen en su colección. Según explicó Xbox, bastará con introducir un disco compatible en la consola para desbloquear un derecho o licencia digital asociado a la cuenta del usuario.

Xbox busca convertir los juegos físicos en digitales con una nueva función. (Xbox)

Esta función será compatible con miles de juegos de Xbox One y Xbox Series X, aunque la compañía todavía no ha publicado la lista completa de títulos que podrán utilizarla.

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Cómo funcionará ‘disc-to-digital’ en Xbox

Una vez que el usuario introduzca un juego físico compatible, podrá vincular la licencia digital a su cuenta de Xbox. Esta licencia quedará asociada al perfil y permitirá descargar y jugar el título sin necesidad de utilizar el disco de forma permanente, aunque el sistema contempla ciertas condiciones relacionadas con la propiedad del juego.

Xbox ha señalado que las licencias podrán funcionar tanto en Xbox One como en Xbox Series X, dependiendo de la compatibilidad de cada título. Además, la versión digital podría habilitar funciones adicionales como Xbox Play Anywhere o Cloud Gaming, siempre que el videojuego en cuestión sea compatible con estos servicios.

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Sin embargo, la digitalización de un juego físico no supone que el disco pierda toda relevancia. De acuerdo con las condiciones anunciadas, si el propietario decide prestar, intercambiar o vender el título, el nuevo dueño podrá reclamar la licencia correspondiente. En ese caso, el anterior propietario dejará de poder ejecutar libremente la versión digital instalada hasta volver a introducir el disco en su consola.

Xbox probará nueva función para convertir los juegos físicos en digitales. (Xbox)

Este mecanismo intenta mantener una relación entre la licencia digital y la propiedad física del videojuego, un aspecto especialmente relevante en un momento en que la industria avanza hacia modelos de distribución completamente digitales.

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“Tu biblioteca física de juegos es más que una colección de discos. Alberga años de recuerdos e historias que merecen ser preservadas”, afirmó Asha Sharma, CEO de Xbox, al presentar la iniciativa. La ejecutiva confirmó que los miembros de Xbox Insider serán los primeros en poder desbloquear derechos digitales para los juegos físicos compatibles.

Miles de juegos compatibles, pero con algunas limitaciones

Xbox aseguró que ‘disc-to-digital’ funcionará con miles de títulos y con la mayoría de los juegos físicos publicados para Xbox One y Xbox Series X. No obstante, la disponibilidad inicial será progresiva y no todos los videojuegos compatibles con las consolas estarán incluidos desde el comienzo.

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La compañía tampoco detalló qué títulos estarán disponibles durante la primera fase de pruebas. Esta situación podría generar algunas excepciones, especialmente en videojuegos que dependan de acuerdos de distribución, licencias musicales u otros derechos de terceros que dificulten su incorporación al programa.

Xbox anunció una nueva herramienta para convertir los juegos físicos de la Xbox One y Xbox Series X en juegos digitales. (Xbox)

Por ahora, el objetivo de la beta será comprobar el funcionamiento de la tecnología y recoger comentarios de los usuarios antes de extenderla al resto de jugadores.

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Cómo probar la nueva función antes que el resto

El programa de pruebas comenzará el 31 de agosto y estará disponible inicialmente para los miembros de Xbox Insider. Los usuarios que quieran participar pueden descargar el Centro de Xbox Insider directamente desde su consola e inscribirse en las versiones preliminares disponibles.

El programa cuenta con distintos niveles o anillos, identificados como Alfa, Beta, Delta y Omega. Las versiones más avanzadas suelen recibir las novedades antes, pero también pueden incluir más errores. Por el contrario, el anillo Omega suele ofrecer una experiencia más estable, aunque puede recibir las funciones más tarde.

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Xbox probará su nueva función con usuarios de Xbox Insider desde el 31 de agosto. (Xbox)

Xbox también prioriza el acceso a determinadas pruebas según la antigüedad y participación de cada miembro dentro del programa. Por ello, quienes se inscriban recientemente podrían no tener acceso inmediato a todas las versiones preliminares.

Con ‘disc-to-digital’, Xbox abre una nueva alternativa para quienes han construido durante años una colección de juegos en formato físico. La iniciativa busca combinar la comodidad de las bibliotecas digitales con la propiedad de los discos, aunque todavía quedan preguntas sobre el alcance definitivo de la función y los títulos que estarán disponibles cuando abandone la fase beta.

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